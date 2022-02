Rủ nhau đi check-in với hổ

Thăm hổ thật, thắp hương Ông Hổ

Vì tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều bạn trẻ không đi du lịch xa nhà, mà quyết định chọn các điểm giải trí nội thành để thỏa nhu cầu hội họp, ăn chơi. Một trong số đó là Thảo Cầm Viên Sài Gòn, nơi ghi nhận hàng dài khách xếp hàng chờ mua vé tham quan vào những ngày đầu năm mới.

Có mặt cùng bạn mình từ lúc 7 giờ 30, Viên Anh Vy (21 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) cho biết cô đến sớm để tránh cảnh chen chúc, đồng thời tranh thủ “giờ vàng” chụp ảnh. “Tôi dự định đến vườn hoa và khu trò chơi, là những nơi có nắng đẹp xen với cây cối để cho ra những bức hình ấn tượng”, cô vui vẻ cười nói.

Dù có đa dạng động vật, chuồng hổ trắng vẫn nhận được sự quan tâm hơn cả với nhộn nhịp người ra kẻ vào ngắm nhìn và chụp ảnh kỷ niệm. Là một thần thú trong tứ tượng, hình tượng Bạch Hổ có ý nghĩa tâm linh và tôn giáo đặc biệt, phổ biến ở nhiều quốc gia.

Bước trong tà áo dài đi chụp hình ngày tết, Vy cũng không khỏi hiếu kỳ ghé thăm cặp đôi nhà hổ. Năm mới, cô mong xin được ít vía dũng mãnh từ hai “ông ba mươi”, tự tin quét sạch mọi khó khăn trong tương lai. “Chúc mọi người thành công có được sức mạnh, uy quyền và trí khôn của loài hổ”, cô nói.

Bên cạnh sở thú, bạn trẻ còn đến chùa để cầu bình an và may mắn. Là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia và hiện có thờ Ông Hổ, hội quán Ôn Lăng (Q.5, TP.HCM) - ngôi chùa được người Hoa xây dựng từ năm 1740 - ghi nhận nhiều lượt cúng viếng những ngày đầu năm mới.

Đến chùa đầu năm cùng gia đình, Lâm Vĩnh Hồng (17 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM) chia sẻ em từng ghé vào tuần trước để cúng trả lễ thần linh đã phù hộ trong năm qua. Hồng cho biết đây là một tập tục phổ biến: Người cúng đầu năm cầu khấn với thần linh, nếu nguyện vọng thành toàn cuối năm sẽ đến trả lễ.





Nổi bật trong hội quán là phù điêu hổ vằn và khu thờ Ông Hổ, nơi đầy ắp những vật cúng như trái quýt, bánh bao in chữ Hán màu đỏ như Phước, Đại Phát và thịt sống. “Chữ “quýt” đồng âm với “cát” trong cát tường (may mắn), nên được dùng với hy vọng sẽ mang lại điều tốt lành và may mắn trong năm mới”, Hồng giải thích khi dâng lễ lên bàn thờ.

Check-in tiểu cảnh “nhà hổ”

Những đường hoa năm mới cũng nhận được không ít sự quan tâm từ các gia đình và người trẻ. Ghi nhận tại đường hoa Nguyễn Huệ, dù đã là giữa trưa, khách tham quan vẫn tấp nập tham quan và check-in “sống ảo”. Để hạn chế tập trung đông người và kiểm soát dịch bệnh, đường hoa chỉ có 2 cổng vào thực hiện đo thân nhiệt ở đầu đường Lê Thánh Tông, cùng nhiều lối ra khác được bố trí dọc đường đi.

Nguyễn Ngọc Anh Chi (21 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) chia sẻ cô rất ấn tượng với các tiểu cảnh hổ vì được thực hiện bởi nhiều chất liệu, biểu cảm và trường phái nghệ thuật khác nhau. Là một cô gái tuổi mèo, Chi hy vọng năm mới có thể “hóa hổ” trong học tập và công việc bằng nhiệt huyết cháy rực của vị chúa sơn lâm.

Tọa lạc ngay bên cạnh một trung tâm thương mại lớn của Q.7, đường hoa Phú Mỹ Hưng cũng thu hút đông đảo khách tham quan vào dịp đầu năm, với điểm nhấn là cặp hổ dũng mãnh đặt ở trung tâm. Nơi đây quy tụ đa số cư dân đến từ khu vực Nam Sài Gòn.

Là một trong những du khách trẻ đến tham quan, Bùi Long Đức (16 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) đặc biệt thích thú với những tiểu cảnh đậm sắc hoa mang nét đặc trưng của các vùng miền như chợ nổi miền Tây, nhà rông Tây Nguyên, nón quai thao Bắc Bộ...

“Năm mới, mong mọi người luôn vững tâm như loài hổ, dù mang vết “vằn” từ quá khứ nhưng vẫn tự tin bước tiếp trên con đường trưởng thành”, Đức thổ lộ.