Xochitl Gomez bị 'ném đá' vì câu chuyện đồng tính trong ‘Doctor Strange 2’

Tuần này, giới mộ điệu điện ảnh trên toàn thế giới đang hướng sự chú ý về bom tấn siêu anh hùng Doctor Strange in The Multiverse of Madness (Doctor Strange 2). Bộ phim đang tạo nên cơn sốt phòng vé chưa từng có, danh tiếng và đời tư của các diễn viên tham gia vì vậy cũng được quan tâm không kém. Trong khi Benedict Cumberbatch (Stephen Strange) và Elizabeth Olsen (Wanda) được tung hô hết lời thì ngôi sao tuổi teen Xochitl Gomez lại vướng phải những rắc rối hết sức vô lý.

Trong Doctor Strange 2, Xochitl Gomez thủ vai America Chavez, siêu anh hùng mới của Marvel có khả năng du hành đa vũ trụ được Doctor Strange ra sức bảo vệ. Theo truyện tranh gốc, America Chavez là người đồng tính. Doctor Strange in The Multiverse of Madness cũng xây dựng nhân vật này là con gái của một cặp đôi đồng tính nữ. Đây chính là nguyên nhân mà Doctor Strange 2 bị cấm chiếu tại một số quốc gia vùng Vịnh. Dù kịch bản cho tới việc phát hành thuộc quyền quyết định của Marvel Studio nhưng diễn viên Xochitl Gomez lại đang trong thế “đứng mũi chịu sào”.

Theo thông tin từ Variety, thời gian gần đây Xotchitl Gomez nhận được vô số bình luận khiếm nhã trên mạng xã hội đổ thừa cô chính là nguyên nhân khiến cho Doctor Strange 2 bị cấm chiếu tại vài khu vực. Bộ phận cư dân mạng kỳ thị người đồng tính cũng tỏ vẻ khó chịu khi Xotchitl Gomez từng lên tiếng ủng hộ Marvel giữ nguyên cảnh quay tình yêu đồng giới giữa các mẹ của America Chavez. Mặt khác, một số anti-fan công kích Xotchitl Gomez chỉ vì không thích nhân vật siêu anh hùng mới, cho rằng Xotchitl Gomez thể hiện vai tồi hoặc đánh giá America Chavez được Marvel thần thánh hóa quá đáng.





Xotchitl Gomez khi gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel dường như cũng đã lường trước được áp lực dư luận. Cô từng chia sẻ với Asia One rằng: “America Chavez góp mặt trong Doctor Strange 2 là một chuyện hết sức trọng đại. Bất ngờ thay em lại được chọn để vào vai America. Em cũng rất hạnh phúc khi Marvel kiên quyết giữ lại các cảnh phim phản ánh chân thực bản chất và xuất thân gia đình của cô ấy. Dù đúng là từ giờ người ta có thể réo gọi tên em với đủ loại cảm xúc thù hằn. Nhưng không sao, em ổn”.

Mới đây, ngôi sao Benedict Wong của Doctor Strange cũng đã lên tiếng bảo vệ Xotchitl Gomez. “Tôi cảm thấy những phản ứng tiêu cực như thế là không ổn chút nào. Xotchil tham gia thử vai khi mới 13 tuổi và chính thức trở thành một phần của Doctor Strange 2 khi lên 14. Cô bé chỉ là một thiếu niên đã hoàn thành rất tốt vai diễn của mình. Tôi thấy xấu hổ thay cho những kẻ ác miệng nhưng hèn nhát, lên tiếng nhưng không dám lộ mặt. Họ nên tự thấy hổ thẹn về hành vi của mình. Rất tiếc khi người hâm mộ ở một số quốc gia không thể thưởng thức bộ phim, nhưng cũng không ai có lỗi cả. Những gì chúng tôi đang làm là thúc đẩy sự đa dạng trên màn ảnh và mang đến tiếng nói cho những cộng đồng thường bị bỏ quên trong xã hội”, nam diễn viên bức xúc chia sẻ trên mạng xã hội.

Xochitl Gomez là người Mỹ gốc Latin, cô bé sinh năm 2006 nhưng đã có kinh nghiệm diễn xuất từ khi mới 5 tuổi trong các vở kịch địa phương. Ở độ tuổi teen, Xochitl Gomez từng tham gia các phim truyền hình như Raven’s home (2018), You’re the worst (2019), The Baby-Sitters Club của Netflix (2020). Doctor Strange in The Multiverse of Madness là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của ngôi sao tuổi teen. Xochitl Gomez chính thức gia nhập đại gia đình siêu anh hùng và dự kiến sẽ còn xuất hiện trong nhiều phần phim khác của vũ trụ điện ảnh Marvel.