Thủ tướng Võ Văn Kiệt đi thị sát Tứ giác Long Xuyên (An Giang) vào năm 1996, nơi ông đứng sau này được đổi thành kênh T5. Người dân An Giang gọi kênh T5 là kênh Ông Kiệt. Và tỉnh An Giang sau đó chính thức đặt tên là kênh Võ Văn Kiệt - ẢNH: TƯ LIỆU GIA ĐÌNH