Giải thưởng “khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới năm 2015-2016 ”- “Best International Residential Landscape Architecture” của Ecopark được vinh danh bởi International Property Awards – Giải Oscar của ngành bất động sản thế giới. Được biết để giành được giải thưởng này, Ecopark phải vượt qua hơn 2.000 dự án bất động sản nổi tiếng. Trong lịch sử 20 năm của International Property Award, Ecopark là khu đô thị tại Việt Nam giành được giải thưởng danh giá này.



Để đạt được danh hiệu cấp độ toàn khu vực, các doanh nghiệp, dự án phải trải qua quá trình thẩm định, đánh giá hết sức khắt khe của Hội đồng Giám khảo gồm 50 chuyên gia hàng đầu về bất động sản đến từ khắp nơi trên thế giới.

Đầu tháng 3/ 2020, Palm Air (ứng dụng miễn phí, cung cấp thông tin chất lượng không khí uy tín hàng đầu Việt Nam) đã triển khai lắp đặt gần 20 máy đo lường chất lượng không khí tại Ecopark – Khu đô thị xanh lớn nhất tại Việt Nam.



Theo số liệu của Palm Air, nửa đầu tháng 6/2020, hàm lượng bụi mịn PM2.5 trong không khí tại tại Ecopark rất thấp, chỉ giao động trong mức 7-13 Mg/ l không khí. Theo số liệu này, chất lượng không khí tại Ecopark vượt tiêu chuẩn cho phép của EU (25 Mg/l không khí) và tương đương với chất lượng không khí tại New Zealand – một trong những nơi có chất lượng không khí sạch nhất thế giới. Theo số liệu của Air Visual, hàm lượng bụi mịn có trong không khí của Newzealand vào trong nửa đầu tháng 3 giao động từ 4- 14 Mg/ lít.

Trước đó, vào tháng 3/2019, kết quả quan trắc không khí tại Ecopark thực hiện bởi Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội) cho thấy: các chỉ số độc hại trong không khí tại khu đô thị sinh thái Ecopark thấp hơn nhiều lần so với Quy chuẩn Việt Nam. Cụ thể nồng độ bụi mịn nguy hiểm 2.5PM đo được tại đây là 24 μg/m3, nằm trong ngưỡng an toàn của WHO và các nước EU (25 μg/m3).



Ecopark được mệnh danh là thành phố triệu cây xanh. Theo công bố của chủ đầu tư : Khu phức hợp sở hữu hơn 1 triệu cây xanh cỡ lớn, phân bổ trên khuôn viên 110 ha cây xanh và mặt nước. Tính bình quân cứ một cư dân ở Ecopark sẽ sở hữu riêng 120 cây xanh…



Cây xanh tại Ecopark phân phố dày đặc trong toàn khu đô thị, đặc biệt là hệ thống công viên khổng lồ như: Công viên Hồ Thiên Nga; Công viên Mùa Xuân; Công Viên Mùa Hạ; Công viên Mùa Thu. Hầu hết, tất cả các khu dân cư tại Ecopark đều được thiết kế bên các công viên, sân golf rộng lớn.

Hệ thống cây xanh tại Ecopark hiện diện dày đặc khắp mọi nơi theo cấu trúc 3 tầng, 3 lớp. Tại Ecopark, hơn 15 năm qua, chủ đầu tư phát triển hàng loạt hệ thống vườn ươm quy mô lớn, để cung cấp cây xanh cho khu đô thị. Nhờ hàng triệu cây xanh, mà nhiệt độ tại Ecopark luôn thấp hơn không gian xung quanh 2-3 độ C.



Điểm nhấn của Ecopark là hồ Thiên Nga có quy mô hơn 50ha - rộng gấp 5 lần Hồ Gươm và gấp 6 lần hồ Trúc Bạch.



Hồ Thiên Nga là nơi sinh sống của hàng nghìn cá thể như chim thiên nga, vịt trời, bồ nông, hạc, chim quốc, mòng... Hồ Thiên Nga nổi tiếng với gần 20 chú chim Thiên Nga đen và trắng. Các chú chim Thiên Nga này đặc biệt thân thiện với cư dân. Nhiều em nhỏ sống tại Ecopark đã trở thành bạn thân của cả đàn chim.Theo chia sẻ của chủ đầu tư, vào cuối tháng 3 vừa qua, một đàn chim thiên nga non đã được ấp nở thành công tại Ecopark. Tính đến thời điểm hiện tại, Ecopark là khu đô thị tại Việt Nam ấp nở chim thiên nga thành công. Đầu tháng 4, nhiều em nhỏ tại Ecopark đã có thể chơi đùa một cách tự nhiên với đàn thiên nga con.

Ngoài hồ Thiên Nga lớn hơn 50 ha, dự án này còn sở hữu đường dạo bộ 5 giác quan dài 9 km chạy quanh co ven hồ. Trên con đường này, chủ đầu tư bố trí hàng trăm vườn hoa quy mô, mùa nào hoa nấy rực rỡ quanh năm. Các vườn hoa ven hồ nối tiếp nhau, hết mùa hoa này sẽ đến mùa hoa khác đua nở. Trên mặt hồ, có nhiều cây cầu gỗ dạo bộ, phủ đầy hoa thơ mộng. Ngoài vườn hoa, vườn chim, hàng chục các đồi vui chơi, khu vận động cho trẻ em cũng được bố trí quanh hồ với nhiều cây xanh, nhà gỗ, cầu trượt, khu vận động... Không gian dành cho người già với hàng loạt các vườn dưỡng sinh, đài thái cực; khu vui chơi trẻ em, đồi cổ tích, đồi châu Âu...



Ecopark là thành phố nổi tiếng với những vỉa hè sinh thái, thân thiện với môi trường.



100% vỉa hè tại Ecopark đều làm bằng đá núi xanh, được ghép khéo léo vào nhau. Vào mùa hè, trong khi vỉa hè bê tông thường gặp trong các dự án hấp thụ nhiệt mạnh, tích nhiệt trong bê tông và phản xạ vào môi trường, kể cả khi trời tắt nắng, thì vỉa hè đá xanh tại Ecopark lại hạn chế hấp thụ và tích nhiệt, không phản xạ lại nhiệt vào môi trường. Nếu đi chân trần trên vỉa hè đá xanh của Ecopark, sẽ có cảm giác rất mát.

Khi xây dựng vỉa hè bằng bê tông, vào mùa mưa, nước mưa sẽ trôi tuột trên vỉa hè, không thấm được xuống đất, dễ gây ngập lụt. Đặc biệt, không gian dưới lớp vỉa hè bê tông sẽ là không gian chết. Với vỉa hè lát đá xanh của Ecopark, nước mưa, sương sớm vẫn thấm được xuống đất qua kẽ hở, cỏ cây vẫn mọc len lỏi được trên vỉa hè, không gian dưới lớp đá các sinh vật vẫn phát triển và sinh sôi rất tốt.



Cư dân tại Hà Nội hay Sài Gòn sẽ rất quen thuộc với những toà nhà chọc trời san sát nhau. Trong những khu đô thị cao ốc chen cao ốc, sẽ rất dễ bắt gặp tình trạng những căn hộ mở cửa ra chỉ thấy tường bê tông.



Tại Ecopark,cư dân sẽ không gặp phải tình trạng mở cửa ra là chắn bởi bê tông . Gần như các tòa nhà tại Ecopark như khu: Sky Oasis, căn hộ Rừng Cọ, căn hộ West Bay, căn hộ Aqua Bay đều được phát triển trải dài theo chiều ngang, để các căn hộ luôn thoáng gió, nhiều sáng, sở hữu view đẹp. Đa số các căn hộ tại Ecopark đều view trọn các công viên, sông Hồng, hoặc hồ nước, sân Golf.



Tại vành đai phía Tây, chủ đầu tư Ecopark đang triển khai xây dựng tuyến phố đi bộ Korea Belf dài 2.5 km với các khu phố chủ đề: Phố thời trang, phố giải trí, phố ẩm thực, phố check-in, phố fantasy. Khi hoàn thành, tuyến phố này sẽ trở thành thiên đường giải trí lớn nhất nhì miền Bắc, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm.



Korea Belt được lấy cảm hứng từ những con phố thương mại sầm uất nổi tiếng của Hàn Quốc như: phố Myeodong, phố Hongdae, phố Garosu-Gil, phố Itaewon… Khác với tất cả các tuyến phố đi bộ hiện hữu, con phố shopping - ẩm thực - giải trí tại Ecopark sẽ được thiết kế theo mô hình “shopping in the park - mua sắm trong công viên” nổi tiếng tại các đô thị lớn trên thế giới.

Theo chia sẻ của chủ đầu tư, tuyến phố đi bộ Korea Belt là nét bút đầu tiên để biến Ecopark từ một đại công viên xanh hơn resort thành một đại công viên “xanh hơn resort và vui hơn phố”. Cách tuyến phố Hàn Quốc không xa, một trung tâm giải trí khác được triển khai ở khu vực phía Đông của dự án.



Gần đây, Ecopark trở thành điểm đến ưa thích của các thương hiệu lớn như: Startbuck, rạp chiếu phim CGV. Trong đó, Startbucks tại Ecopark được nhiều khách hàng bình chọn là một trong những quán cafe Starbucks đẹp nhất Việt Nam. Quán cafe này trở thành điểm đến check-in ưa thích của giới trẻ Hà Nội.



Tại Hà Nội, hay tại Sài Gòn, những khu đô thị sở hữu các trường đại học, đặc biệt là những trường đại học quốc tế chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đến thời điểm hiện tại, Ecopark là khu đô thị tại Việt Nam sở hữu 2 trường đại học quốc tế danh giá ngay trong lòng khu đô thị là Đại Học Anh Quốc và Đại học Y Khoa Tokyo. Sắp tới, một trường liên cấp nằm trong top đầu của Hoa Kỳ cũng sẽ được triển khai tại Ecopark. Ngôi trường này là cái nôi cho hàng loạt sinh viên bước chân vào những trường đại học tốt nhất Hoa Kỳ thuộc nhóm IVY. Ngoài loạt trường quốc tế, Ecopark còn là nơi toạ lạc của hàng loạt trường chất lượng cao như trường Đoàn Thị Điểm, trường Edison…