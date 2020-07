Đăng ký lái thử nhận quà từ Toyota tại đây



Phân khúc xe compact hạng A tại Việt Nam có sự tăng trưởng rất nhanh chóng trong năm vừa qua với nhiều mẫu xe mới liên tục ra mắt. Dĩ nhiên, sự cạnh tranh giữa các thương hiệu xe càng khốc liệt thì người tiêu dùng càng được lợi nhưng cũng đòi hỏi một sự tỉnh táo để lựa chọn được chiếc xe phù hợp nhất. Đối với khách hàng lần đầu mua xe trong phân khúc hạng A với tài chính có hạn, họ sẽ cân nhắc rất nhiều yếu tố khi mua xe ví dụ như tiện nghi đủ dùng, giá thành hợp lý, phụ tùng sẵn có, dịch vụ hẫu mãi tốt thì Toyota Wigo sẽ là một sự lụa chọn phù hợp và đúng đắn..

Không ít người sẽ nói rằng Wigo chưa đẹp lắm, hơi nghèo nàn về trang bị tiện nghi nhưng máy thì bền và rất tiết kiệm xăng. Đó là câu chuyện của những chiếc Wigo từ 2019 trở về trước, dù không được đánh giá cao bằng đối thủ nhưng doanh số bán trong năm qua của mẫu xe rẻ nhất của Toyota này cũng rất ấn tượng. Ở phiên bản mới, Wigo 2020 thì mọi chuyện đã khác đi khác nhiều. Vẫn mang những giá trị cốt lõi là bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu nhưng sự tiện dụng được đẩy cao hơn bên cạnh việc bổ sung nhiều tính năng tiện ích và an toàn cũng như thay đổi ở ngoại thất của xe theo hướng trẻ trung, thể thao và cá tính hơn.

Cụm đèn pha, đèn hậu, cản trước và la-zăng được làm mới hiện đại hơn, bên cạnh việc bổ sung thêm màu mới tăng thêm sự lựa chọn cho khách hàng, nhất là các bạn trẻ muốn cá tính hoá chiếc xe của mình. Phần nội thất cũng tiện nghi hơn với đầu DVD tích hợp màn hình cảm ứng, chìa khoá thông minh khởi động bằng nút bấm, phím điều khiển điều hoà dạng nút bấm thay cho dạng núm xoay ở phiên bản trước. Wigo là mẫu xe đạt tiêu chuẩn an toàn 4 sao ASEAN NCAP cùng với những trang bị và tính năng an toàn khác như: camera lùi, hệ thống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD và túi khí giúp bạn lái xe an toàn hơn. Không gian khoang cabin vẫn là sự rộng rãi cho tất cả các vị trí ngồi, khoảng để chân thoải mái cùng cốp xe lớn là những ưu điểm khiến Wigo trở thành sự lựa chọn của không ít người. Một yếu tốc khác đến từ nguồn gốc chiếc xe cũng ảnh hưởng đến sự lựa chọn của không ít người, Wigo được nhập khẩu nguyên chiếc thay vì lắp ráp trong nước như các đối thủ của nó.

Wigo cũng được nhiều người lựa chọn làm chiếc xe đầu tiên của gia đình bởi mức đầu tư cho nó là rất hợp lý với giá bán hấp dẫn cũng như giá trị thực tế mà xe mang lại.

Câu chuyện Wigo cũng giống như bao chuyện về những chiếc xe Toyota khác đó là đề cao tính hữu dụng và giá trị thực chất của chiếc xe và mang lại cho chủ nhân sự hài lòng, thoải mái và ít phải lo nghĩ về nó (vì bền bỉ, tiện nghi đủ dễ sử dụng, kinh tế).





Wigo cũng là chiếc xe được phái nữ lựa chọn nhiều

Với rất nhiều nâng cấp đáng kể nhưng mức giá mới của Toyota Wigo 2020 rất cạnh tranh. Cụ thể, 384 triệu cho bản AT nghĩa là giảm 21 triệu đồng so với trước đây và phiên bản MT chỉ tăng 7 triệu là 352 triệu đồng.

Rõ ràng, một chiếc xe thuộc phân khúc giá rẻ thì tiêu chí đầu tiên để bạn lựa chọn mẫu xe phù hợp nên là tính thực dụng của chúng, những giá trị thực chất mà xe mang lại cho bạn hàng ngày là gì? Bạn chọn một chiếc xe hào nhoáng rồi suốt ngày phải chăm sóc nó hay chọn một chiếc xe đơn giản hơn trong thiết kế nhưng mang lại nhiều hữu ích? Bạn nên cân nhắc, tham khảo để có được sự lựa chọn thông thái, như lựa được Toyota Wigo mới.

Nguồn: Toyota

Đồ họa: Lâm Nhựt