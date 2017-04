Lượng khách tăng đột biến đặt ra nhiều thách thức đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế, đặc biệt là y tế chất lượng cao.



Y tế song hành cùng du lịch

Không phải du khách nào cũng cần chăm sóc y tế, nhưng việc cung cấp dịch vụ y tế hoàn mỹ, kịp thời sẽ là điểm nhấn quan trọng trong trải nghiệm của mỗi du khách. Dịch vụ y tế chất lượng cao mang lại nhiều tiện ích như đội ngũ nhân viên, y bác sĩ với trình độ chuyên môn vững vàng, khả năng giao tiếp nhiều ngoại ngữ; phục vụ và chăm sóc người bệnh tận tâm, cùng cơ sở vật chất hoàn mỹ; quy trình bảo lãnh viện phí chuyên nghiệp, được liên kết với các đơn vị bảo hiểm trên thế giới.

Trước dự báo du khách tăng cao trong lễ hội, đảm bảo dịch vụ y tế chất lượng cao không hề dễ dàng. Kinh nghiệm của Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng (BVHM) cho thấy, bệnh nhân cấp cứu và điều trị tại BVHM mùa lễ hội tập trung tại một số chuyên khoa “đặc trưng”.

Các bệnh và sự cố thường gặp

Khoa Cấp cứu BVHM vừa tiếp nhận trường hợp anh Martin, 24 tuổi, du khách từ Hội An, nhập viện trong tình trạng hôn mê. Theo bạn bè, anh uống nhiều rượu, có hôm uống suốt đêm và bị ngã xuống hồ bơi khách sạn, bất tỉnh. Bác sĩ chẩn đoán anh bị ngộ độc do uống quá nhiều chất có cồn, hiện đã dần bình phục. Anh Martin không phải là trường hợp duy nhất, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nôn mửa, tim đập nhanh, nhức đầu và rối loạn nhận thức do lạm dụng rượu, bia.

Tại khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh, lượng bệnh nhân điều trị tăng cao, phần lớn do tai nạn giao thông gây nên. Các chấn thương từ nhẹ như vết thương phần mềm, đứt gân cơ … cho đến các bệnh nặng hơn như gãy xương, chấn thương đứt dây chằng, chấn thương sọ não … cần phẫu thuật chỉnh hình kết hợp xương, thay khớp, hay phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng bị đứt. ThS-BS Lê Quang Minh chia sẻ: “Tai nạn giao thông đã và đang là nỗi đau của nhiều bệnh nhân và gia đình. Bệnh nhân có nguy cơ mất khả năng chơi thể thao sau tai nạn, nặng hơn có thể mất hoàn toàn sức lao động, thậm chí là tính mạng. Y học hiện nay chỉ có thể giúp giảm thiểu phần nào những tổn thương, cố gắng bảo vệ sinh mạng của người bệnh nhưng chưa thể giải quyết triệt để tất cả các di chứng”.

Cần lưu ý các trường hợp tai nạn do xô đẩy, té ngã,… Đối với trẻ nhỏ, nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho sự lây lan các bệnh về hô hấp.

Những “bác sĩ” cộng đồng

Để y tế song hành cùng sự phát triển du lịch, không chỉ trông chờ vào đội ngũ y bác sĩ. Đơn cử dịp lễ hội pháo hoa, để đề phòng kẹt xe gây khó khăn cấp cứu, vận chuyển nạn nhân, những “bác sĩ cộng đồng” đóng vai trò quyết định, vận dụng kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu để hỗ trợ cho bệnh nhân trước khi nhân viên y tế đến hiện trường. Những năm qua, BVHM phối hợp cùng các resort, CLB Hướng dẫn viên du lịch, Sở Du lịch tổ chức nhiều lớp đào tạo sơ cấp cứu về xử lý ngưng tim, ngưng thở, đuối nước, gãy xương… cho hơn 1.000 học viên.

Với trách nhiệm của người thầy thuốc, BVHM đã chủ động phương án nhân sự, tăng xe cấp cứu, tăng dự trữ thuốc… để đảm bảo bệnh nhân được cứu chữa kịp thời với phương án tốt nhất, góp phần lễ hội pháo hoa thành công trọn vẹn, an toàn.

