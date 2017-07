Theo Neowin, lý do đằng sau việc này là vì một trong những nhà sản xuất phụ tùng bảng mạch in (RFPCB) cho Apple đã chậm trễ trong việc cung cấp thành phần này với lý do chưa được tiết lộ. Điều này buộc Apple phải tự mình giải quyết vấn đề, với số tiền chi tiêu lên đến hàng chục triệu USD cho các thiết bị sản xuất để các đối tác bắt kịp tốc độ sản xuất bảng mạch in cho iPhone mới.

Việc thiếu thành phần bảng mạch in cũng như các vấn đề xung quanh là lý do khiến iPhone nhiều khả năng bị trì hoãn phát hành trong thời gian tới. Đây là vấn đề rất được quan tâm trong bối cảnh iPhone sẽ phải chịu sức ép không nhỏ đến từ Galaxy Note 8, chiếc smartphone cao cấp tiếp theo mà Samsung có khả năng ra mắt vào ngày 23.8 trước khi phát hành ra thị trường vào tháng 9.

Trở lại với iPhone 8, một số hình ảnh rò rỉ thiết kế sản phẩm cho thấy điện thoại sẽ không có cảm biến Touch ID ở mặt trước hoặc mặt sau. Mặc dù có tin đồn cho biết Apple đã có những công nghệ cần thiết để nhúng bộ cảm biến vân tay dưới màn hình nhưng các báo cáo sau đó nói rằng Apple sẽ thay thế Touch ID bằng hệ thống nhận dạng khuôn mặt 3D.

Được biết, ngoài iPhone 8, Apple cũng có ý định ra mắt hai thành viên iPhone khác trong năm nay, bao gồm iPhone 7S và 7S Plus. Cả hai thành viên iPhone 7S sẽ sở hữu thiết kế khá tương tự với bộ đôi iPhone 7 mà Apple ra mắt vào năm ngoái, trong khi thành phần phần cứng được nâng cấp.

Thành Luân