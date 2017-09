Theo PhoneArena, khi công bố loạt iPhone 2017, Apple cho biết sẽ bắt đầu tiếp nhận đơn hàng iPhone X vào ngày 27.10 trước khi chuyển giao sản phẩm đến tay mọi người vào ngày 3.11. Tuy nhiên, nguồn cung hạn hẹp có thể khiến cho sản phẩm được phát hành chậm hơn so với dự kiến.

Dựa vào các nguồn tin thân cận, nhà nghiên cứu Gene Munster cho biết ngay cả khi người tiêu dùng đặt mua iPhone X vào ngày 27.10 thì điều đó không có nghĩa sản phẩm sẽ đến tay họ vào ngày 3.11 như dự kiến. Theo Munster, Apple đang làm việc với Loup Ventures ở Minneapolis nhằm cung cấp iPhone X đến các cửa hàng vào tháng… 1 năm sau.

Còn nhà nghiên cứu Jan Dawson của Jackdaw thì cho biết thời điểm trì hoãn có thể lâu hơn nữa, nơi iPhone X sẽ có mặt tại các cửa hàng trong quý 1/2018. Điều đó có nghĩa Dawson sẽ không cảm thấy ngạc nhiên nếu iPhone X được phát hành trong tháng 3.2018.

Bên cạnh các vấn đề liên quan đến bộ phận cần thiết cho chức năng quét khuôn mặt 3D, tấm nền OLED cũng đang gặp khó khăn khi nó cần phải được sản xuất theo cách nhất định để có khả năng xử lý hệ thống Notch ở phần đầu màn hình, nơi đặt các cảm biến và camera.

Giới phân tích cho rằng, việc iPhone X trì hoãn có thể tạo cơ hội tăng trưởng thị trường dành cho iPhone 8 và 8 Plus, vốn đang rất thấp do tâm lý người dùng mong chờ ngày iPhone X xuất hiện. Với việc iPhone X trì hoãn trong một thời gian dài, nhiều người có thể cảm thấy nản lòng và quyết định mua iPhone 8 hoặc iPhone 8 Plus.

Kiến Văn