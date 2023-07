Từng tham gia thực hiện một số khảo sát liên quan đến nhu cầu sử dụng cát, Chuyên gia nghiên cứu độc lập về sinh thái vùng Mê Kông, Nguyễn Hữu Thiện, cho biết, nếu lấy tổng lượng cát khai thác được cấp phép ở các tỉnh ĐSBCL chia cho nhu cầu của vùng tiêu thụ (gồm ĐBSCL, TP.HCM và một số tỉnh miền Đông Nam bộ) thì sẽ thấy lượng cát khai thác theo giấy phép ở ĐBSCL chỉ đáp ứng được từ 10-20% tổng nhu cầu. Như vậy 80-90% nhu cầu thị trường không rõ được đáp ứng từ nguồn nào. “Từ đây có thể suy ra dường như đã có một lượng cát rất lớn “trong bóng tối” được khai thác trái phép trong nhiều năm qua và tất nhiên sẽ không có trong các báo cáo chính thức về khai thác cát”, ông Thiện nói.

Chuyên gia này cũng chia sẻ: chủ trương đầu tư cho hạ tầng giao thông không chỉ tạo động lực lớn cho ĐBSCL phát triển mà còn đáp ứng mong mỏi của người dân đồng bằng bao đời nay. “Tuy nhiên chúng ra đang rơi vào thế rất khó vì thiếu cát san lấp để làm hệ thống đường này. Vật liệu thay thế thì chưa có, cát biển vẫn đầy rủi ro”, ông Thiện nói và cho rằng: “Không dễ dàng nhưng rất cần phải khảo sát, giám sát chặt chẽ hơn lượng cát khai thác thực tế để có những tính toán phù hợp hơn, đồng thời ngăn chặn những nhóm lợi ích thao túng ngành công nghiệp khai thác cát”.

Trong một hội thảo về quản lý khai thác cát bền vững năm 2022, ông Phạm Văn Bắc, Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng (VLXD), Bộ Xây dựng cũng đưa ra nhận định: cát trong ngành xây dựng giống như cơm trong ngành lương thực. Nhưng sự mất cân đối quá lớn giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng đã dẫn tới việc quản lý khai thác cát gặp nhiều khó khăn, bất cập; trong đó nạn cát tặc gia tăng khắp nơi. “Tôi đã đi và làm việc với rất nhiều tỉnh, thành liên quan đến khai thác cát thì ở đâu cũng có cát tặc; cát tặc không phải ít mà là cực kỳ nhiều”, ông Bắc nói và đặt vấn đề: Điều này đặt ra những câu hỏi cho công tác quản lý khai thác cát khi hành lang pháp lý, quy định pháp luật về khoáng sản đã gần như đầy đủ. “Ở đó, vấn đề quản lý cấp phép, quản lý khai thác cát như thế nào thì 90% công việc thuộc thẩm quyền của các địa phương”, Vụ trưởng Vụ VLXD nói.

Ở ĐBSCL, một thực tế tồn tại lâu nay là dù nhu cầu cát tăng cao hay xuống thấp thì nạn khai thác cát lậu cũng chưa bao giờ “im hơi lặng tiếng”. Năm 2022, hàng trăm vụ việc vi phạm liên quan đến cát lậu đã bị cơ quan chức năng các tỉnh, thành ĐBSCL xử lý. Như ở Vĩnh Long, 9 tháng đầu năm 2022, cơ quan chức năng tỉnh này đã xử lý 73 vụ vi phạm liên quan đến khai thác, vận chuyển cát; phạt gần 4 tỉ đồng, buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính gần 2,3 tỉ đồng, tịch thu gần 1.800m³ cát. Tại TP. Cần Thơ, năm 2021, 2022, cũng đã phát hiện xử lý 18 trường hợp vi phạm vận chuyển, mua bán cát không có hóa đơn chứng từ, tịch thu gần 2.400m³ cát… Mới đây đầu tháng 6.2023, Thủy đoàn 2 (Cục CSGT Bộ Công an) và công an hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long cũng đã bắt quả tang 7 tàu khai thác cát lậu trên sông Tiền.

Cát tặc hoạt động lộng hành tại khu vực gần chân cầu Mỹ Thuận đoạn sông giáp ranh 2 tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long tháng 1.2023 Đoạn sông Tiền giáp ranh Tiền Giang, Vĩnh Long luôn là địa bàn “nóng” về khai thác cát trái phép

Hàng chục sà lan chở cát không có nguồn gốc rõ ràng từng bị Công an TP.Cần Thơ bắt giữ Mới đây, Thủy đoàn 2 (Cục CSGT, Bộ Công an) và công an Tiền Giang, Vĩnh Long đã bắt giữ 7 tàu khai thác cát lậu trên sông Tiền

Ngoài những vụ việc bắt cát lậu nhỏ lẻ, một năm trước, giới làm cát ở ĐBSCL rúng động khi đường dây xuất bán 997 tờ hóa đơn ghi khống gần 2 triệu m³ cát ở An Giang, Đồng Tháp bị triệt phá. Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bắt tạm giam 2 người về tội “Mua bán trái phép hoá đơn” với tổng số tiền trên 102 tỉ đồng.

Gần 2 triệu m³ cát được xuất bán và hợp thức hóa bằng chứng từ khống cũng có nghĩa là ít nhất chừng ấy cát ở ĐBSCL đã bị khai thác gian lận. Chưa biết lượng cát này có bị truy xuất nguồn gốc để biết ai là kẻ khai thác lậu hay không. Bất luận thế nào thì nó cũng đã phản ánh một thực trạng đáng buồn là tài nguyên cát của ĐBSCL, tài nguyên khoáng sản của quốc gia đã và đang bị “móc ruột” và trục lợi một cách tàn bạo.