Cùng với GLC, C-Class là một trong những biểu tượng làm nên thành công của thương hiệu xe sang Mercedes-Benz tại Việt Nam. Chính vì vậy, không ngạc nhiên khi mẫu sedan này được hãng xe Đức “ưu ái” bằng những phiên bản đột phá từ diện mạo, vận hành đến trang bị công nghệ.



Thế hệ C-Class mới (mã W206) vừa trình làng thị trường Việt Nam hồi cuối tháng 4.2022 với phiên bản đặc biệt C 300 AMG First Edition. Sự kiện ra mắt sống động và mới lạ vừa qua là một minh chứng rõ nét cho “chất riêng” mà C-Class hướng đến.

Được ví von như S-Class thu nhỏ, C-Class đời mới nhất có diện mạo khác biệt hẳn so với mẫu tiền nhiệm. Dù vẫn giữ nét sang trọng và thời thượng - vốn là DNA chủ đạo, định hình nên giá trị và thương hiệu của Mercedes-Benz, thế hệ này nổi bật bởi vẻ cá tính, mạnh mẽ và thời trang.

Điều này thể hiện rõ nét ở ngoại thất xe với thiết kế trẻ trung, cấp tiến, đặc biệt là cụm đèn pha mới phía trước. Được trang bị Digital Light - công nghệ đèn tiên tiến nhất hiện tại, xe có tính năng chiếu sáng thông minh, hiệu quả, vừa hoàn thiện về mặt thẩm mỹ, vừa tối ưu vận hành an toàn.

Phần đầu xe của phiên bản First Edition cá tính hơn nhờ hệ thống tản nhiệt theo dạng lưới với họa tiết cách điệu từ hình ảnh thương hiệu và logo ngôi sao ba cánh. Kính chắn gió và khoang hành khách kéo nghiêng về sau theo triết lý thiết kế “car-backward”.

Đèn chào mừng gắn ở gương chiếu hậu tạo điểm nhấn ấn tượng với logo Mercedes-Benz ở phần hông xe; trong khi đèn hậu Full-LED hai phần thanh mảnh, các cụm đèn LED tượng hình chiếc lá giúp trau chuốt thêm cho khu vực đuôi xe.

Một điểm sáng trên phiên bản C-Class giới hạn chính là sự kết hợp của phong cách thể thao và trẻ trung, thời thượng. Điển hình nhất phải kể đến chi tiết nắp ca-pô thể thao với các đường gân trang trí mạnh mẽ bật lên cảm giác chuyển động hướng về phía trước của đầu xe. Bộ mâm xe hợp kim AMG 5 chấu hầm hố và cứng cáp có kích thước 19 inch đi kèm hệ thống ống xả kép AMG thể thao, viền crôm cao cấp.

Bên trong cabin, C 300 AMG First Edition “chiều chuộng” khách hàng với sự hòa hợp giữa tính thẩm mỹ, sự tinh tế cùng vẻ hiện đại, đậm chất công nghệ. Sự xuất hiện của hệ thống đèn viền trang trí nội thất Ambient Light càng làm cho không gian riêng của chủ nhân trở nên đẳng cấp, cách biệt với thế giới bên ngoài.

Phần lớn chi tiết được sử dụng những vật liệu cao cấp như da mềm, da artico, da nappa và mạ crôm. Bảng đồng hồ kỹ thuật số hiện đại với màn hình màu có kích thước 12,3 inch và độ phân giải đến 2.400 x 900 (pixel). Thiết kế bảng đồng hồ nay được tách rời hoàn toàn khỏi màn hình giải trí trung tâm. Giao diện màn hình có thể được cá nhân hóa với ba phong cách (Discreet, Sporty, Classic) và lên đến 7 thiết lập với các nội dung khác nhau.

Trung tâm bảng táp-lô của phiên bản C-Class đặc biệt là màn hình 11,9 inch tích hợp điều khiển cảm ứng nằm dọc theo xu hướng hiện đại, được điều hành bởi MBUX (Mercedes-Benz User Experience) thế hệ thứ 2, kết nối Carplay và Android Auto không dây. Các chi tiết được sắp xếp tinh tế trên ốp nội thất thiết kế sợi kim loại. Tất cả tạo nên những trải nghiệm độc bản trong không gian nội thất cho khách hàng.

“Chất riêng” của phiên bản này còn được thể hiện rõ ở khả năng vận hành với sự xuất hiện của động cơ xăng 2.0 lít, kết hợp cùng tính năng EQ BOOST, hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic thế hệ mới, sản sinh công suất mạnh mẽ đến 258 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Nhờ đó, phiên bản đặc biệt này có khả năng tăng tốc ấn tượng từ 0 - 100 km/giờ chỉ trong 6 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/giờ.

Xe cũng được trang bị phanh phòng ngừa va chạm và hệ thống hỗ trợ đỗ xe với camera 360° thông minh. Camera 360° có thể giả lập môi trường 3D xung quanh xe với đồ họa hiện đại, tích hợp khả năng tự động thay đổi góc nhìn thông minh để giúp người lái quan sát không gian xung quanh một cách chân thực.

Khác với những phiên bản được lắp ráp trong nước, C-Class C 300 AMG First Edition được nhập khẩu với số lượng chỉ 132 chiếc. Phiên bản giới hạn này cũng sở hữu riêng 2 mã màu đặc biệt, gồm xám Selenite và xanh lam Spectral, bên cạnh các màu tiêu chuẩn: trắng Polar, xanh lam Cavansite, đen Obsidian, xám Graphite và đỏ Hyacinth (Tuỳ chọn tính phí).

Với những chủ xe mong muốn thể hiện được chất riêng của mình, thì đây chính là lựa chọn không thể lý tưởng hơn trong tầm giá 2,399 tỉ đồng. Phiên bản C 300 AMG First Edition có mặt tại hệ thống đại lý toàn quốc và sẵn sàng giao đến tay khách hàng từ ngày 28.4.2022.

Hãng xe Đức cũng bắt đầu nhận đặt cọc các phiên bản lắp ráp trong nước như C 200 Avantgarde giá 1,669 tỉ đồng, C 200 Avantgarde Plus giá 1,789 tỉ đồng và C 300 AMG giá 2,089 tỉ đồng từ ngày 28.4.2022.

Nguồn: Thông tin dịch vụ