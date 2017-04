Trích dẫn nguồn tin từ các nhân viên Foxconn, trang MicGadget (Trung Quốc) cho biết Apple sẽ bỏ qua thế hệ S của dòng iPhone 7 để tiến thẳng lên iPhone 8 và 8 Plus đều trang bị màn hình OLED và các công nghệ mới nhất. Điều này khác biệt so với các thông tin trước đó cho rằng Apple sẽ ra mắt ba iPhone mới trong sự kiện mùa thu năm nay, bao gồm iPhone 7S, 7S Plus và phiên bản đặc biệt kỷ niệm 10 năm iPhone ra mắt.

Nguồn tin cho biết đối tác sản xuất của Apple là Foxconn chỉ nhận được đơn đặt hàng cho hai model iPhone mới. Kết hợp với thông tin Apple đặt mua hàng chục triệu tấm nền OLED của Samsung để sử dụng cho iPhone thế hệ tiếp theo càng cho thấy tiết lộ từ MicGadget là rất đáng xem.

Liên quan đến iPhone 8 và 8 Plus, trang MigGadget cho biết bộ đôi sản phẩm này đều trang bị thiết lập máy ảnh kép, có nghĩa chủ sở hữu của cả hai đều có thể tiến hành chụp ảnh với chất lượng tương đương nhau, điều không xảy ra với iPhone 7 và 7 Plus năm ngoái. Việc triển khai máy ảnh kép vào cả hai phiên bản iPhone sắp tới là điều không phải quá khó khăn đối với Apple.

Bên cạnh đó, các nguồn tin rò rỉ nói rằng Foxconn sẽ bắt đầu tiếp nhận các thành phần để tiến hành lắp ráp iPhone mới vào tuần cuối cùng của tháng 6. Điều đó có nghĩa các chi tiết về iPhone thế hệ tiếp theo của Apple sẽ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong tháng 7.

