Đại diện Phòng Y tế Q.2 nhớ lại thời điểm phi công Andrew khởi phát bệnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông báo cho Phòng để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch lây lan ra cộng đồng. Theo các thông tin tìm hiểu, trích xuất camera, Phòng Y tế Q.2 xác định phi công người Anh ở tại chung cư The Ascent (P.Thảo Điền, Q.2) sống một mình.

Các ca tiếp xúc gần với phi công cũng được xác định và đưa đi cách ly. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, cả chung cư này đều được cách ly, làm xét nghiệm, khử khuẩn và đặt máy nhiệt kế để kiểm soát thân nhiệt của cư dân. Trong thời gian cách ly, nội bất xuất, ngoại bất nhập, việc xịt khuẩn được thực hiện thường xuyên.

Nhớ lại thời chung cư mà phi công người Anh đang ở bị phong tỏa, anh Dong Hyun (cư dân chung cư The Ascent) cho biết mình sống Việt Nam gần 2 năm. Khi Việt Nam phát hiện ca nhiễm thứ 91, đặc biệt bệnh nhân người Anh sống cùng chung cư với mình, anh đã vô cùng hoảng sợ.

“Tôi không kịp có bất kỳ suy nghĩ nào trong đầu sau khi nhận được thông tin đó. Và khi ấy tôi cũng không có bất kỳ người thân nào ở bên, vì vợ tôi vừa về quê và chưa thể trở lại thành phố. Nhu yếu phẩm trong nhà tôi cũng không còn nhiều. Nhưng thật may, bên cạnh những gì tôi đọc được qua báo chí Việt Nam, tôi còn nhận được nhiều thông tin từ tòa nhà về việc sẽ phong tỏa như thế nào, đảm bảo an toàn cho bản thân ra sao nên tôi dần bình tĩnh. Đồng thời, chung cư, những người bạn của tôi ở bên ngoài vẫn sẵn sàng kết nối để hỗ trợ tôi khi tôi yêu cầu bất kỳ một sự giúp đỡ nào. Sau gần 2 năm sống ở Việt Nam, có lẽ đó là lúc tôi trải qua cảm giác đáng sợ nhất vì một mình giữa dịch bệnh nhưng đó cũng là lúc tôi cảm thấy Việt Nam thật sự đem lại bình an cho tôi”, anh Dong Hyun nhớ lại.

Đêm định mệnh 14.3.2020, tại bar Buddha (Q.2) có tổng cộng 17 người dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 12 người trú tại Q.2. Vô tình chết tên “ổ dịch” bar Buddha khi phát hiện nhiều ca dương tính Covid-19, người đại diện quán bar này nhớ lại: phi công người Anh không phải là khách hàng đến quán bar này thường xuyên. Ông cũng như những người khách khác, đến quán bar và được nhân viên bar đón tiếp, phục vụ. Hôm đó, ông đã đến bar Buddha cùng bạn của ông và không may ông bị lây nhiễm Covid-19.

Những ngày đầu nhập viện, ông Andrew tâm sự với một đồng nghiệp rằng ông thấy khá mệt mỏi và lãng phí quá nhiều thời giờ. Đại diện của Vietnam Airlines lúc ấy đã thường xuyên liên lạc qua điện thoại với ông Andrew để động viên ông hợp tác điều trị, hỏi thăm ông muốn ăn món gì thì mua mang vào tận nơi, thậm chí mua món ăn Tây cho hợp khẩu vị nhưng ông chỉ ăn được một chút vì mệt và kiệt sức. Ngoài ra, đại diện đoàn bay vẫn giữ liên lạc với bác sĩ để hỏi thăm diễn tiến bệnh và nhu cầu trong quá trình điều trị của phi công.



TS-BS Nguyễn Văn Hảo (Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu chống độc người lớn, BV Bệnh Nhiệt đới) cho biết ca bệnh của phi công người Anh (bệnh nhân 91) là ca bệnh nặng, trong suốt 25 năm làm hồi sức cấp cứu của ông. BS Hảo cho hay, tại thời điểm nhập viện, ông Andrew chưa bị suy hô hấp, nhưng thường mệt mỏi. Diễn biến chuyển từ từ qua suy hô hấp, ông được hỗ trợ oxy, thở máy, cuối cùng là phải làm ECMO. BS Hảo nhận định đây là ca bệnh nặng, khó, phổi tổn thương rất nặng, chỉ còn 10%, không đáp ứng điều trị, liệu pháp của bệnh viện. Do đó, các bác sĩ quyết định phải dùng ECMO để duy trì sự sống cho bệnh nhân.