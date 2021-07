Đối với những người dân từ tỉnh lên phố lập nghiệp và định cư lâu dài, nhu cầu di chuyển của gia đình luôn rất lớn. Bởi hầu như mỗi tháng, cả nhà tôi đều cùng nhau về quê thăm ông bà, nội ngoại, ít nhất một chuyến. Chính vì vậy, việc tìm kiếm một chiếc ô tô làm bạn đồng hành là nhu cầu tất yếu, vừa tiện lợi vừa đảm bảo an toàn cho cả nhà.



Nhớ lại thời điểm chọn mua xe cách nay khoảng một tháng, do tài chính không quá rủng rỉnh, để tìm kiếm một chiếc xe vừa “ưng mắt” lại hợp túi tiền, đồng thời vẫn đáp ứng được tiêu chí an toàn, tiết kiệm cho gia đình không phải chuyện dễ. Đó là chưa kể, do quê ngoại ở miền núi, đặc thù địa hình phức tạp, vợ tôi nhất quyết đòi mua bằng được một chiếc SUV gầm cao. Điều này lại càng khiến tôi phải đau đầu bởi “đề bài” quá khó.

Rất may, sau khi mất hơn một tuần tham khảo qua rất nhiều mẫu mã, thương hiệu, cuối cùng tôi cũng tìm ra một lựa chọn ưng ý, thuận vợ thuận chồng với mẫu Toyota Rush. Một mẫu xe đa dụng vừa đảm bảo “gầm cao máy thoáng”, nhưng đồng thời cũng rộng rãi, tiện nghi như những mẫu xe MPV gia đình. Trong khi giá bán lại vô cùng hợp lý, chỉ ngoài 600 triệu đồng.



Một chiếc xe sở hữu thiết kế trung tính và cực kỳ thực dụng. Nếu bạn chỉ nhìn lướt qua, có thể chưa lập tức bị hấp dẫn hay cuốn hút, nhưng thiết kế đơn giản, chân phương của Rush lại giúp xe giữ dáng lâu hơn mà không bị lỗi mốt. Như một chén rượu, càng nhấm mới càng thấy say.

Bên cạnh kiểu dáng, vợ chồng tôi cũng rất ưng ý khi Rush sở hữu thiết kế SUV khỏe khoắn, với khoảng sáng gầm lên tới 220 mm, góc thoát trước/sau lớn. Cùng với đó là việc xe được trang bị khung gầm rời (body-on-frame) tương tự như các dòng thể thao đa dụng cỡ lớn hay bán tải, giúp Rush vận hành vượt trội hơn, đặc biệt là trên các địa hình xấu, đồng thời chắc chắn hơn khi ôm cua đổ đèo. Nhờ vậy, với Rush tôi hoàn toàn yên tâm cho nhưng chuyến đi dã ngoại hay những lần về thăm quê.

Nói về nội thất, với một mẫu xe sinh ra dành cho những gia đình, Rush hiển nhiên sở hữu một không gian nội thất rộng rãi. Tiện nghi mà chiếc xe mang lại quả thực không thể chê được. Một hình giải trí lớn 7 inch, kết hợp với dàn âm thanh 8 loa, hệ thống điều hòa tự động 2 dàn lạnh làm mát tất cả các ghế hay rất nhiều hộc chứa đồ bố trí xung quanh các vị trí sẽ giúp cả gia đình tôi thoải mái trong những chuyến đi xa.



Đặc biệt, Rush có thiết kế 7 chỗ ngồi cực kỳ linh hoạt cùng với đó là khoang hành lý rộng rãi, khi gập hàng ghế thứ 2 và 3 có thể chứa được những vật dụng lớn cũng giúp tôi không phải lo thiếu chỗ chất đồ mỗi lần “khuân vác” quà quê lên thành phố.

Ở khả năng vận hành, Rush sử dụng động cơ xăng 1,5 lít cho công suất tối đa 102 mã lực tại vòng tua máy 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn tối đa 134 Nm tại 4.200 vòng/phút. Thú thực ban đầu tôi khá hụt hẫng khi nhìn vào thông số này. Tuy nhiên, sau khi đã cầm lái chiếc xe “lên rừng xuống biển”, tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Khối động cơ dù không quá mạnh mẽ nhưng bù lại, khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Rush rất ấn tượng. Về khoản này, vợ tôi chỉ còn biết tấm tắc khen.

Và còn một tiêu chí nữa không thể bỏ qua với một mẫu xe gia đình là trang bị an toàn. Với tiêu chí này, Rush khiến chúng tôi hoàn toàn yên tâm khi đạt chuẩn an toàn 5 sao của ASEAN NCAP với hàng loạt các tính năng an toàn chủ động và bị động trên xe. Nổi bật nhất là hệ thống phanh ABS, EBD, BA, kiểm soát ổn định thân xe VSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, kiểm soát lực kéo TRC, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, 6 túi khí… giúp tôi an tâm trên mọi hành trình.

Có thể nói, sau gần một tháng cầm lái Rush, đến lúc này, tôi có thể tự tin rằng mình đã đưa ra một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Rush đích thị là một mẫu xe dành cho những gia đình khi dung hòa, “chu toàn” gần như mọi yếu tố từ thiết kế, trang bị đến vận hành an toàn, tiết kiệm.

Nguồn: Toyota