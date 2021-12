Yếu tố khiến Tiến Lộc Garden xứng đáng đầu tư và an cư lý tưởng

Những yếu tố đó là gì mà khiến giới đầu tư “chao đảo” tới vậy?

Đã đi vào giai đoạn hoàn thiện và bàn giao nhà phố thương mại hồi tháng 5 vừa qua, Tiến Lộc Garden sẽ tiếp tục bàn giao vào cuối tháng 12 sau thời gian kéo dài do dịch bệnh. Cùng với đó là hệ thống giao thông nội khu hoàn thiện giúp cho chủ sở hữu các căn nhà phố thương mại có thể đi vào khai thác cho việc kinh doanh ngay tại thời điểm nhận bàn giao này. Thông tin từ chủ đầu tư Tiến Lộc Group hiện tại dự án đã đi đến giai đoạn cuối của dự án và chỉ còn những sản phẩm cuối cùng với những vị trí đẹp. Hãy cùng điểm qua những yếu tố khiến Tiến Lộc Garden trở thành dự án thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư!

Chủ đầu tư uy tín, cơ sở pháp lý vững chắc

Tiến Lộc Garden là dự án được đầu tư và xây dựng bởi Tiến Lộc Group - Tập đoàn đa ngành với hơn 20 năm hoạt động và phát triển, dưới sự lãnh đạo của nữ doanh nhân “toàn tài" của giới đầu tư - bà Lã Thị Lan. Tính đến nay, Tiến Lộc Group đã ghi dấu thành công của mình trong giới BĐS cùng với nhiều dự án lớn nhỏ, trải dài từ Bắc vào Nam.

Với thời gian phát triển lâu dài, luôn đặt chất lượng và sự uy tín lên hàng đầu, các dự án Bất động sản của Tiến Lộc Group luôn chú trọng đến vấn đề cơ sở pháp lý để đảm bảo những quyền lợi cơ bản cho khách hàng.

Vị trí chiến lược phát triển kinh tế, tăng khả năng đầu tư sinh lời

Được mệnh danh là dự án “cửa ngõ" của sân bay Long Thành, Tiến Lộc Garden có một vị trí rất đẹp ở cả thời điểm hiện tại và tiềm năng trong tương lai khi dự án liền kề khu dân cư sầm uất. Mặt tiền đường Nguyễn Văn Ký nối thẳng đến quốc lộ 51, đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cách nút giao 319 chỉ 10 phút lái xe, rút ngắn thời gian di chuyển đến TP.HCM chỉ còn 25 phút lái xe....

Tiện ích đa dạng, cuộc sống đẳng cấp

Bên cạnh các sản phẩm nhà liên kế phố, liên kế vườn, biệt thự và hệ thống nhà phố thương mại đang hoàn thiện, Tiến Lộc Garden cũng đang song song phát triển những tổ hợp tiện ích vui chơi giải trí, học tập và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu cư dân sẽ sinh sống tại dự án Tiến Lộc Garden. “Chúng tôi đã chú trọng phát triển những tiện ích nội khu một cách bài bản nhằm phục vụ cho dân cư của dự án và dân cư lân cận. Hiện nay, khu tổ hợp vui chơi giải trí bao gồm Trung tâm thương mại, Gym & Spa, khu vực hồ bơi, Vườn BBQ,,... đang được đổ vốn đầu tư và dự kiến hoàn thiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, khu vực trường học cũng đã đi vào giai đoạn gọi thầu, dự kiến quý 2 năm 2022 sẽ bắt đầu xây dựng.” - Đại diện Tiến Lộc Group chia sẻ về những tiện ích nội khu của dự án.





Tổng thể không gian đồng bộ đi theo phong cách thiết kế tân cổ điển

Ngoài việc hướng đến cuộc sống tiện nghi và chất lượng Tiến Lộc Garden còn đáp ứng được sự sang trọng đẳng cấp cho cư dân tại đây. Với phong cách thiết kế tân cổ điển hiện nay đang trở thành xu hướng được nhiều người yêu thích bởi tính độc đáo, sự đơn giản cùng với các mảng màu sắc tươi sáng, không cầu kỳ mà vẫn toát lên vẻ xa hoa đồng thời kết hợp với phong cách kiến trúc đương đại để phù hợp với tính chất năng động của khu nhà phố thương mại sầm uất bật nhất khu vực cửa ngõ sân bay..

Môi trường sống xanh

Tiến Lộc Garden luôn đáp ứng cho cư dân một cuộc sống trong lành tại Đồng Nai, Tiến Lộc Group đã cho phát triển công viên cây xanh với hy vọng hỗ trợ và điều hòa tình trạng ô nhiễm môi trường của khu vực. Bên cạnh đó, trong cảnh quan khu đô thị, chủ đầu tư luôn chú trọng xen vào những tầng cây xanh, vệ hoa ven đường để làm không gian sống nội khu thêm xanh mát.

Hệ thống An ninh được đảm bảo 24/24

Chú trọng tới sự an toàn của mỗi khách hàng thân yêu, Tiến Lộc Garden sử dụng hệ thống an ninh quy mô lớn nhằm đảm bảo an ninh tại khu vực người dân sinh sống.

Hệ thống đèn đường chiếu sáng luôn được đảm bảo quan sát tốt nhất cho toàn bộ dự án. Hệ thống camera an ninh cũng được bố trí và nhân sự luôn trực 24/7 giúp đảm bảo an ninh cho khu vực.

6 yếu tố trên đã tạo nên giá trị của dự án Tiến Lộc Garden trong mắt nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp, trong tương lai dự án này chắc chắn sẽ ngày một đắt giá.