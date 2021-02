Đó là chia sẻ của chị Ánh Hồng, cư dân Phú Mỹ Hưng. Và chính một không gian mà chị gọi là “đáng sống” như vậy nên dù làm việc ở khu trung tâm, chị vẫn không chuyển nhà.

Còn với chị Thùy Phương, là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe, hơn ai hết, chị thấu hiểu giá trị, lợi ích không thể đong đếm từ môi trường đối với sức khỏe.

“Một không gian xanh mát và tràn ngập thiên nhiên là phương thuốc bổ từ tinh thần đến thể chất. Đó cũng là lý do tôi an cư tại Phú Mỹ Hưng”, chị Phương nói.

Không chỉ hấp dẫn người dân trong nước, mà tại TP.HCM, Phú Mỹ Hưng còn là sự ưu tiên của rất nhiều người nước ngoài khi lựa chọn chốn an cư lẫn đầu tư. Một trong những giá trị giúp gia tăng lợi thế cho khu đô thị này là đến từ yếu tố xanh.

“Tôi từng nghe rất nhiều về Phú Mỹ Hưng nhưng chưa có dịp đến. Một lần nọ khi tôi và chồng đến thăm một người bạn, chúng tôi đã say nắng với nơi này. Yên tĩnh, có những công viên xanh mát, xinh đẹp, tôi thực sự yêu thích. Thế nên vợ chồng tôi đã quyết định an cư và kinh doanh tại đây”, vợ chồng anh Alexander Zueva (người Nga), cho biết.

Không phải ngẫu nhiên mà không gian xanh trở thành tiêu chí hàng đầu khi chọn nơi an cư. Trên góc độ kinh tế, cây xanh bố trí hợp lý trong không gian kiến trúc đô thị có thể làm mát không khí từ 2 - 8 độ C, giảm nhu cầu sử dụng điều hòa, giảm chi phí sử dụng năng lượng. Bất động sản gần công viên cũng luôn được định giá cao hơn khoảng 20%. Rất nhiều nghiên cứu khoa học cũng đã chỉ ra, mảng xanh còn mang đến nhiều lợi ích vô giá.



Lợi đơn - lợi kép là vậy nhưng điều đáng nói là, các đại đô thị đang “khát” không gian xanh. Đơn cử, tỷ lệ cây xanh trên đầu người của TP.HCM hiện chỉ đạt 0,5 m2/ người. Thành phố đặt mục tiêu giai đoạn 2020 - 2025, tăng tỷ lệ này lên 0,65 m2/người. Tuy nhiên, kinh nghiệm phủ xanh từ các thành phố lớn trên thế giới cho thấy đây không phải câu chuyện “một sớm một chiều” mà cần lộ trình hàng thập kỷ.



Tại TP.HCM, Phú Mỹ Hưng là một trong số ít khu vực đảm bảo được không gian xanh và được xem như một ví dụ điển hình trong công tác phủ xanh đô thị. Mật độ cây xanh trên đầu người tại đây hiện vượt ngưỡng 8,9 m2/ người, gấp 13 lần toàn thành phố.

Để có được chỉ số ấn tượng trên, trong suốt quá trình phát triển, Phú Mỹ Hưng đã bám sát bản đồ án do Skidmore, Owings & Merrill (SOM) lập. Dựa trên các tiêu chuẩn quy hoạch của Mỹ, SOM đã xác định Phú Mỹ Hưng là một khu đô thị hiện đại hài hòa với cảnh quan, sông nước tự nhiên.



Tính đến nay, việc triển khai xây dựng tại đô thị luôn đảm bảo theo đúng quy hoạch được duyệt, không có trình trạng cơi nới. Mật độ xây dựng trung bình toàn khu chỉ khoảng 26,5% và việc phát triển luôn tuân thủ nguyên tắc không phá vỡ tự nhiên. Hệ thống sông ngòi, kênh rạch đi qua đô thị được giữ nguyên và tôn tạo theo chiều hướng bền vững.

Không chỉ giữ gìn hệ sinh thái xanh sẵn có, chủ đầu tư còn nỗ lực gia tăng mảng xanh ở bất kỳ nơi nào có thể, tạo nên những tầng không gian xanh đan xen, đa dạng các loài thực vật như cây cỏ bụi, hoa màu, cây trang trí, cây bóng mát… Hiện, đơn vị cũng đang tiếp tục các kế hoạch chỉnh trang đường phố, triển khai giai đoạn 2 công viên “triệu đô” Sakura Park khu phức hợp Midtown,…

Không gian xanh mở hài hòa trong mỗi dự án đến các tuyến đường, khu phố tạo nên hệ thống mảng xanh đa tầng lớp để dù trong nhà hay ngoài phố, cư dân đều có thể “chạm” vào thiên nhiên.

Trong số 8 phân khu tại đô thị, Nam Viên là nơi có mật độ cây xanh cao nhất với gần 120.000 m2 mảng xanh, 14 công viên kết hợp hệ thống sông rạch tự nhiên bao quanh giúp khu này tựa như “bán đảo xanh”.



Với giá trị hiếm có này, Nam viên là khu vực trọng điểm của các dự án bất động sản hạng sang. Đây cũng là phân khu tập trung những dự án cao cấp nhất hiện nay của chủ đầu tư như The Peak – công trình định vị “đỉnh cao” thuộc khu phức hợp Midtown; The Ascentia, The Antonia tọa lạc ngay mặt tiền trục đường thương mại Nguyễn Lương Bằng.