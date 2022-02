Xem siêu phẩm gây sốt của cầu thủ HAGL vừa được bổ sung cho U.23 Việt Nam

Đây là siêu phẩm giúp U.21 HAGL cầm hòa U.21 Viettel với tỷ số 1-1 ở lượt trận cuối vòng bảng giải U.21 quốc gia 2021. Chính pha lập công đẹp mắt này đã giúp U.21 HAGL giật lại tấm vé vào bán kết và biến U.21 Viettel trở thành cựu vương của giải đấu. Bàn thắng được ghi từ cự ly khoảng 30 mét trên là của Nguyễn Thanh Nhân - người vừa nhận lệnh lên đường sang Campuchia để bổ sung lực lượng cho U.23 Việt Nam.

Bên cạnh Thanh Nhân, Huỳnh Tiến Đạt và Trần Bảo Toàn cũng là 2 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của HAGL được bổ sung cho U.23 Việt Nam. Cả 3 cầu thủ trẻ kể trên đều được HLV Kiatisak điền tên vào danh sách đá V-League mùa giải 2022.

3 gương mặt còn lại được chọn để bổ sung lực lượng là Phạm Tuấn Tài (Viettel), Đinh Quý (Quảng Nam) và Vũ Đình Hai (Phù Đổng).

Tuy nhiên, theo VFF, 6 cầu thủ bổ sung nói trên sẽ có mặt tại Campuchia vào chiều 22.2 nên họ sẽ không kịp chuẩn bị cho trận đối đầu với U.23 Thái Lan.





Theo quy định mới nhất của AFF, mỗi đội được bổ sung tối đa 10 cầu thủ để thay thế những cầu thủ không may nhiễm Covid-19. Hiện tại, U.23 Việt Nam có 11 cầu thủ nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19. Cho đến lúc này, U.23 Việt Nam chỉ còn 16 cầu thủ đủ điều kiện đăng ký thi đấu trận gặp Thái Lan. Số cầu thủ nhiễm Covid-19 hoàn toàn có thể tăng lên sau khi có kết quả xét nghiệm trước trận đấu vào sáng 22.2.

Tuyển U.23 Việt Nam đang tạm xếp đầu bảng C khi có cùng 3 điểm với Thái Lan nhưng nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại (+7 so với +2). Trong khi đó, bảng A đã ngã ngũ với chiếc vé vào bán kết thuộc về U.23 Timor Leste, còn U.23 Campuchia xếp nhì bảng. Vì bảng A có 4 đội, trong khi bảng C chỉ có 3 đội, nên để xác định đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết, kết quả của đội nhì bảng A là U.23 Campuchia với đội đứng chót bảng A (U.23 Brunei) sẽ bị hủy. Như vậy, chủ nhà Campuchia chỉ có 3 điểm cùng hiệu số bằng 0.

Khả năng bị loại của U.23 Việt Nam là rất thấp. Với hiệu số +7, “Đoàn quân sao vàng” phải thất bại trước U.23 Thái Lan với cách biệt từ 8 bàn trở lên thì mới rời giải. Ưu thế của U.23 Việt Nam so với Campuchia là quá lớn.

Trận U.23 Việt Nam - U.23 Thái Lan diễn ra vào 19 giờ thứ Ba ngày 22.2.2022