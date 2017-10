Trong số những CEO người VN làm thuê danh tiếng cho các tập đoàn toàn cầu, cái tên Vũ Minh Trí thuộc top đầu. Anh là người có bề dày thành tích đáng kể khi lần lượt nắm giữ vị trí then chốt là CEO của các công ty tỉ đô chuyên về CNTT tại VN từ Ericsson, Yahoo, Qualcomn, Microsoft... Chấm dứt cuộc đời làm CEO thuê cho các tập đoàn toàn cầu để rẽ ngoặt sang một trang đời mới: Phó tổng giám đốc tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG), lãnh đạo khối đại học và sau đại học

Điều gì khiến một CEO toàn cầu chọn Tập đoàn Nguyễn Hoàng với tuyên bố mạnh mẽ: “Đây chính là nơi tôi sẽ biến ước mơ mình đã hoài bão từ rất lâu thành hiện thực. Và tôi không bao giờ bỏ cuộc?”. Hoài bão và ước mơ mà Ironman Vũ Minh Trí đang đeo đuổi là gì?







Sự gặp gỡ của những ước mơ





Ngày 2.8, trên Facebook Vũ Minh Trí là bức hình anh ngồi giữa đội hình Microsoft VN cùng nụ cười viên mãn với vài dòng súc tích: Microsoft Vietnam FY18 kick off. Thank you everyone for a great FY17. Looking forward to having an awesome FY18! (Năm tài chính thứ 18 của Microsoft Việt Nam bắt đầu. Cảm ơn mọi người vì đã có một năm tài chính thứ 17 tuyệt vời. Mong được có một năm tài chính thứ 18 tuyệt vời).



Một đồng sự cũ của anh đã để lại trên Facebook anh một comment đầy ý nhị: “Anh ấy đi đến đâu cũng tỏa sáng hơn chỗ cũ...”. Có vẻ Mircosoft cũng đã không thể giữ chân được vị CEO đạt danh hiệu Ironman này. Nhận định sự chuyển hướng này, một doanh nhân trong lĩnh vực CNTT nhận xét: “Với nền tảng quản trị từ các tập đoàn toàn cầu, tầm nhìn về lãnh đạo mạnh mẽ, Vũ Minh Trí đủ già để có đủ độ chín làm giáo dục và cũng vừa đủ trẻ để nhiệt huyết làm giáo dục”.



Cuộc se duyên giữa một CEO chuyên nghiệp am tường công nghệ tầm cao với một tập đoàn giáo dục là sự kết hợp bất ngờ, nhưng ngoạn mục trong bối cảnh phần lớn các trường vẫn được quản trị bởi các giảng viên chuyên về học thuật hơn quản trị điều hành. Anh Trí chia sẻ: “Ở Nguyễn Hoàng, chúng tôi thường xuyên nói về giấc mơ của mình và mỗi bên chịu trách nhiệm cùng chia sẻ ước mơ”. Một bên là nhà đầu tư và một bên thực thi giấc mơ bằng hoài bão kiên định vốn có của bản thân mình.



Tập đoàn Nguyễn Hoàng quyết tâm chọn CNTT là điều kiện cần tiên quyết cho hệ thống giáo dục và trao trọn quyền điều hành mảng đại học và sau đại học cho một CEO chuyên nghiệp cấp cao nhằm tạo nên một đội ngũ chuyên nghiệp để thực thi 3 cam kết không khoan nhượng: “100% SV nói tiếng Anh. 100% giáo viên nói tiếng Anh và 100% SV ra trường có việc làm”.





Giáo dục 4.0:

Đại học không giấy tờ

Cuộc trò chuyện của chúng tôi với anh Vũ Minh Trí ở tòa nhà 25 tầng mang hình con tàu tri thức sừng sững của Đại học quốc tế Hồng Bàng (HIU) trên đường Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Mới khánh thành cách đây hơn 1 tháng, ngôi trường bề thế, hiện tại, còn thơm mùi sơn này không giống vẻ thường thấy của các trường đại học hiện nay. Ở lối đi lên cầu thang là 33 bậc thang dẫn lên với lối đi được gắn 99 ngôi sao theo mô phỏng “đại lộ danh vọng phong cách Hollywood”, một thư viện sách và công viên Romeo - Julies được anh giới thiệu sẽ là khu vực nói tiếng Anh đầy lãng mạn.



Từ khu vực thư viện, cà phê sách ngay tầng trệt, nhìn ra khu vực sảnh tiếp tân là tầm quan sát nhân viên văn phòng tất bật, phụ huynh và sinh viên chen nhau đứng xếp hàng làm thủ tục đăng ký nhập học.



Vị tân Phó tổng giám đốc nói chuyện sắc bén, nhưng phong cách từ tốn, ngôn ngữ đậm chất IT.



Anh tâm sự: “Mình phải chứng minh là mình làm được điều có ích cho thế hệ sau của mình, đó là giáo dục, đó là đào tạo thế hệ SV Việt Nam toàn cầu. Đó là khát khao, là mục đích sau bao năm làm CEO cho các thương hiệu quốc tế. Và tôi sẽ đi tới cùng”.



Theo anh, khác với các lĩnh vực khác, giáo dục là đầu tư cho con người nên không thể thí nghiệm hay sửa chữa lại kiến thức cho giới trẻ. Đào tạo đội ngũ kế cận tốt phải giáo dục tốt từ mầm non đến đại học mà hiện nay, Tập đoàn Nguyễn Hoàng là đơn vị duy nhất có hệ thống giáo dục từ mầm non đến tiến sĩ.



Định hướng của Tập đoàn Nguyễn Hoàng là hướng tới giáo dục chất lượng cao. Câu chuyện về khát vọng của Nguyễn Hoàng là câu chuyện một bà mẹ vun đắp cho tương lai con từ giai đoạn thai giáo, khi đứa trẻ chào đời được gửi gắm vào Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng. Sau hành trình hơn 20 năm, Nguyễn Hoàng sẽ trả lại cho người mẹ một đứa con có bằng tiến sĩ, biết hai ngoại ngữ, giỏi thể thao, am hiểu nghệ thuật và có đạo đức. Đó chính là triết lý giáo dục "Nhân bản" mà NHG theo đuổi, xây dựng thế hệ học sinh, sinh viên đủ 5H: Heart (biết yêu thương), Head (có trí tuệ), Hand (biết làm việc), Health (có sức khỏe), Human (trở thành con người hoàn thiện đầy nhân bản).



Đó là một giấc mơ đẹp. Và quan trọng là phải làm sao biến được ước mơ đó thành hiện thực.



Kinh nghiệm làm doanh nghiệp giúp Minh Trí nhìn thấy rõ các lỗ hổng của các chương trình đào tạo giáo dục Việt Nam so với các trường quốc tế, trong đó lớn nhất là học sinh thiếu kỹ năng mềm. “Anh cần thời gian bao lâu để thực hiện tham vọng thu hẹp khoảng cách?” - Tôi hỏi. Minh Trí đáp đầy quả quyết: “Kế hoạch của tôi là 3 năm. Chậm nhất là 5 năm.”







Người thức dậy sớm

Ngày mới của Vũ Minh Trí bắt đầu từ 3 giờ 45 sáng.



Nhờ thói quen thức dậy sớm có từ thời SV mà trong lúc nhiều người còn ngủ vùi trong chăn thì anh đã kịp dành hơn 5 tiếng đồng hồ của một ngày cho tất cả công việc, bản thân và gia đình.



Anh dành 1 giờ 30 phút cho 2 môn chạy và bơi. Sau những bước chân mướt mồ hôi, sải vai trong hồ nước và trước đó anh đã kịp trả lời email công việc và đọc sách buổi sáng.



Trước khi đi làm anh cũng kịp ngồi ăn bữa sáng với 2 con rồi mới rời khỏi nhà. Một trong những đặc điểm nổi bật của Vũ Minh Trí là không chỉ tôi luyện khả năng “lì lợm”, bền bỉ và thích nghi cao của mình bằng kỷ luật và thái độ làm việc chuyên nghiệp mà còn ở các môn thể thao anh chọn. Vị CEO kỳ cựu này cho biết đối thủ nặng ký nhất mình phải vượt qua là chính mình. Với thành tích chạm đích chương trình thể thao liên hoàn ironman phải hoàn tất 3 môn trong vòng 7 tiếng, bơi 2 km biển lên bờ lấy xe đạp 90 km và chạy bộ 21 km. Sau đó chinh phục Sơn Đoòng, mới đây chạy marathon ở Đà Nẵng. Thường xuyên tập luyện 3 môn để bảo đảm có sức khỏe, bên cạnh việc chơi golf hay đánh cờ.



Anh thích ironman nhất vì nó có triết lý rất gần với kinh doanh, tức là mục tiêu của mình đưa ra càng lớn, thì nó sẽ càng thỏa mãn khi mình thành công. “Đó là môn mình sẽ phải thi đấu với chính mình, chứ mình không thi đấu với ai hết. Tức là mình phải kiên định, vượt qua chính mình, vượt qua từng chặng mục tiêu nhỏ với kế hoạch, phải thay đổi kế hoạch rất thường xuyên, vì môi trường xung quanh thay đổi”.



Anh chia sẻ, chính những môn thể thao đã giúp anh trở nên lì lợm. Đi giữa cái nắng 42 độ, ít nhất 50% là ý chí để không bỏ cuộc. Chiến thắng được chính mình cũng là cách tập luyện một thái độ sống tự tin vào chính mình và kiên trì với mục tiêu của mình.



Một chút ưu tư khi nhắc lại hành trình đầy chiến tích: "Làm CEO các tập đoàn đa quốc gia hay lắm. Bí mật kinh doanh của nhiều tập đoàn là ở bên ngoài nhìn vào khó biết vì sao họ thành công như vậy. Tôi càng làm càng tâm huyết làm gì đó để phát triển đội ngũ kế cận, đó chính là thế hệ trẻ mà tôi gọi tên là “thế hệ số”. Anh tâm sự: “Mình phải chứng minh là mình làm được điều có ích cho thế hệ sau của mình, Đó là giáo dục, là đào tạo thế hệ sinh viên VN toàn cầu. Đó là khát khao, là mục đích sau bao năm sau khi làm CEO cho các thương hiệu quốc tế. Và tôi sẽ đi tới cùng, không bao giờ từ bỏ”.



5 năm trước, khi bắt đầu ngồi vào chiếc ghế CEO của tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới Microsoft tại VN, bên cạnh tâm huyết “sẽ nỗ lực hết mình và quyết tâm lèo lái con thuyền Microsoft tiến từng bước vững chắc để mang đến những sản phẩm, giải pháp công nghệ hữu ích nhất cho người dân Việt”, anh cũng không ngần ngại chia sẻ kế hoạch của đời mình là “nghỉ hưu sớm” vào năm 45 tuổi để dành thời gian cho 2 đứa con.



Lý do rẽ ngoặt ngoạn mục của anh có thể gây ngạc nhiên, tiếc nuối thậm chí hoài nghi đối với không ít người.







Ironman - tôi không bao giờ bỏ cuộc

Thực ra, có một lý do lớn nhất và quan trọng nhất đã dẫn dắt các lựa chọn quan trọng của cuộc đời người đàn ông ironman này là gia đình.



Hơn 13 năm chọn lựa và dấn thân vào con đường làm CEO phát huy năng lực lãnh đạo là sự kế tục từ ảnh hưởng bởi gia đình lớn. Sinh thời, ba anh là một người làm về tài chính kế toán. Mẹ kinh doanh tại nhà.



Và cột mốc 45 tuổi trở về sau anh chọn giáo dục là bởi 2 dự án quan trọng của đời mình là 2 đứa con. Từ tâm nguyện cứ đau đáu: “Muốn làm điều gì đó thực sự tốt cho giới trẻ”, trong đó có 2 đứa con đang tuổi trưởng thành cần một người cha hiểu biết sâu sắc về giáo dục để đồng hành cùng con trong chặng đường đầu tư vào giáo dục cho con. Sinh thời ba anh đã đặt ra mục tiêu không bao giờ lay chuyển: “Tiền bạc nhiều hay ít không quan trọng. Quan trọng nhất là con cái được giáo dục nên người. 5 tuổi, anh đã được ba cho học tiếng Anh. Cũng từ nền tảng, cha mẹ tuy không giàu có hơn người nhưng cả 7 anh em trong nhà đều vào đại học và tự tin dấn bước làm công dân toàn cầu một cách tự nhiên”.



Có lẽ ước mơ được làm gì đó cho giáo dục đã được gieo mầm từ những ngày bé thơ từ người cha thao lược nhiều việc từ kế toán tài chính, làm mộc đến làm người truyền dạy kiến thức. Anh chia sẻ, chính tư tưởng dùng tri thức phụng sự cho mọi người, ba anh đã mở các lớp dạy học tại nhà dù không phải là nhà giáo vẫn được nhiều người tôn trọng gọi là thầy.



Có lẽ sau tất cả những lăn lộn trên thương trường, điều cốt lõi trong sâu thẳm chi phối Ironman - doanh nhân Vũ Minh Trí đó là cái tầm và tâm được truyền thừa từ cái nôi của giáo dục gia đình. Tầm nhìn xa, tâm lực vững vàng để biết mình muốn gì và theo đuổi phụng sự tới cùng. Mà khởi nguồn đơn giản trước tiên là dù phụng sự cho gia đình riêng hay cho mọi người thì dường như điều này đã sẵn có như một sự tiếp tục tự nhiên như một dòng chảy không bao giờ dứt.



To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video









Anh sẽ thực hiện khát vọng phát triển giáo dục của mình thông qua Nguyễn Hoàng như thế nào?

Gia nhập vào Nguyễn Hoàng, tôi tâm niệm rằng mình phải làm được điều có ích cho thế hệ sau, đó là đào tạo ra những thế hệ SV Việt Nam toàn cầu.



Việc đầu tiên là phải làm sao để lựa chọn được những ngành nghề sẽ phát triển trong tương lai để đào tạo. Tiếp theo là xây dựng đội ngũ giáo viên, kế đến là chương trình học. Yếu tố con người là yếu tố quyết định để có được thành công. Trong giáo dục, yếu tố con người lại càng quyết định hơn nữa. Con người là các thầy cô, là các giảng viên, các giáo sư - những người không chỉ truyền kiến thức cho SV mà còn truyền cho các em đạo đức, cách sống, niềm tin vào cuộc sống, vào tương lai của họ.



Con người đóng góp đến 70 - 80% vào sự thành công trong việc truyền tải kiến thức cho SV. Để thành công, tiếp theo chúng tôi sẽ dựng smart school, smart student. Nghĩa là xây dựng trường học không có giấy tờ. Sự tương tác bây giờ sẽ là giáo viên giao bài, SV nhận bài để học. Mỗi SV có một “cổng” (portal) để nhận bài dưới nhiều hình thức khác nhau, có thể là video, power point, có thể là one-note, file word... Với trường học không giấy tờ, SV có thể học được khắp tất cả mọi nơi, không cần máy tính cũng được, không cần tới lớp cũng được, chỉ cần có điện thoại di động.



Điều quan trọng kế tiếp là môi trường tiếng Anh trong trường ĐH. Đó là một nơi được quy định là khu vực trường chỉ được trao đổi bằng tiếng Anh, từ đó dần mở rộng và lan tỏa trong trường. Khi đó toàn bộ Trường đại học quốc tế Hồng Bàng (HIU) là “English speaking zone”. Và như vậy, mục tiêu 100% giảng dạy bằng tiếng Anh, giao tiếp bằng tiếng Anh của Trường HIU thành hiện thực.







Điều gì khiến cho Nguyễn Hoàng tự tin là 100% SV của mình ra trường có việc làm?

Tôi tự tin vì tại Đại học HIU và các đại học khác trong hệ thống NHG, chúng tôi bắt đầu từ ngành học mà xã hội đang cần. Thứ hai là việc học của SV gắn liền với doanh nghiệp, các doanh nghiệp cũng đóng vai trò trong việc đào tạo SV. Thứ ba đó là ngoại ngữ, nhờ thành thạo Anh ngữ, SV có thể tận dụng được kho kiến thức khổng lồ trên inter-net, khi đó cơ hội của họ là rất lớn. Cuối cùng, là những kỹ năng mềm mà trường cung cấp, qua đó SV cảm thấy rất tự tin với mọi thách thức và nắm bắt được mọi cơ hội trong công việc.







Những quyển sách nào anh muốn khuyên SV nên đọc?

Tôi khuyến khích các bạn trẻ nên đọc 2 quyển Chiếc neo nghề nghiệp để tìm thấy đặc tính nghề nghiệp mình phù hợp và đặc biệt là 7 thói quen cho một người thành đạt đấy.



Điều mà người ta gọi là quản lý chuyên nghiệp của tất cả những tập đoàn lớn trên thế giới, không có một cái, tới giờ này, khi tôi làm CEO cho 4 - 5 tập đoàn nước ngoài khác nhau, thì tôi chưa thấy có một lý thuyết nào nằm ngoài cuốn sách đó hết. Nên các bạn trẻ cứ, chỉ cần đọc cuốn sách đấy, 7 thói quen cho người thành đạt, là Procter&Gamble cũng xài cái đấy, Unilever cũng xài cái đấy, Microsoft cũng xài, Qualcomm cũng xài, tất cả đều xài hết. Như vậy nó bao gồm quản lý thời gian trong đó, quản lý con người, tất cả mọi thứ nằm trong một cuốn sách.







Nguyễn Hoàng Group đã đầu tư xây dựng và vận hành hơn 30 công trình giáo dục tại 12 tỉnh thành, đáp ứng nhu cầu sử dụng của 30.000 học sinh, sinh viên trong hệ thống đào tạo của mình.Các hệ thống của Nguyễn Hoàng Group gồm Trường mầm non quốc tế Saigon Academy, Trường liên cấp hội nhập quốc tế iSchool, Trường quốc tế song ngữ Học viện Anh quốc UK Academy, Trường quốc tế Bắc Mỹ SNA, Viện Hợp tác quốc tế và du học iStudent, Trường đại học Bà Rịa-Vũng Tàu, Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU).

Bên cạnh lĩnh vực đầu tư mũi nhọn là giáo dục - đào tạo, Nguyễn Hoàng Group còn mở rộng đầu tư ở các lĩnh vực như nhà hàng - khách sạn, bất động sản. Nguyễn Hoàng Group có khu nghỉ dưỡng làng Bình An - Vũng Tàu và khu nghỉ dưỡng Long Beach Phú Quốc.

Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Group hiện nay là bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo, Thạc sĩ tài chính - Đại học Columbia Southern, Mỹ, bà có hơn 15 năm gắn bó và lãnh đạo tập đoàn Nguyễn Hoàng.