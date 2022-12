Xem nhanh 20H ngày 8.12: Bi kịch vì Nguyễn Thái Luyện và Alibaba | Tìm bị hại vụ Tịnh Thất Bồng Lai

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 8.12 của BáoThanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Toàn cảnh ngày đầu xét xử Nguyễn Thái Luyện và bộ sậu Alibaba

Sáng 8.12.2022, TAND TP.HCM bắt đầu đưa các bị cáo trong vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền ra xét xử sơ thẩm. Sáng cùng ngày, nhiều bị hại của Công ty Alibaba đến tòa án để hỏi, làm thủ tục tham dự phiên tòa.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba) cùng hai em trai Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lực và vợ là Võ Thị Thanh Mai cùng 18 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, ba bị cáo Võ Thị Thanh Mai và Nguyễn Thái Lực và Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán Công ty địa ốc Alibaba) còn bị đưa ra xét xử về tội “rửa tiền”.Từ 6 giờ sáng cùng ngày, an ninh phiên tòa đã được thắt chặt. Những người tham dự phiên tòa và nhà báo, phóng viên đến tác nghiệp đều phải xuất trình giấy tờ; thẻ đăng ký từ trước.

Trước đó, do số lượng bị hại đặc biệt lớn, TAND TP.HCM đã có thông báo về thời gian các bị hại tham gia phiên tòa. Các bị hại trong 58 dự án sẽ tham gia xét hỏi dự kiến từ ngày 13 - 21.12.2022.

Đây cũng là vụ án có số người tham gia tố tụng lên đến gần 5.000 người, nhiều nhất từ trước đến nay, trong đó có hơn 4.300 bị hại.

Trong vụ án này, Nguyễn Thái Luyện thành lập 22 công ty và chỉ đạo người thân, nhân viên đứng tên và chuyển nhượng số lượng lớn đất nông nghiệp tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận…Với các thửa đất này, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm vẽ ra 58 dự án ma không có thật; tự phân lô, tách thửa trái pháp luật, lừa bán cho hàng ngàn người, chiếm đoạt số tiền 2.260 tỉ đồng.Dự kiến, phiên xét xử kéo dài đến ngày 6.1.2023.

Các ông trùm đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu lãnh án

Sau hơn 40 ngày xét xử, sáng 8.12.2022, phiên tòa xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu bước vào ngày cuối cùng, hội đồng xét xử đã tuyên bản án cho các bị cáo.

“Ông trùm” Phan Thanh Hữu bị tuyên phạt mức án 16 năm tù; Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng, người chịu trách nhiệm vận chuyển xăng lậu từ Singapore về Việt Nam) 17 năm tù.

Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long, người phân phối phần lớn xăng lậu cho “ông trùm” Phan Thanh Hữu) chịu mức án 15 năm tù.





Bị cáo Trần Ngọc Thanh (cũng là người tình của Phan Thanh Hữu, được Hữu chu cấp 2 tỉ đồng/tháng) bị tuyên 6 năm tù

Bị cáo Ngô Văn Thụy, nguyên Đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan) bị tuyên án mức án 15 năm tù về tội nhận hối lộ. Đây là bị cáo duy nhất bị xét xử về hành vi nhận hối lộ, 73 bị cáo còn lại bị xét xử về hành vi buôn lậu.

Bị cáo Lê Thanh Trung, Đại gia xăng dầu Cần Thơ, bị tuyên phạt mức án 13 năm tù. Đại gia xăng dầu Bình Dương (chủ hệ thống cây xăng Trúc Vân), bị cáo Trần Thị Thanh Vân bị tuyên mức án 9 năm tù; bị cáo Lê Thanh Tú (chồng của bị cáo Vân) bị tuyên mức án 5 năm tù.

Tìm bị hại vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai

Ngày 8.12, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An cho biết, đã ra thông báo tìm những người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hộ Cao Thị Cúc (nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai hay Thiền am bên bờ vũ trụ, tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An) do Lê Tùng Vân cầm đầu.

Thông báo này là để phục vụ cho quá trình điều vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đã được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An khởi tố ngày 24.9 vừa qua.

Kết quả xác minh điều tra bước đầu theo đơn tố cáo của nhiều cá nhân, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An xác định thủ đoạn của các đối tượng sinh sống tại hộ Cao Thị Cúc là giả chùa, giả sư, giả nơi nuôi trẻ mồ côi để đăng thông tin kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Thực chất, kết quả xét nghiệm ADN đối với 27 người ngụ Tịnh thất Bồng Lai đã khẳng định các cháu bé sống ở đây là cùng với người thân chứ không phải trẻ mồ côi như thông tin được nhóm người lừa đảo này đã công khai trên mạng xã hội và một số cơ quan truyền thông, báo chí trong thời gian qua.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An thông báo các bị hại của vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai cần liên hệ ngay với cơ quan này để trình báo và cung cấp thông tin phục vụ điều tra. Quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo này, cơ quan ra thông báo sẽ không tiếp nhận giải quyết.

Các tổ chức cá nhân có thể liên hệ trực tiếp Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An. Địa chỉ: Số 76 Châu Văn Giác, P. 4, TP Tân An, tỉnh Long An; hoặc liên hệ qua số điện thoại 0693.609113 gặp điều tra viên Trần Công Luận.

