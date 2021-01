Vốn được đánh giá cao tiềm lực về kinh tế, khu Đông - nơi thành phố Thủ Đức tọa lạc đã sớm được TP.HCM “rót vốn” đầu tư và chỉnh trang hệ thống hạ tầng đã kéo theo đô thị nơi này phát triển nhanh vượt bậc.



Bước sang năm 2021, cột mốc đánh dấu cho một trang sử mới của vùng đất phía Đông khi mô hình thành phố trong thành phố đi vào thực tiễn với quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức “về chung nhà - thành phố Thủ Đức” và đảm nhiệm trọng trách làm đầu tàu kinh tế, là khu đô thị thông minh và sáng tạo bậc nhất của TP.HCM.

Để hoàn thành tốt vai trò đầu tàu kinh tế, dự báo thời gian tới, thành phố Thủ Đức sẽ đón vốn khủng “rót” vào, nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội. Như đề xuất trong dự thảo Đề án hình thành và phát triển thành phố Thủ Đức giai đoạn 2020 - 2035 do Sở Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng trình UBND TP.HCM, giai đoạn 2020 - 2025 nhu cầu vốn để thực hiện các mục tiêu phát triển là hơn 41.660 tỉ đồng.

Và trong câu chuyện phát triển đô thị, thực tiễn đã chứng minh rằng, đô thị phát triển theo kiểu “vết dầu loang”, có nghĩa là chỉ cần một khu vực khang trang thì khu vực xung quanh nơi ấy cũng sẽ không để bị “lép vế”.

Thành phố Thuận An và Dĩ An (Bình Dương) liền kề nên sẽ phát triển mạnh về đô thị “ăn theo” thành phố Thủ Đức. Mục tiêu phát triển đã khẳng định mạnh mẽ khi cả hai đều đã hoàn tất “cuộc đua” tiến lên thành phố kể từ tháng 2.2020. Bước chuyển mình như vậy chính là bàn đạp cho tốc độ đô thị hóa ở Thuận An và Dĩ An đẩy nhanh hơn.



Theo đề án quy hoạch, xây dựng đô thị Thuận An tầm nhìn năm 2030 của UBND tỉnh Bình Dương, thì Thuận An sẽ trở thành trung tâm dịch vụ lớn bậc nhất của tỉnh. Hiện, Thuận An cũng là một trong những địa phương sở hữu cơ sở hạ tầng và dịch vụ tốt nhất của Bình Dương cũng như khu vực đô thị vệ tinh TP.HCM với: 2 trung tâm thương mại, 3 bệnh viện quốc tế, hệ thống siêu thị, sân golf 27 lỗ và các khu công nghiệp quốc tế của Việt Nam. Hệ thống tiện ích này đáp ứng tốt mọi nhu cầu từ mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe đến thể thao của người dân. Và với mục tiêu mới, chắc chắn sắp tới Thuận An sẽ xuất hiện thêm hàng loạt các tiện ích hiện đại, cao cấp khác.

Vậy, khi sống tại nơi sầm uất, đầy đủ tiện ích và liền kề thành phố Thủ Đức như Thuận An, người dân gần như có sẵn mọi thứ ngay trước mắt. Trong hàng loạt các dự án khu căn hộ tại Thuận An, The Rivana được đánh giá có nhiều lợi thế về vị trí, khi tọa lạc ngay mặt tiền Đại lộ Bình Dương - tuyến đường được xem là đại lộ kinh tế, tài chính, dịch vụ sầm uất nhất của tỉnh. Rồi trong nội khu, chủ đầu tư dự án - Công ty CP Đầu tư Đạt Phước còn đầu tư đến 34 tiện ích cao cấp, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu tiện nghi trong cuộc sống hằng ngày của cư dân. Đặc biệt, hướng đến nơi sống xanh, The Rivana chú trọng thiết kế 100% căn hộ đều đón nắng, gió. Cụ thể 75% căn hộ nhìn hướng sông và 25% căn hộ ban công nội khu và đại lộ Bình Dương.

Dân số Thuận An hiện đã cán mốc hơn 600.000 người, là khu vực đông dân nhất của Bình Dương. Với 3 KCN lớn là VSIP I, Việt Hương, Đồng An và 2 cụm công nghiệp gồm An Phú, An Thạnh; có hơn 2.000 doanh nghiệp và 30.000 hộ kinh doanh hoạt động, nên Thuận An còn đón lượng lớn dân ngoại tỉnh đến sinh sống và làm việc. Ngoài phải đáp ứng nguồn cung nhà ở cho người dân tại chỗ, với vị trí nằm giữa TP.HCM và Bình Dương, Thuận An còn là sự lựa chọn an cư của người làm việc ở cả hai địa phương này.



Hiện, giá nhà tại Thuận An vẫn thấp hơn nhiều so với TP.HCM, điều này mở ra cơ hội sở hữu nhà ở cho người trẻ. Đơn cử như The Rivana, dự án nằm liền kề thành phố Thủ Đức nhưng lại có mức giá tốt nhất nhì khu vực, chỉ từ 31 triệu đồng/m², mức này thấp hơn từ 20 - 40% so với các dự án lân cận tại TP.HCM.

Ngoài lực cầu mạnh, thị trường còn được hưởng lợi từ sự phục hồi của nền kinh tế đón làn sóng đầu tư dịch chuyển, cũng như đa dạng hóa chuỗi cung ứng sau đại dịch Covid-19. Theo đó, nhu cầu nhà ở tại các tỉnh có nền sản xuất công nghiệp phát triển như Bình Dương sẽ tăng cao.

Lũy kế đến hết năm 2020, Bình Dương đang có 3.928 dự án vốn FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 35,4 tỉ USD. Năm 2021, Bình Dương tiếp tục đặt ra mục tiêu thu hút FDI trên 1,8 tỉ USD. Thu hút đầu tư sẽ là động lực mạnh mẽ cho thị trường BĐS Thuận An vận hành trong giai đoạn tới. Theo lẽ đó, các dự án nhà ở gần TP.HCM, dễ cho thuê, đáp ứng các tiêu chí sống chất lượng như The Rivana chính là cơ hội tốt trên thị trường đầu năm 2021 này.

Nguồn: The Rivana