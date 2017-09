Theo Theverge, điều đó có nghĩa giờ đây người dùng sẽ phải thanh toán khoản phí 149 USD để thay thế màn hình iPhone 6S và 7 thay vì 129 USD như trước đây, trong khi iPhone 6S Plus và 7 Plus có mức phí 169 USD so với 149 USD. Giá mới 149 USD và 169 USD cũng áp dụng cho iPhone 8 và 8 Plus mà Apple phát hành ra thị trường vào cuối tuần này.

Chi phí này chỉ áp dụng nếu bạn có một chiếc iPhone không được bảo hành bởi gói AppleCare+, tuy nhiên nếu thanh toán cho AppleCare+ với thời hạn sử dụng trong vòng hai năm thì 2 lần thay thế màn hình đầu tiên trên thiết bị cũng sẽ chỉ có giá 29 USD bất kể đó là phiên bản iPhone nào đi chăng nữa.

Ngoài ra, Apple cũng đã tăng chi phí AppleCare+, ít nhất cho những điện thoại cỡ lớn (phiên bản Plus), từ 129 USD lên 149 USD. Giá AppleCare+ cho iPhone 6S, 7 và 8 vẫn là 129 USD.

Hiện tại Apple vẫn chưa công bố chi phí thay thế màn hình iPhone X nhưng ở thời điểm công bố sản phẩm thì công ty nói rằng chi phí AppleCare+ dành cho iPhone cao cấp nhất của hãng sẽ lên đến 199 USD.

Vì vậy, nhiều khả năng chi phí thay thế màn hình iPhone X của Apple ngoài chính sách bảo hành AppleCare+ cũng có thể ở mức 199 USD.

Thành Luân