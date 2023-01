Xem nhanh 20H ngày 9.1: Ông Đinh Văn Nơi được thăng hàm | Thêm thiết bị khủng cứu nạn bé Hạo Nam

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 9.1.2023 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Huy động thêm nhiều thiết bị đến hiện trường cứu nạn bé Hạo Nam

Chiều 9.1, thông tin từ Sở TT-TT tỉnh Đồng Tháp, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất. Bé Hạo Nam (10 tuổi) bị rơi xuống cọc bê tông sâu 35 m tại công trình cầu Rọc Sen (thuộc công trình đường ĐT-857, ấp 2, xã Phú Lợi, H.Thanh Bình, Đồng Tháp) vào trưa 31.12.2022.

Cụ thể, Tổ cứu nạn, cứu hộ đã tập kết đến công trường các thiết bị phục vụ công việc gồm: gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 - 1 m, ống vách đường kính 1 m và 2 m. Riêng búa rung 180 kW đang được vận chuyển từ cảng Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu) về để phục vụ công tác đưa thi thể Hạo Nam lên mặt đất. Dự kiến, tối nay (9.1), búa rung 180kW sẽ về đến nơi cứu hộ.

Đến nay, nhân lực phục vụ nhiệm vụ cứu hộ được huy động đảm bảo bố trí làm 4 ca thay phiên nhau, mỗi ca 6 giờ để đảm bảo sức khỏe và an toàn của những người tham gia cứu hộ.

Đối với phương án thực hiện cứu hộ, lực lượng chức năng đã đóng xong khung vây ván thép vòng ngoài để giữ ổn định cho thiết bị thi công. Đã lắp xong 2/5 tầng khung chống và đã đào đất được một phía vách đến cao độ khoảng âm khoảng 13 - 14 m so với mặt đất.

Ông Đinh Văn Nơi được thăng hàm thiếu tướng

Bộ Công an vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm đối với đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đinh Văn Nơi được thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi (47 tuổi, quê tại Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) từng trải qua nhiều chức vụ như: Trưởng công an H.Phong Điền (TP.Cần Thơ), Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ.





Ngày 27.6.2020, thiếu tướng Đinh Văn Nơi được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Đến 1.9.2022, ông được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Ông được nhân dân tin yêu và được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng.

Thời điểm còn giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang, thiếu tướng Đinh Văn Nơi từng dùng số điện thoại cá nhân của mình làm đường dây nóng, trực tiếp tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác tội phạm của người dân.

Thiếu tướng Nơi cũng chỉ đạo, triệt phá nhiều vụ án lớn như: vụ buôn lậu 51 kg vàng từ Campuchia về An Giang; vụ án đánh bạc qua hình thức lô đề hơn 2.000 tỉ đồng tại TP.Long Xuyên (An Giang),...

Ông Nguyễn Viết Dũng bị phạt 6,5 triệu đồng

Liên quan vụ ông Nguyễn Viết Dũng, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng, cầm gậy golf đánh nữ nhân viên phục vụ sân golf nhập viện, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) không truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng xử phạt ông Dũng 6,5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Theo Công an Q.Ngũ Hành Sơn, căn cứ Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Bộ luật Dân sự 2015, điều 6 Nghị định 144 năm của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội…, công an quận đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi xâm phạm sức khỏe của người khác.

Ngoài việc bị xử phạt hành chính về hành vi xâm phạm sức khỏe người khác, ông Dũng còn buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho chị N.A.T.L.

