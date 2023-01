Xuân xóm tôi

Bữa nay đã là 30 tết, tôi đang lau dọn bàn ghế sau bữa ăn tối. Tiếng chuông đồng hồ quả lắc ngân lên những tiếng thánh thót, đã bảy giờ rồi - đây là thời gian tôi cùng lũ trẻ trong xóm thường ra sân chơi đùa. Dù vậy tôi vẫn phải kiên nhẫn làm nốt phần việc còn đang dang dở của mình. Sau một lúc, tôi lấy chiếc túi nhỏ, bên trong đựng những bao lì xì từ năm ngàn đến hai mươi ngàn. Vẫn theo thói quen cũ, Lucky tung tăng chạy theo tôi đi mua bánh trái cho lũ trẻ cùng ăn.

Lúc ra đến nơi, con hẻm đã được trang trí bởi những cây mai, cây đào. Chiếc bàn nhỏ cũng được đặt lên những trái cây như xoài, đu đủ, dưa hấu đỏ,... Tôi lướt nhìn một lượt, đứa nào cũng mặc những chiếc áo dài mới sặc sỡ. Nổi bật nhất chắc là chiếc áo dài của chị Uyên, chiếc áo dài ấy được làm từ vải lụa trắng và điểm nổi bật của chiếc áo dài là con rồng đỏ được chính tay mẹ chị Uyên thêu. Mấy đứa con gái chúng tôi xúm lại khen chiếc áo dài hết mực.

Ú òa, con bé Nhi - đứa bạn thân của tôi trong xóm làm tôi hết hồn, rồi kéo tôi đến cuối hẻm, nơi mọi người đang quây quần gói bánh chưng. Tôi cởi giày và ngồi vào bắt đầu làm cùng mọi người. Nhi đưa cho tôi chiếc khuôn bánh nhỏ, tôi cắt chiếc lá dong nhỏ lại để vừa với chiếc khuôn. Tôi bỏ gạo nếp vào chừa lại một ô ở giữa để bỏ thịt heo vào trong. Tôi khá bỡ ngỡ khi làm nhưng mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi bỏ vào trong chiếc nồi bự chứa những chiếc bánh của mình và mọi người. Trong lúc chờ tôi đã chơi những trò chơi dân gian với lũ trẻ trong xóm.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng khóc của My, lúc ấy con hẻm ồn ào lại lặng im đến đáng sợ. Tôi chạy vội ra hỏi My: “Em sao vậy My?” nó vừa khóc vừa trả lời tôi: “Gia đình em sắp phải chuyển đi rồi”. Mọi người đều như chết lặng với cái tin đột ngột ấy. Nhưng có lẽ người buồn nhất lại là Hòa - bạn thân với My. Hòa bật khóc và chạy đi. Tôi cũng vội vàng chạy đuổi theo. Được một lúc, tôi mất đuôi con bé lúc nào không hay. Tôi vội hỏi người này đến người khác rồi đi tìm Hòa.

Chợt tôi nghe tiếng thút thít của Hòa trong một con hẻm nhỏ. Tôi bước vào và ngồi cạnh một lát cho Hòa bớt xúc động rồi đưa cho bé một chiếc khăn tay, nhẹ giọng nói chuyện với nó: “Chị biết em buồn nhưng cho dù nay có là ngày cuối các em gặp nhau thì em cũng phải vui lên chứ! Hôm nay là Tết, là một ngày vui mà?”. Nó nhìn tôi rồi cười, nhưng đôi mắt nó vẫn ngấn lệ, và trên đôi má vẫn còn vương những giọt nước mắt.





Nhưng dù vậy nó vẫn đồng ý về con hẻm cùng với tôi. Gần đến con hẻm, My đã vội vã chạy ra ôm chầm lấy Hòa. Còn tôi đã bị hai anh em Khoa, Khôi kéo vào bên trong đầy sự bất ngờ. Lúc ấy tôi cảm giác như mình là tờ giấy bị kéo qua, kéo lại.

Lúc tôi bĩnh tĩnh lại và nhìn quanh con hẻm, tôi ngạc nhiên khi thấy lũ trẻ xóm tôi đang xếp một hàng dài nhận những phông bao lì xì may mắn. Tôi vội xếp hàng ngay ngắn, nghiêm trang để đợi tới lượt mình. Trong lúc đợi tôi đã nghĩ được rất nhiều việc mình sẽ làm sau khi dành dụm đủ tiền như mua bánh trái cho các em nhỏ vùng sâu, vùng xa, mua cho Út Đào bánh kem mà em ấy chưa được ăn... Suy nghĩ được một lúc thì cũng đến lượt tôi, tôi vui vẻ chúc dì Tư: “Con chúc dì năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào ạ!”. Dì cười và đưa cho tôi một bao lì xì. Tôi cười tít mắt chạy qua chỗ Nhi. Nhi nói với tôi: “Lee mở thử đi!”. Tôi hồi hộp mở ra, bên trong là tờ một trăm ngàn, tôi ôm Nhi nhảy cẫng lên. Lúc ấy tôi như trúng được xổ số vậy.

Hòa và My bước vào, hai đứa nhỏ ấy lúc nãy còn khóc giờ đã cười nói với nhau rất vui vẻ. Không khí căng thẳng hồi nãy giờ đã biến mất và thay vào đó là tiếng cười đùa của mọi người. Tôi và mọi người cùng nhau trong giây phút giao thừa ngắm pháo hoa mà tâm trạng rất vui vẻ.

Xuân năm nay đã xảy ra nhiều biến cố nhưng điều này lại làm cho xuân này khác biệt với mọi năm và để lại kỷ niệm đáng nhớ cho tôi. Nó giúp cho xóm tôi biết quý trọng tình bạn mà mình đang có. Tôi hy vọng xuân năm nay xóm tôi sẽ gặp nhiều may mắn nói riêng và mọi người trên đất nước hình chứ S nói chung. Với riêng tôi, tôi mong năm nay sẽ gặt hái được nhiều thành công và học tập ngày càng tiến bộ.