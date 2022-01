'Xuân ấm áp - Tết bình an' đến với những em nhỏ đặc biệt ở TP.HCM

Chương trình được thực hiện từ ngày 12.1 đến ngày 20.1.2022 do Báo Thanh Niên tổ chức với sự đồng hành của FPT Shop.

Mùa xuân chan chứa tình người

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” cho biết: 2021 là một năm cam go đối với những người sống tại các tỉnh thành bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Mỗi người, mỗi nhà và toàn xã hội phải gồng mình để chống lại cơn phong ba Covid-19.

“Sau khi làn sóng dịch thứ 4 cơ bản đã được kiểm soát, chúng ta gặp lại bạn bè đồng nghiệp, thấy mọi người bình an khỏe mạnh, đó thật sự là niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn vượt qua đại dịch một cách an toàn mà đã có những mất mát đau thương. Hàng chục ngàn người dân đã ngã xuống, hàng ngàn em bé trong phút chốc trở thành mồ côi, rất nhiều gia đình kiệt quệ về tài chính”, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ.

Nỗi đau của đồng bào đã thôi thúc Báo Thanh Niên nhanh chóng phát động chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” nhằm chung tay với cộng đồng hỗ trợ, chăm sóc trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 đến tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, đây không phải là chương trình duy nhất. Tiếp đó, Báo Thanh Niên đã cùng nhà tài trợ FPT Shop tặng thiết bị hỗ trợ học trực tuyến cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Và nay, báo tiếp tục đồng hành với FPT Shop chăm lo các em không may mắc các căn bệnh phải điều trị lâu dài trong khi gia đình không kham nổi chi phí y tế.

“Đó là đối tượng yếu thế đang rất cần sự chung tay góp sức của cộng đồng. Ý tưởng này đã được cụ thể hóa bằng hành động, và chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” ra đời từ đó. “Xuân ấm áp - Tết bình an” chính là cầu mong một mùa xuân chan chứa tình người để sưởi ấm những mảnh đời thơ bé nhưng đã sớm gặp nhiều gian khó, mang một cái tết bình an đến với mọi người, mọi nhà”, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nói.

Tiếp thêm sức mạnh cho các em

Theo đó, chương trình dự kiến trao quà tết (gồm quà và tiền mặt) cho hơn 350 trường hợp là bệnh nhi đang điều trị lưu trú dài ngày trong các bệnh viện (BV) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình cũng hỗ trợ những em nhỏ mồ côi cha mẹ vì dịch Covid-19 ở TP.HCM. Dự kiến “Xuân ấm áp - Tết bình an” sẽ được tổ chức tại các BV, bao gồm: BV Nhi đồng 2 (13.1), Viện tim TP.HCM (14.1), BV Nhi đồng 1 (17.1).





Riêng những trường hợp em nhỏ mồ côi cha mẹ vì dịch Covid-19, ban tổ chức chương trình dự kiến trao quà tết cho các em vào ngày 15.1. Các em đều là nhân vật của chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” do Báo Thanh Niên tổ chức thực hiện từ đợt dịch thứ 4 ở TP.HCM vừa qua.

Ông Ngô Quốc Bảo, Customer Experience and Marketing Officer FPT Retail, cảm ơn Báo Thanh Niên đã tổ chức chương trình vô cùng ý nghĩa này để FPT Shop có cơ hội được đồng hành. Theo ông, trẻ em là những chủ thể còn non nớt, cần được bảo vệ và chăm sóc về mọi mặt. Đặc biệt, những trẻ em đang gặp phải những vấn đề về sức khỏe, trẻ mồ côi vì Covid-19 lại chịu nhiều tổn thương hơn cả về mặt thể chất lẫn tinh thần mà không gì bù đắp được, bởi thế nhóm đối tượng này cần được quan tâm, chăm sóc đặc biệt hơn.

Dù năm 2021 vừa qua là một năm khó khăn với doanh nghiệp khi có tháng công ty phải tạm dừng kinh doanh gần 50% số cửa hàng do dịch Covid-19, nhưng FPT Retail vẫn giữ tinh thần sẻ chia, đóng góp vào những chiến dịch vì cộng đồng. Ông Bảo nói thêm, tham gia cùng Báo Thanh Niên trong chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” lần này xuất phát từ sự thấu hiểu những tổn thương mà các bệnh nhi cũng như trẻ em mồ côi vì Covid-19 đã và đang phải chịu, từ đó mong muốn góp phần giúp xoa dịu nỗi đau, mang đến cho các em nhỏ cũng như gia đình một cái tết ấm áp, tròn vẹn hơn.

“Với những món quà tết nhỏ gửi đến các bệnh nhi cũng như các em mồ côi vì Covid-19, chúng tôi cũng mong rằng sẽ phần nào tiếp thêm sức mạnh giúp các em lạc quan chiến thắng bệnh tật cũng như vượt qua những nỗi đau tinh thần để sớm trở về với cuộc sống thường nhật và thực hiện được những ước mơ của mình”, ông Bảo bày tỏ.