Yêu cầu Vietjet đền bù cho khách hàng sau sự cố lỗi hệ thống check-in

Đêm ngày 3, rạng sáng 4.6, hàng trăm hành khách của hãng Vietjet (VJ) phải chầu chực ở sân bay Tân Sơn Nhất nhiều tiếng đồng hồ vì máy bay không thể cất cánh.

Ngay sau sự cố, Phó Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam Đoàn Quốc Bình đã chủ trì cuộc họp với Cảng hàng không Quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, Hãng hàng không VJ, Công ty phục vụ mặt đất SAGS để làm rõ nguyên nhân, phương hướng khắc phục sự cố hệ thống làm thủ tục của Hãng VJ tại ga đi quốc nội bị trục trặc.

Sau khi nghe ý kiến các bên, Cảng vụ hàng không miền Nam kết luận: Nguyên nhân sự cố do máy chủ tại Canada trục trặc từ 4 giờ ngày ngày 3.6 khiến hệ thống check in của Hãng Vietjet tại Cảng Tân Sơn Nhất không in được thẻ lên tàu bay, phải chuyển qua sử dụng hệ thống check in manual (dự phòng) của Cảng. Đến 19 giờ 22 cùng ngày, khách bị dồn ứ, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất mở Bus Gate 22-25 để chuyển 16 chuyến bay của sảnh B sang sảnh A, giải phóng hơn 3.000 khách.

Đến 13 giờ ngày 5.6, hệ thống làm thủ tục của VJ đã được khắc phục hoàn toàn.

Cảng vụ yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai cập nhật, khắc phục, hoàn thiện hệ thống làm thủ tục nhằm đảm bảo quy trình phục vụ hành khách được thông suốt.





Đồng thời, hãng VJ được yêu cầu rà soát thông tin hành khách trên các chuyến bay bị chậm kéo dài của ngày 3.6, thực hiện việc bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách và báo cáo cho Cảng vụ theo đúng quy định.

Trao đổi với Thanh Niên sáng nay 9.6, đại diện hãng hàng không Vietjet cho biết hãng đang rà soát thông tin theo đúng chỉ đạo của Cảng vụ hàng không miền Nam để có hướng hỗ trợ hành khách bị trễ chuyến.

Theo quy định hiện hành của Bộ GTVT về hoãn, hủy chuyến bay, bồi thường ứng trước không hoàn lại là việc bồi thường bằng tiền hoặc bằng các hình thức phù hợp khác mà người vận chuyển phải trả cho hành khách trong các trường hợp theo quy định của pháp luật mà không phụ thuộc vào việc xác định mức thiệt hại thực tế của hành khách.

Việc bồi thường ứng trước không hoàn lại được thực hiện trong trường hợp hành khách bị từ chối vận chuyển, bị hủy chuyến bay và chuyến bay bị chậm kéo dài. Mức bồi thường cho mỗi hành khách đối với chuyến bay nội địa từ 200.000 - 400.000 đồng tùy độ dài đường bay của chuyến bị ảnh hưởng.