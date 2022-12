Xem nhanh: Chiến dịch ngày 286, Nga nói Kyiv mất 8.000 quân trong tháng, UAV tấn công mới của Ukraine có gì lạ?

Trước đó, Ukraine cảnh báo tình trạng cúp điện khẩn cấp theo sau đợt tấn công tên lửa thứ sáu mà Nga thực hiện hôm 5.12 nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng nước này. Loạt tên lửa mới đã đánh trúng các mục tiêu cơ sở hạ tầng của Ukraine ngay sau khi Kyiv vừa khắc phục tình hình để nối lại lưới điện ở nhiều nơi. Bộ trưởng Galushchenko hôm 6.12 cho hay bên cạnh Kyiv, những khu vực bị thiệt hại nặng nhất là Vinnytsia ở miền trung tây và Odessa ở miền nam.

Hôm qua 6.12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu chỉ trích Ukraine tiếp tục bắn phá nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và tìm cách gây ra thảm họa hạt nhân tại đây.

Trong khi đó, Nga đã tiến hành đợt tập kích tên lửa trên khắp Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công mà Moscow cho là do Ukraine thực hiện nhắm vào 2 căn cứ không quân và 1 sân bay trên lãnh thổ Nga vào ngày 5 và ngày 6.12.

Sau các vụ nổ tại 2 căn cứ không quân Nga, Mỹ hôm 6.12 lên tiếng khẳng định rằng Washington không khuyến khích, cũng không tạo điều kiện cho Ukraine thực hiện các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Ngoại trưởng Antony Blinken cho hay ông đã biết về sự việc nhưng không có thêm thông tin.

Washington lâu nay cũng đã từ chối cung cấp cho Kyiv các tên lửa tầm xa ATACMS có thể tấn công vào lãnh thổ Nga vì lo ngại điều đó có thể dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa lực lượng Nga với lực lượng của Mỹ và NATO.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói với CNN rằng không ai nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công nói trên, nhưng nói thêm rằng “người dân Ukraine rất sáng tạo; họ đang chế tạo máy bay không người lái, trên không và trên biển của riêng mình, những thứ đó cực kỳ hiệu quả".

Trong khi đó, tạp chí Forbes mới đây nhận định rằng có thể Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái Tupolev Tu-141 từ thời Liên Xô cũ để thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga 2 ngày qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak trong một bài đăng trên Twitter cho biết nước này đang chuẩn bị triển khai hệ thống phòng không Patriot của Đức trên lãnh thổ của mình, sau khi Berlin từ chối triển khai hệ thống này ở Ukraine. Tháng trước, Đức đã cung cấp cho Ba Lan hệ thống Patriot để giúp nước này bảo vệ không phận sau khi một tên lửa rơi xuống một ngôi làng và làm 2 người thiệt mạng ở Ba Lan.

Trong khi đó, Belarus có kế hoạch di chuyển các thiết bị quân sự và lực lượng an ninh vào ngày 7 và ngày 8.12 trong nỗ lực kiểm tra phản ứng trước các hành động khủng bố có thể xảy ra, hãng thông tấn nhà nước BelTA đưa tin.

Theo Reuters, không có thông tin về những khu vực nào của nước này có thể bị ảnh hưởng. Belarus tuyên bố sẽ không tham chiến ở nước láng giềng Ukraine, nhưng Tổng thống Alexander Lukashenko trước đây đã ra lệnh triển khai quân đội cùng với lực lượng Nga gần biên giới Ukraine, viện dẫn các mối đe dọa đối với Belarus từ Kiyv và phương Tây.

Ukraine đã nhiều lần thông báo rằng Belarus và Nga có thể đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công chung qua biên giới phía bắc của Ukraine.





Vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã hội đàm với người đồng cấp Belarus Viktor Khrenin để thảo luận về hợp tác quân sự.

Ở một diễn biến khác thì mới đây, một tổ chức phi lợi nhuận cho biết linh kiện của một công ty Canada được tìm thấy trên máy bay không người lái mà Nga sử dụng trong các cuộc tấn công nhắm vào Ukraine.

Trả lời phóng viên tại Moscow hôm 6.12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết các cuộc đàm phán an ninh giữa Nga và phương Tây có thể bắt đầu khi phương Tây "xác nhận họ đã sẵn sàng tiến hành một số hình thức đối thoại hợp lý và cân bằng hơn về lợi ích".

Ông nói rằng Nga sẵn sàng quay lại với chủ đề này khi phương Tây thực sự quan tâm vấn đề đảm bảo an ninh.Bình luận của ông Ryabkov được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 3.12 cho rằng châu Âu cần chuẩn bị cho cấu trúc an ninh tương lai của châu lục, với lưu ý về việc cân nhắc đảm bảo an ninh cho Nga nếu Moscow trở lại bàn đàm phán.

Ukraine dĩ nhiên là chỉ trích đề xuất này. Ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, nói một nước Nga "phi hạt nhân hóa và phi quân sự hóa" sẽ là sự đảm bảo hòa bình tốt nhất không chỉ cho Ukraine mà còn cho cả thế giới.

Chuyển sang một thông tin khác thì Bộ trưởng Quốc phòng Nga mới đây đã tiết lộ con số thương vong của quân đội Ukraine trong tháng 11.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm 6.12 cho biết các sứ quán Ukraine ở Romania và Đan Mạch đã nhận được “thư máu”.

Ông Kuleba cho rằng đây là một phần của chiến dịch nhằm gieo rắc sự khủng hoảng, khởi đầu từ sự kiện bưu phẩm cài chất nổ ở Madrid cách đây 1 tuần và hiện chuyển sang những lá thư máu kèm theo mắt động vật.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số trường hợp thư và bưu phẩm đe dọa gửi đến các đại sứ quán và lãnh sự quán Ukraine ở nước ngoài đã tăng lên 23 trường hợp ở 14 quốc gia.