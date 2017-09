Với iPhone X, bạn có thể nhấp 5 lần vào nút bên cạnh để kích hoạt chức năng Emergency SOS, nhưng việc bổ sung các cử chỉ nhấp chuột cho những shortcut như Magnifier trên tính năng Accessibility khiến mọi việc trở nên phức tạp.

Đó là lý do khiến Apple trang bị nút Shut Down mới trong ứng dụng Settings > General kể từ iOS 11. Vì thế, đây là lựa chọn tốt cho những gì mà Apple đã thay đổi với nút Sleep/Wake nhằm tắt iPhone X khi cần thiết.

Cụ thể, khi muốn tắt iPhone X, bạn hãy mở ứng dụng Settings và nhấn vào General, sau đó cuộn xuống dưới cùng và nhấn vào Shut Down để mở ra tùy chọn slide to power off.

Khi bạn đã tắt iPhone X, để bật lại, bạn chỉ cần bấm và giữ nút bên cạnh trong vài giây. Ngoài ra, bạn có thể cắm cáp Lightning để sạc pin, điều đó cũng sẽ bật lại iPhone X.

Kiến Văn

Ảnh chụp màn hình