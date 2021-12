Xuất khẩu vũ khí của Mỹ giảm mạnh dưới chính quyền Biden

Hãng Reuters ngày 23.12 đưa tin xuất khẩu quân sự của Mỹ giảm 21% xuống còn 138 tỉ USD trong tài khóa 2021, trong bối cảnh chính phủ của Tổng thống Joe Biden có chính sách khác với người tiền nhiệm Donald Trump.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay xuất khẩu quân sự trong tài khóa 2021, kết thúc ngày 30.9, có các trực thăng tấn công AH-64E Apache bán cho Úc trị giá 3,5 tỉ USD và trực thăng CH-53K bán cho Israel trị giá 3,4 tỉ USD.

Trong tài khóa 2020, xuất khẩu thiết bị quân sự của Mỹ đạt doanh thu 175 tỉ USD.

Chính quyền của Tổng thống Biden đã không còn bán các vũ khí tấn công cho Ả Rập Xê Út, do thương vong dân sự ở Yemen. Mỹ cũng dự định công bố chính sách xuất khẩu mới nhấn mạnh về nhân quyền khi cân nhắc các thỏa thuận bán vũ khí.

Doanh thu năm 2021 cũng giảm sau thỏa thuận 1 lần về việc bán các tiêm kích và tên lửa dẫn đường trong tài khóa dưới thời ông Trump. Các thỏa thuận lớn trong tài khóa 2020 gồm 63 tiêm kích F-35 của Lockheed Martin bán cho Nhật Bản, chiếm đến 23 tỉ USD trong tổng doanh thu.





Chính phủ nước ngoài có 2 phương thức mua vũ khí của các công ty Mỹ, gồm thương mại trực tiếp được thỏa thuận giữa chính phủ nước ngoài và công ty Mỹ, bên cạnh việc chính phủ nước ngoài liên hệ một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ tại Đại sứ quán Mỹ. Cả hai phương thức đều cần chính phủ Mỹ phê duyệt.

Các thỏa thuận trực tiếp với những công ty Mỹ giảm 17% xuống còn 103 tỉ USD trong tài khóa 2021, so với 124 tỉ USD trong tài khóa 2020. Trong khi đó, các thỏa thuận do chính phủ dàn xếp giảm 31% xuống còn 34,8 tỉ USD trong tài khóa 2021, so với 50,8 tỉ USD trong tài khóa trước đó.

Vào năm 2018, chính quyền của ông Trump đưa ra chương trình “mua của Mỹ” với việc nới lỏng các quy định về xuất khẩu vũ khí, trong khi khuyến khích giới chức nước này đẩy mạnh xuất khẩu cho ngành công nghiệp vũ khí Mỹ.