Ngày 12.9 vừa qua, Apple giới thiệu đến 3 dòng máy iPhone mới gồm: iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X. Do iPhone 8 và 8 Plus chưa thực sự tạo ra bước đột phá so với thế hệ trước nên mọi chú ý đều hướng về iPhone X - một cuộc cách mạng thực sự về smartphone của Apple. Dự kiến, đến cuối tháng 10, Apple mới nhận đơn đặt hàng và chính thức giao hàng iPhone X vào đầu tháng 11 nhưng các phụ kiện như ốp lưng, bao da, miếng dán lưng sử dụng các vật liệu cao cấp hiện đã được nhiều thương hiệu trên thế giới lẫn tại VN tung ra.

Dù chưa công bố hình ảnh sản phẩm hoàn thiện nhưng website của Gresso (Mỹ), công ty chuyên sản xuất phụ kiện cao cấp cho iPhone và chế tác điện thoại di động hạng sang, công bố sẽ sớm giới thiệu ốp lưng 2 lớp được làm từ titanium. Với mức giá xấp xỉ 500 USD (hơn 11 triệu đồng), ốp lưng titanium của Gresso có thiết kế 2 lớp kết hợp cùng vật liệu titanium tăng cường bảo vệ cho chiếc máy nếu chủ nhân vô ý làm rơi. Lâu nay, Gresso được đánh giá rất cao về các loại ốp lưng tương tự dành cho một số dòng iPhone với khả năng bảo vệ khi rơi rớt ở độ cao lên đến 10 m. Tất nhiên, giá bán của nó cũng không hề rẻ.

Thương hiệu Lucrin đến từ Thụy Sĩ cũng nhanh chóng giới thiệu các mẫu bao da loại không có và có dây rút với giá lần lượt là 58 USD (khoảng 1,3 triệu đồng) và 63 USD (khoảng 1,4 triệu đồng). Nổi tiếng thế giới về độ sắc sảo trong chế tác, sản phẩm của Lucrin thể hiện những đường chỉ, vết cắt cẩn thận đến từng chi tiết. Thương hiệu này còn có túi đeo ngay thắt lưng dành cho iPhone X với giá 128 USD (xấp xỉ 3 triệu đồng).

Thương hiệu Pad & Quill (Mỹ) thì tập trung vào các loại cover (ốp lưng có nắp gập) đa tính năng cho iPhone X với giá bán từ 80 - 120 USD (1,8 - 2,7 triệu đồng) tùy theo chất liệu da. Loại cover này của Pad & Quill được thiết kế kèm theo các khe giữ thẻ ngân hàng hoặc các loại thẻ từ khác đáp ứng nhu cầu hằng ngày của người dùng, còn Greenwich (Đức) lại tập trung các sản phẩm cover da kết hợp cùng khung kim loại sang trọng. Sản phẩm của Greenwich có giá từ 129 - 189 USD (2,9 - 4,3 triệu đồng). Thương hiệu Beyzacases (Thổ Nhĩ Kỳ) có khá nhiều sản phẩm ốp lưng và bao da cho dòng smartphone mạnh mẽ nhất của Apple. Beyzacases vừa giới thiệu loại ốp lưng bằng da, trong đó mẫu ốp lưng dùng da cá sấu dành cho iPhone X được bán với giá 1,2 triệu đồng.

Da cá sấu cũng là chất liệu mà Khắc Tên, thương hiệu Việt chuyên các phụ kiện bằng da cao cấp dành cho thiết bị kỹ thuật số, sử dụng cho miếng dán lưng iPhone X. Miếng dán này của Khắc Tên có giá bán 800.000 đồng. Khắc Tên còn giới thiệu bao da Sen dạng hộp cho iPhone X với giá 600.000 đồng dành cho phiên bản da bò và 1,5 triệu đồng cho phiên bản da cá sấu.

Hoàng Đình