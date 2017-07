Theo đó, các doanh nghiệp rất quan tâm đến những đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp chất lượng để đảm bảo sức khỏe, hiệu quả công việc của người lao động.

Tại khu vực miền Nam hiện nay, Công ty TNHH TM-DV Chuẩn Mỹ, thương hiệu Bluefire là đơn vị được nhiều doanh nghiệp lớn tin tưởng và lựa chọn để cung cấp suất ăn cho cán bộ, công nhân viên. Với hơn 13 năm kinh nghiệm cùng chiến lược không ngừng đổi mới chất lượng dịch vụ, Bluefire được đánh giá là một thương hiệu đẳng cấp quốc tế chuyên về phục vụ suất ăn công nghiệp. Đúng như tên gọi Bluefire - ngọn lửa xanh của niềm tin và sức mạnh, công ty mang đến cho doanh nghiệp cùng người lao động những bữa ăn đủ dinh dưỡng, đẹp hình thức và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hoạt động trong lĩnh vực cung cấp suất ăn công nghiệp, Bluefire hiểu được vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay là nỗi lo của tất cả người dân. Do đó, Bluefire đã áp dụng quy trình chế biến phần ăn theo đúng tiêu chuẩn ISO 22000:2005, LEAN & PEDS và quản lý theo tiêu chuẩn 6S. Mỗi suất ăn do Bluefire cung cấp phải đảm bảo đúng tiêu chí “Ngon và Đẹp”.

Khâu tuyển chọn nguyên liệu được thực hiện sát sao và buộc phải có đầy đủ chứng nhận VSATTP từ nhà cung cấp. Trước khi chuyển qua chế biến, nguyên liệu phải được kiểm tra toàn diện bằng các thiết bị chuyên nghiệp. Sau khi tuyển chọn nguyên liệu, khâu sơ chế sẽ được quản lý, giám sát bởi bếp trưởng. Nếu đạt tiêu chuẩn chế biến, nguyên liệu sẽ chuyển đến khâu tẩm ướp gia vị, nếu chưa đạt yêu cầu, sẽ tiến hành sơ chế lại. Khâu chế biến món ăn sẽ được các đầu bếp chuyên nghiệp trực tiếp thực hiện. Các suất ăn vì thế luôn thơm ngon, hấp dẫn, nóng hổi và đảm bảo đủ chất dinh dưỡng.

Để tránh sự nhàm chán trong thực đơn và đảm bảo cung cấp đa dạng chất dinh dưỡng cho người lao động, Bluefire luôn chuẩn bị ít nhất 6 món ăn trong một ngày. Người lao động được thưởng thức bữa ăn theo đúng trình tự và quy định được thiết lập như: xếp hàng, gọi món, ngồi đúng chỗ, tự giác giữ vệ sinh và đem khay cơm đến nơi đổ cơm thừa...

Trước và sau khi người lao động ăn cơm, công ty có bộ phận nhân viên vệ sinh và dọn dẹp để đảm bảo sự sạch sẽ, gọn gàng cho khu nhà ăn. Khay ăn được rửa sạch bằng hệ thống máy rửa chuyên dụng rồi chuyển vào tủ sấy dưới nhiệt độ 100 độ C theo công nghệ hiện đại.

Trong quá trình cung cấp suất ăn cho người lao động, Bluefire chú trọng vào tiếp thu và lắng nghe ý kiến đóng góp của công nhân. Từng bước thay đổi và nâng cao chất lượng bữa ăn, mang đến sự hài lòng cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Bằng sự nỗ lực và không ngừng thay đổi, công ty đã vinh dự nhận được những giải thưởng quan trọng, chứng nhận về chất lượng và uy tín thương hiệu. Trong đó có "Thương hiệu nổi tiếng đất Việt 2015", "Sản phẩm dịch vụ uy tín, an toàn và chất lượng 2015", chứng nhận đạt chuẩn chuỗi cung ứng toàn cầu code và là hội viên chính thức của VCCI...

Với phương châm hoạt động “Sự hài lòng của khách hàng là thành công của dịch vụ chúng tôi”, công ty luôn sẵn sàng học hỏi, sáng tạo và đột phá. Cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, năng động và môi trường làm việc hiện đại, Công ty Chuẩn Mỹ hướng tới là một đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp đẳng cấp hàng đầu Việt Nam.

Công ty TNHH TM DV CHUẨN MỸ Trụ sở: 11A/18 Đường 5D, Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM VP Phía Nam: 884 Hùng Vương, Ấp 2, Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai ĐT: 0251. 3682002 – Di động: 0918.378.304 (Mr.Tuấn) VP Phía Bắc: Xóm 8, Hải Đông, TP.Móng Cái, Quảng Ninh Di động: 0904.324.217 (Mr.Sơn) Email: bluefire@bluefirevn.com Facebook: https://www.facebook.com/BlueFireVN/ Website: http://bluefirevn.com/

