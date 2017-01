Theo Engadget, dự án nói trên đã được chính phủ Úc khởi động vào năm 2015 nhằm tạo ra một trải nghiệm an ninh nhanh chóng và liền mạch cho khoảng 90% du khách, giúp các cơ quan an ninh nước này có thể tập trung hơn vào những vấn đề an ninh sân bay nghiêm trọng hơn.

Dự án này có tên gọi Seamless Traveler, dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng 94 triệu USD trong 5 năm (2015 - 2020) trước khi được sử dụng rộng rãi tại các cảng biển và sân bay lớn. Hệ thống này sẽ gồm cảm biến vân tay, hình ảnh, âm thanh, video, quét mống mắt, đo cân nặng và chiều cao,…

Cơ chế an ninh mới này sẽ thay thế hệ thống SmartGates quét hộ chiếu đã được triển khai trong vòng 10 năm qua tại Úc. Khi Seamless Traveler vận hành, hành khách sẽ không cần trải qua nhiều thao tác phiền phức hay dừng lại ở các quầy an ninh chờ làm thủ tục mà tất cả những gì họ phải làm là bước qua các cửa an ninh và hệ thống nhận diện sinh trắc học sẽ tự động xác nhận tất cả các thông tin về họ.

Công nghệ mới này sẽ được thử nghiệm tại sân bay Canberra vào tháng 7.2017 và sau đó sẽ được giới thiệu tại các sân bay lớn như Sydney và Melbourne vào tháng 11.2017. Việc triển khai các hệ thống mới ở toàn bộ sân bay Úc dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng 3.2019.

Hiếu Trung