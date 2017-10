Màn hình OLED với HDR

Mặc dù cả ba model iPhone mới đều hỗ trợ phát nội dung HDR10 và Dolby Vision nhưng chỉ iPhone X đi kèm màn hình HDR thực sự. Điều này đạt được nhờ sử dụng công nghệ OLED thay vì LCD với nền IPS có trên iPhone 8 và 8 Plus. Màn hình OLED trên iPhone X có tỷ lệ tương phản cao hơn đáng kể, 1.000.000:1 so với 1.300:1 trên iPhone 8 Plus và 1.400:1 trên iPhone 8.

Màn hình OLED của iPhone X được gọi là Super Retina HD có thể tạo ra màu đen sâu hơn nhờ trạng thái tắt các điểm ảnh đen, trong khi với màn hình LCD nó vẫn phải bật. Nhờ vậy mà pin trên màn hình OLED có thời lượng sử dụng tốt hơn.

Thời lượng pin lâu hơn

Như thường lệ, Apple không nêu chi tiết khả năng làm việc của pin trên loạt iPhone mới, tuy nhiên công ty nói rằng iPhone X có khả năng kéo dài thời lượng sử dụng hơn 2 giờ so với iPhone 7 bất chấp nó trang bị tất cả các công nghệ mới.

Chưa rõ ám chỉ 2 giờ của Apple là gì nhưng công ty cung cấp một biểu đồ so sánh cho thấy iPhone X và 8 Plus có thể kéo dài khoảng 21 giờ thoại, trong khi iPhone 8 là 14 giờ. Để sử dụng internet, iPhone 8 Plus có thể đạt 13 giờ, trong khi iPhone X và 8 là 12 giờ. Khi phát video, iPhone 8 và X cung cấp khoảng 12 giờ, còn iPhone 8 Plus là 13 giờ. Nhưng khi phát nhạc, iPhone X và 8 Plus kéo dài đến 60 giờ, cao hơn so với 40 giờ của iPhone 8.

Để tiết kiệm pin cho iPhone X, người dùng có thể lợi dụng công nghệ màn hình OLED trên sản phẩm, bao gồm việc chuyển hình nền sang trạng thái màu đen và sử dụng chế độ ban đêm trong một số ứng dụng nhất định. Bằng cách tắt các điểm ảnh, bạn có thể tăng thêm thời lượng pin cho iPhone X.

Chống rung quang học (OIS) kép

Mặc dù cả ba thành viên iPhone đều có camera 12 MP mặt sau và 7 MP mặt trước nhưng cả iPhone X và 8 Plus đều được bổ sung cảm biến camera thứ hai ở mặt sau. Các máy ảnh kép này có 2 ống kính khác nhau, gồm góc rộng và tele, tuy nhiên Apple đã cải tiến nó trên iPhone X.

Đầu tiên, iPhone hỗ trợ OIS cho cả hai camera, điều mà iPhone 8 Plus chỉ áp dụng cho camera góc rộng để khi zoom không bị rung. Thứ hai, ống kính tele của iPhone 8 Plus có khẩu độ f/2.8 thì iPhone X có ống kính tele f/2.2 tạo ra đường cong nhẹ khi chụp với X.

Face ID

iPhone X đi kèm camera TrueDepth để hỗ trợ chức năng Face ID giúp mở khóa bằng khuôn mặt thay vì Touch ID do thiết kế gần như toàn màn hình ở mặt trước. Face ID sử dụng camera hồng ngoại và nhiều cảm biến khác để xây dựng và đọc bản đồ trên khuôn mặt khi quét.

Độ chính xác của Face ID được Apple quảng cáo là vượt trội hơn cả khi so sánh với Touch ID, được dùng cho cả các xác thực thanh toán di động. Tính năng này rất hữu dụng khi bạn đọc một trang báo mà cứ bị phiền hà khi màn hình bị khóa lại. Chỉ có iPhone X là trang bị Face ID, trong khi iPhone 8 và 8 Plus chỉ hỗ trợ quét vân tay với Touch ID.

Chụp ảnh chân dung với camera trước

Camera trước của iPhone X đi kèm một số kỹ năng mà iPhone 8 và 8 Plus không thể thực hiện. Nhờ sự bổ sung của cảm biến ở mặt trước, camera TrueDepth trên iPhone X có thể chụp ảnh ở chế độ chân dung (Portrait Mode), điều mà iPhone 7 Plus có thể làm nhưng chỉ với camera kép ở mặt sau.

Portrait Lighting với camera trước

iPhone X cũng đi kèm chế độ chụp ảnh Portrait Lighting với khả năng quét khuôn mặt, tính toán các tính năng khuôn mặt và tương tác với các tình huống ánh sáng khác nhau để tạo hiệu ứng ánh sáng. Nhìn chung, nó sẽ giúp nâng bước bức ảnh chụp Portrait lên tầm cao mới với các tình huống ánh sáng khác nhau, gồm Natural, Studio, Contour và Stage Light.

Animoji

Đây là tính năng riêng trên iPhone X nhờ camera TrueDepth tích hợp, cho phép phân tích hơn 50 chuyển động cơ khác nhau.

Hãy suy nghĩ về các bộ lọc khuôn mặt trong Snapchat, nhưng thay vì đặt chồng lên một hình ảnh trên khuôn mặt của bạn, các cử chỉ mặt sẽ thể hiện trên emoji đó.

Kiến Văn