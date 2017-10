Theo PhoneArena, đây thực sự là kết quả ấn tượng dành cho Apple. Không chỉ độc chiếm hai vị trí đầu, iPhone 6S mà Apple ra mắt xếp ở vị trí thứ tư, chỉ sau Galaxy Grand Prime Plus màn hình 5 inch độ phân giải 540 x 960 của Samsung. Hai smartphone cao cấp trong giai đoạn đầu năm của Samsung là Galaxy S8 và Galaxy S8+ ở các vị trí thứ năm và sáu tương ứng.

Mặc dù iPhone 7 và 7 Plus đã chiếm lĩnh hai vị trí đầu tiên nhưng số lượng sản phẩm bán ra thấp hơn so với doanh số mà iPhone 6S và 6S Plus bán ra suốt nửa đầu năm ngoái. Trong khi iPhone 6, 6S và 7 là những điện thoại phổ biến nhất trong nửa đầu năm 2015, 2016 và 2017 thì thị phần mỗi điện thoại lần lượt giảm từ 10% xuống còn 7% và sau đó là 5% trong năm nay.

Đối với Samsung, vị trí của Galaxy S8+ ở vị trí thứ sáu là thấp hơn so với vị trí thứ tư mà Galaxy S7 edge đạt được vào nửa đầu năm ngoái. IHS cho biết, đây có lẽ là kết quả của việc Samsung tung ra hai sản phẩm trễ hơn. Như đã biết, Galaxy S8 và S8+ chỉ được phát hành ra thị trường vào tháng 4 năm nay, chậm hơn một tháng so với thông thường. Nhìn chung, IHS Markit cho rằng doanh thu của Galaxy S8/S8+ không thể vượt qua Galaxy S7 và S7 edge trong cùng khoảng thời gian tương ứng của năm 2016.

Bản báo cáo cũng chỉ ra rằng, trong danh sách 10 smartphone bán chạy nhất nửa đầu năm 2017 có 5 điện thoại Samsung, 4 điện thoại Apple và 1 điện thoại do Oppo sản xuất.

Đối với các smartphone Trung Quốc bán ra nhiều hơn 1 triệu chiếc/tháng, con số này trong năm 2017 là 22, tăng từ 17 của năm ngoái. Samsung có tổng cộng 10 model đạt doanh số hơn 1 triệu chiếc/tháng, trong khi Apple chỉ có 4 model.

tin liên quan iPhone 8 bất ngờ giảm giá mạnh, còn dưới 18 triệu đồng tại Việt Nam Những mẫu iPhone 8 chỉ bán ở mức 17,9 triệu đồng đang tạo được sự quan tâm lớn của người dùng. Đây được xem là mức giá rẻ không tưởng, và mềm hơn giá bán tại Singapore đến 1,2 triệu đồng.

Thành Luân