Trong một bài đăng trên blog của công ty, Microsoft vừa bật tính năng đăng nhập bằng điện thoại như là cách thay thế cho việc nhập mật khẩu đăng nhập như trước đây.

Việc đăng nhập bằng điện thoại của Microsoft hoạt động bằng cách sử dụng một ứng dụng dành cho thiết bị di động (tương thích iOS, Android và Windows Phone) để xác nhận danh tính của bạn mà bạn không cần phải nhập mật khẩu khi đăng nhập vào các dịch vụ của Microsoft.

Khi đã quyết định thiết lập đăng nhập qua điện thoại cho tài khoản Microsoft, bạn có thể tiến hành bật tính năng này thông qua trình đơn cài đặt. Kể từ lúc này, khi bạn đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình và sẽ nhận được thông báo trên điện thoại để chấp thuận đăng nhập. Công việc còn lại chỉ là chấp nhận cho phép đăng nhập và truy cập tài khoản của mình là xong.

Tất nhiên bạn luôn có thể chuyển trở lại đăng nhập với mật khẩu nếu đã rời xa điện thoại, nhưng Microsoft nói rằng toàn bộ quá trình này dễ dàng hơn so với việc kiểm tra hai bước tiêu chuẩn và an toàn hơn đáng kể so với đăng nhập chỉ với mật khẩu.

Kiến Văn