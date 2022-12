YouTuber, TikToker kiếm bạc triệu từ clip triệu view: Đổi đời kiếm trăm triệu/tháng

Đổi đời

4 năm trước, từ những clip đầu tiên đăng tải trên nền tảng Youtube “cho vui”, cũng như để lưu giữ nhiều kỷ niệm quý giá, chị Nguyễn Ngọc Kiều (29 tuổi, Tiền Giang) không ngờ rằng điều đó đã giúp cuộc sống của mình “dễ thở” hơn vào những ngày tháng sau này.

Ban đầu, chỉ là những đoạn clip ngắn ghi lại cuộc sống của vùng quê miền Tây bình yên được chị đăng lên để làm kỷ niệm, nhưng có trong mơ cô gái cũng không ngờ rằng những clip dung dị, gần gũi đó nhận được sự quan tâm lớn và lượt tương tác cao từ mọi người.

Dần dà, chị bắt đầu đăng tải nhiều clip hơn, lượt theo dõi cũng bắt đầu tăng dần đều. 1 năm sau, chị bắt đầu bật kiếm tiền trên kênh Youtube của mình, bỏ công việc trang điểm cô dâu với mức lương vài triệu đồng/tháng để bắt đầu chuyên tâm hơn với công việc Youtuber.

“Tôi còn nhớ mãi tháng đầu tiên sau khi bật kiếm tiền, tôi nhận được hơn 100 USD từ Youtube. Dù số tiền không phải là quá to lớn, nhưng cũng là động lực để tôi tiếp tục công việc của mình”, chị nhớ lại.

Hiện kênh của tôi có hơn 400.000 lượt theo dõi và gần 5 triệu lượt thích, mỗi tháng thu về trung bình hơn 100 triệu đồng. Thực sự nhờ Youtube và TikTok mà tôi đã đổi đời, cuộc sống không còn khó khăn như trước. Dù thế nào tôi cũng không tưởng tượng được là một người thợ trang điểm như tôi giờ đã có thu nhập mà mình mơ ước, như một giấc mơ vậy” TikToker, YouTuber Nguyễn Ngọc Kiều

Không bao lâu sau, kênh cũng có lượt người xem ổn định. Nhà làm nghề đi biển, có sẵn các sản vật khô cá biển tại địa phương, thông qua kênh Youtube của mình chị Kiều cũng bắt đầu buôn bán và cuộc sống dần ổn định hơn.

Dấu mốc trong cuộc đời chị Kiều là khi TikTok bắt đầu xuất hiện. Từ mục đích ban đầu là kéo lượt người xem cho kênh Youtube của mình cũng như quảng bá cho việc kinh doanh, chị bất ngờ khi kênh TikTok của mình bỗng trở nên nổi tiếng, được nhiều người biết tới.

“Thấy vậy, tôi tập trung đầu tư vào TikTok, nhận các job quảng cáo cũng như kinh doanh. Hiện kênh của tôi có hơn 400.000 lượt theo dõi và gần 5 triệu lượt thích, mỗi tháng thu về trung bình hơn 100 triệu đồng. Thực sự nhờ Youtube và TikTok mà tôi đã đổi đời, cuộc sống không còn khó khăn như trước. Dù thế nào tôi cũng không tưởng tượng được là một người thợ trang điểm như tôi giờ đã có thu nhập mà mình mơ ước, như một giấc mơ vậy”, cô gái bày tỏ.

Theo đó, thu nhập chính của chị Kiều trên TikTok đến từ 2 nguồn, một là việc kinh doanh sỉ và lẻ các loại cá khô địa phương, 2 là nhận PR, quảng cáo cho một số kênh với giá từ 2 - 5 triệu tùy job (công việc).

Không có con đường nào trải hoa hồng

Tuy nhiên với chị Kiều, để có được như ngày hôm nay, chị đã trải qua không ít những khó khăn, sự cố gắng, nỗ lực và cả những may mắn. Nữ TikToker nói rằng ngay từ lúc thành lập các kênh mạng xã hội của mình, chị đi lên bằng những giá trị bền vững do mình tạo ra, không dùng chiêu trò hay những cách truyền thông bẩn câu like, câu view.

“Có được người theo dõi như hôm nay thực sự là một hành trình dài mình cố gắng không ngừng nghỉ, đi lên từ sự học hỏi, kiên trì. Tôi nghĩ mình cũng may mắn khi nhận được rất nhiều tình cảm từ mọi người. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều!”, chị Kiều bày tỏ.





Trả lời cho câu hỏi: “YouTuber, TikToker kiếm tiền dễ hay khó?”, cô gái nói rằng dễ khó là nằm ở sự nỗ lực, cố gắng của mỗi người. Có những người dùng chiêu trò bẩn để câu tương tác, song vẫn nổi tiếng. Có những người thực sự có tài năng, nhưng lại không nổi. Do đó, yếu tố may mắn đóng vai trò cũng rất quan trọng.

Tuy nhiên với chị Kiều, khi mình cố gắng và tin vào bản thân, tìm thấy được những giá trị phù hợp để phát triển thì thành công sẽ đến, và một ngày nào đó việc kiếm tiền triệu từ những nền tảng này cũng không phải là quá khó.

“Với tôi, YouTube, TikTok là những mỏ vàng cho những ai có định hướng phát triển đúng đắn, mang đến những giá trị tốt đẹp cho mọi người” chị đánh giá.

Còn anh Mai Quang Khánh (26 tuổi, ngụ Đà Nẵng) vì chán sự gò bó đã bỏ công việc văn phòng có mức lương lý tưởng 12 - 15 triệu/tháng, để trở thành một TikToker suốt nhiều tháng nay với tài khoản Khánh Đà Nẵng.

"Làm lại từ đầu" trên nền tảng này, với chàng trai không phải là điều dễ dàng khi anh đã phải học hỏi rất nhiều, nhất là việc quay dựng clip "chuẩn" TikTok cũng như tìm được thương hiệu riêng cho bản thân.

Với những clip review ẩm thực tại địa phương cũng như nhiều ý tưởng nhân văn khác, những clip của anh Khánh thời gian qua nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng TikTok. Đến nay, chỉ sau hơn 3 tháng làm TikTok, anh Khánh có được gần 40.000 lượt theo dõi và gần 500.000 lượt thích.

“Suốt những tháng đầu, mình chỉ kiếm được 500.000 đồng/tháng. Nhưng điều này đã nằm trong dự liệu của mình vì vạn sự khởi đầu nan mà. Đến nay, mình cũng đã nhận được những thu nhập đầu tiên “kha khá" trên nền tảng này nhờ các nguồn thu PR, quảng cáo. Song vẫn chỉ mới được một nửa so với mức lương trước đó", anh tiết lộ.

“Suốt những tháng đầu, mình chỉ kiếm được 500.000 đồng/tháng. Nhưng điều này đã nằm trong dự liệu của mình vì vạn sự khởi đầu nan mà. Đến nay, mình cũng đã nhận được những thu nhập đầu tiên “kha khá" trên nền tảng này nhờ các nguồn thu PR, quảng cáo. Song vẫn chỉ mới được một nửa so với mức lương trước đó" TikToker Khánh Đà Nẵng

Tuy nhiên, điều này không làm anh nản lòng. Dù với TikToker này, việc kiếm tiền trên nền tảng TikTok không dễ dàng, nhưng anh tin những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình sẽ được đền đáp xứng đáng.

Anh chàng cho biết thời gian tới sẽ phát triển thêm nội dung về cuộc sống và con người ở Đà Nẵng, cố gắng nhiều hơn để mang tới nhiều clip giá trị cũng như tăng thêm về thu nhập của mình. Anh Khánh hy vọng nhận được sự ủng hộ từ mọi người.

Poll TNO Theo bạn, kiếm tiền trên YouTube, TikTok có khó?