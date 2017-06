Được mệnh danh là Fingerprint Sensors, đây được xem là cấp độ tiếp theo của công nghệ nhận dạng vân tay Snapdragon Sense ID mà Qualcomm phát triển trước đó. Bộ cảm biến dấu vân tay này có thể nhúng bên dưới một màn hình OLED với độ dày 1.200 μm, các loại kính khác có độ dày 800 μm hoặc thậm chí dưới lớp thép dày 525 μm.

Nói cách khác, máy quét vân tay mới của Qualcomm có thể được nhúng bên dưới vỏ nhôm mặt sau điện thoại và vẫn hoạt động mà không gặp phải vấn đề.

Bên cạnh khả năng gắn ở bất cứ nơi nào trên điện thoại, Fingerprint Sensors còn mang đến những lợi ích to lớn khác như sử dụng công nghệ siêu âm để làm việc qua nước. Điều này cho phép người dùng mở khóa điện thoại khi máy vẫn ướt hoặc khi tay đang đổ mồ hôi. Cảm biến tiếp theo của Qualcomm sử dụng sóng âm phản ánh da người dùng để quét bản in, do đó nó hoạt động xuyên qua nước mà không gặp vấn đề. Nói cách khác, bạn có thể mở khóa điện thoại mà không gặp vấn đề khi ở trong phòng tập thể dục, dưới mưa hoặc thậm chí trong bể bơi cũng như đại dương.

Theo một lãnh đạo Qualcomm, công ty hy vọng cảm biến vân tay mới có thể được thiết kế để làm việc với các thiết bị có hình dáng đẹp, tiên tiến, mang đến khả năng xác thực độc đáo và nâng cao chức năng bảo mật. Điều này mang đến cho các OEM và các nhà cung cấp thiết bị khác một sản phẩm giá trị và có tính đột phá cao.

Bộ cảm biến vân tay mới của Qualcomm sẽ được cung cấp cho các đối tác vào cuối tháng này, tuy nhiên người dùng chỉ có thể tiếp cận sản phẩm thương mại vào nửa đầu năm sau.

Kiến Văn