Cùng thời điểm với màn ra mắt Corolla Cross tại Thái Lan, Toyota công bố thông tin sẽ sớm đưa mẫu SUV cỡ trung hoàn toàn mới về Việt Nam. Corolla Cross mang nhiều kỳ vọng của thương hiệu Nhật Bản, khi đây là mẫu xe Toyota thương mại đầu tiên trang bị động cơ hybrid và gói công nghệ an toàn tiên tiến Toyota Safety Sense ở thị trường gần 100 triệu dân.

Trước đây, xe hybrid chỉ vào Việt Nam nhỏ giọt thông qua các đại lý nhập khẩu tư nhân. Vì thế, sự xuất hiện của Toyota Corolla Cross dưới dạng chính hãng là một bước ngoặt lớn, bệ phóng để phủ rộng loại hình phương tiện thân thiện với môi trường tại Việt Nam. Cụ thể, mẫu xe tân binh nhà Toyota sử dụng công nghệ hybrid, kết hợp động cơ xăng 1.8L và một mô-tơ điện, cho tổng công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 305 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 4,29 lít/100 km.

Hybrid đôi khi bị nhầm lẫn với xe thuần điện. Thực tế, hybrid là sự kết hợp giữa động cơ đốt trong và động cơ điện lấy năng lượng từ bộ pin, không phụ thuộc vào nguồn điện bên ngoài. Bộ pin tích trữ và tái sử dụng năng lượng thường bị lãng phí trong quá trình vận hành động cơ đốt trong. Hệ thống máy tính quyết định khi nào dùng động cơ điện, khi nào dùng động cơ đốt trong, khi nào vận hành đồng bộ, khi nào sử dụng năng lượng hay nạp năng lượng cho bộ pin.



Động cơ điện được sử dụng khi khởi động xe. Khi vận hành bình thường, cả động cơ đốt trong và động cơ điện sẽ vận hành đồng bộ. Khi tăng tốc hay cần leo dốc, xe tiếp tục dùng cả 2 động cơ. Trong khi đó, khi xuống dốc hay giảm tốc, động cơ điện hấp thụ năng lượng từ bộ phanh, nạp điện cho bộ pin. Trong trường hợp dừng xe, động cơ sẽ tự động tắt, và kích hoạt trở lại bằng động cơ điện khi người điều khiển thả chân phanh, tránh để động cơ chạy không tải.

Theo giới chuyên gia, vì không đòi hỏi các trạm sạc công cộng hay hạ tầng đặc biệt, ô tô hybrid là phương án khả thi, phù hợp với các quốc gia đang phát triển. Người sử dụng loại xe này không gặp bất tiện nào tại Việt Nam. Đặc biệt, xe Hybrid có thể tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải CO2 từ 1.5 đến 2 lần xe với các xe thông thường nên rất thân thiện với môi trường.

Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường, Corolla Cross còn đáng chú ý vì được trang bị gói công nghệ an toàn tiên tiến Toyota Safety Sense, với một số tính năng cao cấp như cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống điều khiển hành trình chủ động, cảnh báo chệch làn, cảnh báo nhập làn, đèn pha tự động. Cùng với đó là một số tính năng an toàn chủ động giúp người lái tự tin hơn: cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảm biến áp suất lốp, camera 360 độ. Bên cạnh đó, Corolla Cross được trang bị các tính năng an toàn bị động tiêu chuẩn như: hệ thống 7 túi khí, ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Với động cơ hybrid và gói công nghệ Toyota Safety Sense, Corolla Cross sẽ trở thành mẫu xe hiện đại và tiên tiến bậc nhất trong phân khúc crossover cỡ C tại Việt Nam trong thời gian tới. Xe đánh trúng tâm lý nhóm khách hàng trẻ vốn ưa thích một mẫu xe an toàn và trang bị nhiều công nghệ dẫn đầu thị trường.

Bên cạnh đó, Toyota Corolla Cross còn được phát triển dựa trên nền tảng định hướng thiết kế toàn cầu mới - TNGA. Đây là định hướng thiết kế mới mà hãng xe Nhật sử dụng để phát triển nhiều mẫu xe trên toàn cầu vì tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với chiều dài, chiều rộng và chiều cao của nhiều loại xe khác nhau. Trước Corolla Cross, Camry là mẫu xe Toyota đầu tiên sử dụng nền tàng TNGA tại Việt Nam. Nền tảng này có ưu điểm mang đến cảm giác lái tự tin và năng động, nhờ sử dụng những vật liệu nhẹ và cứng vững.

Vì hướng đến nhóm khách hàng trẻ, Toyota Corolla Cross có thiết kế trẻ trung và năng động, lấy cảm hứng từ "đàn anh" RAV4. Hệ thống đèn chiếu sáng đều sử dụng công nghệ LED, trong khi gầm xe cao 161 mm đủ dùng để vượt qua những chướng ngại vật trong đô thị. Người yêu công nghệ sẽ thích nội thất của Corolla Cross, khi xe được trang bị màn hình cảm ứng kích thước 9 inch đặt nổi, kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Vô-lăng tích hợp nhiều nút bấm cùng cụm đồng hồ tích hợp màn hình màu 7 inch.

Khoang hành lý có dung tích 487 lít, có thể chứa đựng 2 túi golf hay 4 vali, phù hợp với gia đình trong những chuyến du lịch cuối tuần. Ngoài ra, người ngồi hàng ghế thứ 2 có thể tận hưởng tựa lưng chỉnh góc 6 độ, cửa gió điều hoà riêng, bệ tì tay tích hợp khay đựng cốc, và cửa sổ trời chỉnh điện.



Giới chuyên gia dự đoán, vì giá bán khởi điểm của Toyota Corolla Cross tại Thái Lan chỉ dừng ở mức 959.000 baht (tương đương 720 triệu đồng) nên giá xe tại Việt Nam rất cạnh tranh nếu đặt cạnh các đối thủ trong phân khúc. Ngoài ra, Corolla Cross còn được hưởng lợi vì mang thương hiệu Toyota, hãng xe vốn được người Việt tin tưởng nhờ ưu điểm bền bỉ, dễ sửa chữa, chi phí 'nuôi' xe thấp và khả năng thanh khoản cao.

Nguồn: Toyota | Đồ họa: Duy Quang