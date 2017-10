Lưu ý: Ngoài khả năng đăng nhập Windows 10, chức năng nhận dạng khuôn mặt cũng cho phép làm việc với hàng chục ứng dụng khác nhau như DropBox, iHeartRadio hay OneDrive…

Để có thể làm việc với Windows Hello, máy tính của bạn cần phải trang bị máy ảnh hồng ngoại (IR) để sử dụng tính năng này. Máy ảnh IR vốn phổ biến trên các máy tính xách tay mới từ Dell, Lenovo và Asus. Nếu máy tính không trang bị điều này bạn vẫn có thể mua webcam ngoài như Logitech Brio 4K Pro hoặc Razer Stargazer.

Kiểm tra khả năng tương thích

Bạn có thể kiểm tra máy tính có hỗ trợ nhận dạng khuôn mặt hay không bằng cách vào Cortana ở bên dưới màn hình và chạm Sign-in options hoặc nhấp vào biểu tượng micro và yêu cầu đăng nhập từ Cortana.

Ở màn hình Sign-in options bạn sẽ thấy tùy chọn Windows Hello có sẵn hay không. Nếu webcam hỗ trợ nhận dạng khuôn mặt, bạn sẽ thấy tùy chọn để thiết lập nó bằng cách nhấp vào Set up.

Trong trường hợp nút Set up bị tô xám, bạn cần phải thiết lập mật khẩu hệ thống trước khi bổ sung tùy chọn này. Lúc này, hãy nhấn vào nút Add bên dưới mục Password và tạo mật khẩu. Sau khi đã hoàn tất, tùy chọn Set up sẽ không còn ở trạng thái màu xám nữa.

Tiến hành thiết lập

Khi đã nhấp vào giao diện thiết lập bạn sẽ thấy màn hình có nội dung Welcome to Windows Hello xuất hiện và cho phép thiết lập cấu hình. Nếu quyết định không muốn sử dụng nhận dạng khuôn mặt nữa thì bạn có thể xóa cấu hình sau đó.

Để thiết lập, hãy nhấp vào nút Get started, máy ảnh IR sẽ bật và cho phép quét khuôn mặt của bạn. Chỉ cần nhìn vào camera cho đến khi thanh trạng thái xanh phía dưới hình ảnh chạy hết là xong. Quá trình này chỉ mất vài giây để hoàn tất miễn là bạn giữ đầu của mình trong phạm vi máy ảnh và nhìn vào nó.

Một khi hoàn tất bạn sẽ được cung cấp tùy chọn cải thiện quá trình đăng nhập bằng cách sử dụng máy quét IR một lần nữa. Bạn nên làm điều này nếu thường đeo kính hoặc mũ để nó không bị nhầm lẫn.

Sau đó bạn sẽ được yêu cầu thiết lập mã PIN để truy cập Windows nếu vì một lý do nào đó mà Windows Hello không hoạt động hoặc gặp khó khăn khi nhận khuôn mặt của bạn. Trước tiên, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu hệ thống, sau đó sẽ được yêu cầu tạo mã PIN.

Tiến hành mở khóa

Trong thiết lập Windows Hello bên dưới tùy chọn đăng nhập bạn có thể tự động loại bỏ màn hình khóa nếu Windows nhận ra khuôn mặt. Điều này có nghĩa, ngay khi khởi động hoặc đánh thức máy tính từ trạng thái ngủ, nó sẽ quét khuôn mặt bạn, mở khóa và đưa bạn đến màn hình desktop hoặc bất cứ điều gì bạn đã làm gần nhất trong vòng chưa đầy 2 giây. Nếu tắt tùy chọn nói trên bạn sẽ được yêu cầu loại bỏ màn hình khóa theo cách thủ công.

Nếu quay lưng với mật khẩu truyền thống để tránh phải nhớ và nhập mỗi khi đăng nhập Windows, tính năng nhận dạng khuôn mặt thực sự hữu ích bởi nó hoạt động rất tốt ngay khi bạn thấy màn hình khóa máy tính xuất hiện.

Thành Luân

Ảnh chụp màn hình