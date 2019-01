>> Phạm Hữu - Hoài Nhân

Chị Lương Ngọc Thảo (quê Tiền Giang) cùng chồng đều bị thương trong vụ tai nạn. Chị Thảo chỉ bị xây xát nhẹ còn chồng chị phải phẫu thuật ngay trong đêm.



Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng ở Bến Lức

Đối với chị, ngày 2.1 là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất trong cuộc đời của mình. Chị kể khi di chuyển đến ngã tư, chồng chị dừng xe ở làn trong cùng, phía trước vạch dừng. Chị nghe tiếng động lớn “lụp bụp” rồi chiếc xe cứ thế phóng tới.

Chị Nguyễn Thị Phượng chứng kiến xe container lùa 21 xe máy dừng chờ đèn đỏ hãi hùng không thể tin vào mắt mình khi la liệt nạn nhân kêu la: "Cứu tôi! Cứu tôi!".



"Lúc xe container tông, tiếng động phát ra đùng đùng. Người thì gãy giò, người thì trầy trụa. Có người không qua khỏi. Xe máy nằm lặt lìa hết trơn. Chị có chạy lại đỡ hai vợ chồng bị nạn, bị gãy nát giò (chân – PV) luôn. Hai người này kêu 'bà con ơi cứu tôi! cứu tôi!", chị Phượng cho hay.

Một trong số 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là Trần Quốc Cường (sinh năm 1997, ngụ Long An). Cường tử nạn khi trở về sau một chuyến xe ôm. Một chuyến xe khác chở nước mắt của người thân từ quê lên đón anh về. Còn chuyến xe chở xác Cường đầy im lặng, khi nỗi đau mất mát đã không còn được diễn tả bằng lời.



Người dân thắp nén nhang cho các nạn nhân xấu số. Tại hiện trường, vật dụng cá nhân người bị nạn vương vãi và tan nát

Ngay trong đêm, chuyến xe chở người thân của Cường đã vượt gần 150 cây số để có mặt ở Bệnh viện đa khoa Bến Lức, làm thủ tục nhận xác Cường về an táng.

Gần 22 giờ ngày 2.1 tại Bệnh viện đa khoa Bến Lức, một đám đông xôn xao trước cổng bệnh viện. Người thân đã đến, sau chuyến xe kéo dài gần 3 giờ đồng hồ như ngồi trên lửa đốt.

Những người đàn ông sang công an làm thủ tục. Những người phụ nữ ở lại bệnh viện, họ gào tên Cường và ôm ngực khuỵu xuống. Người cô thứ sáu, thứ bảy nấc nghẹn vì không kiềm chế được nỗi đau mất mát, họ như vô thức kể lại những kỉ niệm cuối cùng về cháu. Cạnh bên, Bảo (em trai Cường) và cô bạn gái Cường ra sức giữ lấy họ.

Người thân nhận xác Cường về để an táng

"Ba mẹ thằng Cường ở nhà đang chết lên chết xuống, không ai đi lên đây nổi. Giờ chúng tôi làm thủ tục bên công an xong là đưa thi thể về liền", ông Bảy Hội (người chú thứ Bảy của Cường) ngậm ngùi chia sẻ.



Mẹ và em trai của Cường đau đớn đón Cường về nhà

Người thân của Cường cũng cho biết, Cường và Bảo đều chỉ học hết lớp 10 vì gia đình khó khăn và hai anh em đều muốn đi làm phụ giúp bố mẹ. Cường vào TP.HCM từ năm 18 tuổi, ở trọ và làm thuê trong một công ty ở Q.Bình Tân. Thời gian rảnh, Cường chạy Grabbike để kiếm thêm thu nhập.

Cho đến 23 giờ 20, thi thể Cường mới được đưa lên xe. Sau khi trở lại hiện trường nơi Cường tử vong để người thân thắp nhang, chuyến xe nhanh chóng về thẳng ấp Hưng Thành. Hơn 2 giờ sáng 3.1 mới đến nơi, kịp chuẩn bị cho việc khâm liệm lúc 3 giờ.

Ông Trần Văn Việt, ba của Cường, đã gục ngã khi nhận xác con trai. Một đêm định mệnh đầy tang tóc với ngôi nhà ông Việt. Đó là một sự thay đổi khủng khiếp nhất đối với người cha này bởi vì từ cái Tết Nguyên đán trước mắt này trở về sau, ông vĩnh viễn mất Cường!

Ba Cường gục ngã khi thấy xác con trai 22 tuổi





Ngày 3.1, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với vụ tai nạn thảm khốc ở H.Bến Lức (Long An) làm 4 người tử vong, đồng thời tạm giữ hình sự tài xế Phạm Thành Hiếu.



Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng ở Bến Lức

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 2.1, tài xế Phạm Thành Hiếu (31 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thạnh Đức, H.Bến Lức, Long An) điều khiển xe container đi giao gạo. Khi cách ngã tư Bình Nhựt 500 m, đèn tín hiệu giao thông từ xanh chuyển sang đỏ; phía trước rất nhiều xe máy, mô tô và xe tải dừng chờ. Dù giảm dần tốc độ để đi vào làn ô tô, nhưng xe container cứ lao đi thẳng. Và tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra. Theo camera hành trình tốc độ của xe lúc này là 45 km/giờ. Hậu quả, 4 người tử vong, 18 người cấp cứu và 5 người khác bị thương nhẹ do va đập.

Đáng nói, tài xế Phạm Thành Hiếu dương tính với heroin, có nồng độ cồn trong máu cao. Cơ quan chức năng khởi tố vụ án để thực thi công lý, nhưng nhiều người đau đớn tự hỏi ai sẽ trả lại người thân cho 4 gia đình và sẽ còn bao nhiêu người chết oan khi đi đúng luật giao thông nữa?

Đồ họa: Lâm Nhựt | Ảnh: Phạm Hữu, Hoài Nhân