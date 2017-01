Theo Neowin, buổi họp báo tổ chức vào đầu tuần sau, chấm dứt cuộc điều tra kéo dài hàng tháng về nguyên nhân khiến pin trên Galaxy Note 7 bốc cháy, buộc Samsung phải khai tử sản phẩm vào tháng 10.2016 bất chấp đây là một trong những thiết bị được đánh giá hấp dẫn nhất của năm 2016.

Nhưng không cần phải chờ đợi, báo cáo từ The Wall Street Journal tiết lộ nguyên nhân của sự cố chính là vì pin trong Galaxy Note 7. Theo đó, Samsung sử dụng hai nhà cung cấp pin khác nhau cho Galaxy Note 7, gồm Samsung SDI và Amperex Technology Ltd (ATL) của Hồng Kông. Trong trường hợp pin từ Samsung SDI, Samsung phát hiện ra kích thước pin lớn hơn so với thiết kế khiến nó không phù hợp với không gian bên trong điện thoại dẫn đến hiện tượng quá nóng xảy ra.

Khi Samsung thu hồi điện thoại sử dụng pin SDI bên trong, hãng đã quay sang sử dụng pin của ATL cho các thiết bị thay thế. Tuy nhiên, nhu cầu tăng đột ngột này dẫn đến sai sót xảy ra trong quá trình sản xuất, gây ra sự cố pin quá nóng một lần nữa.

Được biết, trong quá trình tìm hiểu nguyên nhân Galaxy Note 7 bốc cháy, một màn tháo dỡ thiết bị cho thấy Galaxy Note 7 không có đủ chỗ để pin phình ra trong quá trình sử dụng bình thường, tạo ra một áp lực lên pin. Áp lực có thể khiến các tấm tích điện cực dương tiếp xúc với tấm tích điện cực âm, dẫn đến bốc cháy.

Bất kể lý do nào đi chăng nữa, người dùng vẫn cần chờ đợi một lời giải thích chính thức đến từ phía Samsung. Buổi họp báo sẽ được Samsung tổ chức tại trụ sở công ty ở Seoul, Hàn Quốc vào lúc 8 giờ sáng 23.1, theo giờ Việt Nam.

Kiến Văn