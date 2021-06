Nhắc đến BMW, nhiều người đơn thuần nghĩ đến những dòng xe hơi sang trọng với giá trị thượng lưu khác biệt. Nhưng với các “Beemer” vốn là những biker thực thụ, lịch sử hơn 100 năm của hãng xe xứ Bavaria là câu chuyện thành công đáng ngưỡng vọng khởi nguồn từ những mẫu xe mô tô đầy cá tính.



Trang sử của hãng xe Đức bắt đầu từ năm 1923 với sự ra đời mẫu xe mô tô đầu tiên mang thương hiệu BMW - R 32, đặt nền móng hình thành của một trong những thương hiệu mô tô hàng đầu thế giới - BMW Motorrad. Nơi về sau tiếp tục sản sinh ra những dòng xe mô tô mang “mã gen” R-Series đẳng cấp, chinh phục hoàn toàn trái tim của những gã đàn ông phong trần và đam mê khám phá của thế kỷ 20.

Năm 2013, để đánh dấu 90 năm bước chân vào ngành công nghiệp xe hai bánh, BMW Motorrad giới thiệu một mẫu xe đặc biệt mang tên R nineT, được ví như sự kết tinh những giá trị lịch sử từ hãng mô tô xứ Bavaria. Cách đặt tên “nineT” đồng âm thông minh và thú vị, tách bạch hẳn hoi so với cách đặt số truyền thống như các mẫu xe tiền nhiệm.

Chính vì lẽ đó, cũng chẳng ngạc nhiên khi R nineT khác hoàn toàn những “người anh em” trong gia đình BMW Motorrad. Phong cách thiết kế R nineT dung hòa gần như hoàn hảo giữa vẻ ngoài hoài cổ thanh lịch và công nghệ hiện đại nâng tầm trải nghiệm lái. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, kiểu đèn tròn, cụm đồng hồ tròn, kết cấu vành nan hoa xưa cũ khiến R nineT nổi bật phong cách cổ điển đầy mê hoặc. Kết hợp cùng những công nghệ tân tiến như hệ thống phuộc hành trình ngược Upside-Down màu vàng nổi bật lấy từ mẫu xe thể thao trứ danh BMW S 1000 RR, hệ thống tự động cân bằng điện tử ASC, ống xả mang thương hiệu Akrapovic tiêu chuẩn EURO4 nâng cấp trải nghiệm lái xe và an toàn cho người điều khiển. Và nổi bật nhất phải kể đến khối động cơ Boxer 1,170 cc danh tiếng của thương hiệu Đức, sản sinh công suất lên đến 110 mã lực, cùng mô men xoắn cực đại 116 Nm tạo nên sức kéo mạnh mẽ và âm thanh uy lực độc đáo.



Tất cả đã tạo nên một kiệt tác “chiều lòng” hầu hết những biker cá tính, tạo sự thích thú khi dạo phố trên một chiếc xe mang logo cánh quạt với tư thế lái thoải mái, mang phong cách “chất chơi” nhưng không kém phần lịch lãm, đầy uy nghi.



Hai năm sau ngày R nineT ra mắt, BMW Motorrad tiếp tục trình làng R nineT Scrambler vào cuối năm 2016, hồi sinh kỷ nguyên của mẫu mô tô tối giản nhưng gai góc, rắn rỏi những năm 1950 - 1970.

Giống như R nineT, chiếc Scrambler cơ bản vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế Retro đặc trưng, khối động cơ Boxer mạnh mẽ, cùng với khả năng tinh chỉnh dễ dàng để tạo nên chiếc xe đậm dấu ấn cá nhân. Khác biệt nằm ở diện mạo có phần “phóng khoáng” hơn với ghi đông cao, góc lái mở rộng, khoảng gầm cao, cụm ống xả Akrapovic được bố trí cao đặc trưng, cùng với đó là hệ thống treo sử dụng phuộc ống lồng và yên xe da màu nâu cổ điển nổi bật... Những đặc tính đó giúp Scrambler có thể chinh phục các địa hình nhẹ, “thu hút” những tay chơi bụi bặm, phong trần và yêu thích khám phá những chân trời mới.

Trong thế giới xe, có một câu nói nổi tiếng và thú vị về những mẫu xe mang logo hình cánh quạt: “Nếu không thích xe BMW thì bạn chỉ cần biết rằng BMW là điều gì đó đáng để thèm khát”. BMW R nineT dường như đang tạo nên sức thuyết phục cho câu nói này. Năm 2019, mẫu xe của BMW Motorrad đứng vị trị thứ 2 hạng mục “Modern Classic”, trong cuộc bình chọn “Best Motocycles of the years” do tạp chí Motorrad - tạp chí hàng đầu về xe 2 bánh tại châu Âu tổ chức.



Và hơn thế nữa, chất lượng cao cấp và giá trị lịch sử của BMW R nineT tạo nên sức hút riêng biệt với các tín đồ mô tô trên toàn cầu, khiến xe dần trở thành “xế nổ” được yêu thích và săn đón hàng đầu với hơn 24.000 chiếc xe đã được bàn giao. Dựa trên nền tảng của R nineT, sự ra đời của R nineT Scrambler và các phiên bản R nineT sau này như Urban G/S, R nineT Pure và R nineT Racer đã đặt nền móng cho sự phát triển phân khúc xe Heritage của BMW Motorrad, góp phần tạo nên một cộng đồng của những quý ông cá tính, lịch lãm nhưng không kém phần sáng tạo qua những chiếc xe được “độ” theo phong cách riêng biệt.

Tại Việt Nam, BMW R nineT Classic và R nineT Scrambler đang được THACO phân phối chính hãng, đi kèm chế độ bảo hành 3 năm theo tiêu chuẩn hậu mãi của BMW Motorrad toàn cầu.