Nội dung bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách khai thác tính năng phát sóng dữ liệu di động cho người dùng iPhone đã nâng cấp lên iOS 11. Nền tảng hệ điều hành này hiện đã có sẵn trên iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8 và 8 Plus. Nó cũng làm việc trên iPad Pro và iPad Air trở về sau.

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng Settings.

Bước 2: Chạm vào mục Cellular.

Bước 3: Ở màn hình tiếp theo, bạn hãy chạm vào Cellular Data Options.

Bước 4: Tiếp tục, bạn hãy nhấn vào Cellular Data Network.

Bước 5: Di chuyển xuống vùng Personal Hotspot. Tại đây bạn chỉ cần nhập tên đăng nhập (có thể thêm APN và mật khẩu sau đó) và quay lại.

Bước 6: Quay trở lại màn hình trước đó. Ở đây bạn sẽ thấy một tab có nội dung Personal Hotspot ở dưới cùng, hãy chọn nó.

Bước 7: Bật tùy chọn này lên. Khi tùy chọn được chuyển sang trạng thái On, điểm phát sóng di động của bạn sẽ được kích hoạt. Lúc này điều duy nhất mà bạn cần làm đó là để những người khác kết nối với mạng mới được tạo ra.

Bước 8: Tại đây bạn cũng có thể thay đổi mật khẩu truy cập điểm phát sóng Wi-Fi của mình. Điều này được thực hiện bằng cách nhấp vào Wi-Fi Password.

Thành Luân

