Năm 2021, bất chấp bối cảnh đại dịch Covid-19, The NewYork Times vẫn đạt doanh thu 1,7 tỉ USD chỉ qua hình thức đăng ký đọc tin tức trực tuyến (subscription). Trong các năm gần đây, hầu hết các cơ quan báo chí lớn trên thế giới (The NewYork Times, World Street Journal, Nikkei Asia, The Economist...) đều ưu tiên coi đăng ký đọc tin là nguồn thu chính. Tại Việt Nam, một số tờ báo cũng đã tiên phong triển khai dịch vụ thu phí bạn đọc. Vậy còn với Thanh Niên thì sao, thưa ông?

Báo Thanh Niên rất quan tâm đến nguồn thu từ bạn đọc trực tuyến và đánh giá đây là hướng tạo nguồn thu ổn định lâu dài.

Chúng tôi đã xây dựng đề án, cũng đã cử nhân sự đi nước ngoài học tập và mời chuyên gia giỏi tư vấn, nhưng chúng tôi vẫn đang đắn đo về thời điểm cũng như việc lựa chọn chuyên mục, lĩnh vực nào vốn là thế mạnh của Thanh Niên mà chỉ Thanh Niên mới có để sản xuất và triển khai thu phí.

Bởi nếu chỉ là sản xuất những câu chuyện hằng ngày, thì người đọc có rất nhiều lựa chọn miễn phí, và họ sẽ không trả phí cho những nội dung như vậy.