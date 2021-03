Một lần lướt tạp chí gần đây, tôi tình cờ đọc được một nghiên cứu khoa học khá thú vị về tình yêu. Ở đó, các nhà khoa học đã chứng minh rằng đa phần cặp vợ chồng thường xuyên đi du lịch cùng nhau sẽ có “tuổi thọ” hôn nhân cao hơn. Bởi lẽ, những chuyến đi, những điểm đến, những món ăn hay những "khung trời riêng"… chính là “chất xúc tác” giúp cả 2 gắn kết và "sống dậy" cảm xúc ngày nào.



Vậy là tôi quyết định tự mình… kiểm chứng. Vì phải thú thật, kể từ lúc cưới nhau rồi dọn về chung một mái nhà, ngoài những chuyến đi ngắn về thăm hai bên nội ngoại, vợ chồng tôi gần như chưa có một dịp nào đi du lịch riêng cùng nhau như ngày chưa cưới. Cả hai dường như bị cuốn vào guồng quay của hôn nhân, gia đình và áp lực công việc, tiền bạc.

Vậy nên, nói là làm. Một buổi chiều cuối tuần, tôi mang ý tưởng về “tuần trăng mật” thứ hai ra bàn với vợ. Sau thoáng e dè vì lo ngại chuyện công việc, con nhỏ; cuối cùng vợ tôi cũng đồng ý và tỏ ra khá hào hứng. Chúng tôi tức tốc lên kế hoạch xin nghỉ phép, gửi con trai 2 tuổi cho bà nội và chuẩn bị hành trang, sẵn sàng cho một hành trình kết nối hai trái tim đang có dấu hiệu “nguội lạnh”, cùng người bạn đồng hành Peugeot 3008 - chiếc SUV lịch lãm vốn dĩ tôi đã mua trước đó vài tháng nhưng chưa có dịp “vần vô lăng” trong một chuyến đi dài đúng nghĩa.

Theo lộ trình đã thống nhất, vợ chồng tôi trải qua một tuần tuyệt vời bên nhau. Xuất phát từ TP.HCM, chúng tôi cùng chiếc “xế cưng” Peugeot 3008 chất đầy hành lý, men theo đường biển miền Trung đến với Đà Nẵng, xuyên qua miền cát trắng, nắng vàng; trước khi xẻ dọc mảnh đất Tây nguyên đại ngàn nhuốm màu đất đỏ, với đủ trải nghiệm “lên rừng, xuống biển”.

Và dường như các nhà khoa học đã đúng. Một tuần của chúng tôi trôi qua thật sự ngọt ngào và lãng mạn. Cùng với người bạn đường Peugeot 3008, hai vợ chồng như sống lại những ngày đầu yêu nhau.

Không còn là những buổi sáng bù đầu chăm con, rồi tất tả hành trang, lao mình bon chen giữa dòng xe cộ đông đúc để đến với công sở. Cũng không còn những lo toan, cáu bẳn vì áp lực công việc, tiền bạc. Thay vào đó, chuyến đi ý nghĩa này giúp chúng tôi tìm lại những buổi bình minh trong veo và yên bình, những lần nắm tay nhau tung tăng trên bãi biển, hay đơn giản là những lần tựa vai nhau, những bữa ăn cùng nhau đầy ắp tiếng cười, hệt như những ngày chưa cưới.

Không những thế, trong chuyến hành trình chỉ riêng hai vợ chồng, những trải nghiệm cùng nhau giúp chúng tôi càng thêm hiểu và gắn bó với người bạn đời của mình hơn. Phải thú thực, với chuyến đi vừa qua, cả hai vợ chông tôi đều cảm thấy sảng khoái và lạc quan hơn. Có lẽ vì vậy, tình yêu của chúng tôi dường như cũng đã được “refresh” lại. Cảm giác như cả hai đang được trở về với những ngày thanh xuân mặn nồng và bỏng cháy nhất.

Chắc hẳn, chuyến đi của hai vợ chồng tôi sẽ không thể tuyệt vời đến thế nếu không có sự đồng hành của bạn đường Peugeot 3008. Chiếc SUV lịch lãm đến từ châu Âu mà vợ tôi rất thích. Và đặc biệt biệt hơn, Peugeot 3008 với sự nhẹ nhàng, lãng mạn trong thiết kế của một mẫu xe từng nhận được hàng loạt giải thưởng như Car of The Year (2017 & 2018), Best family Car (2018), Best medium SUV Award (2019), New car of the Year (2019)... thực sự quá phù hợp cho những hành trình với “sứ mệnh” kết nối những trái tim, như chuyến đi của chúng tôi.

Bên cạnh khoang hành lý rộng rãi, đủ để vợ chông tôi thỏa sức chất đủ đồ đạc, áo quần cho một chuyến đi “bung lụa” dài ngày, Peugeot 3008 với hàng ghế thứ 3 dễ dàng tháo rời cũng đặc biệt giúp chúng tôi có những phút giây thư thả dọc đường. Chỉ cần vợ nói thích, chúng tôi lập tức dừng chân và có ngay một bộ bàn ghế lưu động, “thưởng trà ngắm cảnh” bất cứ đâu tùy ý.

Một điểm ấn tượng khác trong thiết kế của người bạn đường Peugeot 3008 mà chúng tôi rất thích là không gian nội thất thiết kế theo phong cách 3D i-Cockpit, vừa phảng phất hơi thở tương lai, hiện đại nhưng cũng đồng thời cũng mang lại sự ấm cúng, lãng mạn. Với người bạn đường tuyệt vời như vậy, vợ chồng tôi đã có những buổi hoàng hôn đầy cảm xúc bên nhau, dừng xe trên mõm núi, tựa vai nhau ngắm khoảnh khắc tuyệt đẹp khép lại một ngày dài. Hay những đêm thực sự lãng mạn, ngồi trong khoang lái dưới ánh sáng nhè nhẹ, nắm tay nhau cùng nghe một bản nhạc tình yêu với dàn loa hifi Focal cao cấp đến từ Pháp.

Đó là chưa kể, trong suốt hành trình “lên rừng xuống biển”, chính sự vững vàng, chắc chắn đậm chất châu Âu, cùng mức độ an toàn đạt tiêu chuẩn NCAP 5 sao của Peugeot 3008 đã giúp chúng tôi có một chuyến đi thực sự an toàn và sáng khoái, không cần lo lắng đến những rủi ro, hỏng hóc dọc đường. Nhờ đó, cả hai vợ chồng hoàn toàn thoải mái để đón chờ những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Vậy nên, sẽ không quá lời nếu ví tình yêu của chúng tôi như một món ăn. Khi đó những trải nghiệm, cảm xúc trong chuyến hành trình vừa qua là đủ loại gia vị, nêm nếm để món ăn đó thật đậm đà. Trong khi, người bạn đường Peugeot 3008 không thể khác hơn, chính là ly vang Pháp ngọt ngào và lãng mạn, giúp “ngọn lửa yêu” của vợ chồng tôi bùng cháy trở lại.