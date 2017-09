Canon Expo 2017 tập trung tất cả các sản phẩm, công nghệ, giải pháp hàng đầu của Canon hiện nay cho khách tham quan trải nghiệm, thưởng lãm. Nếu yêu công nghệ và nhiếp ảnh, đây là cơ hội lớn để bạn có thể cầm trên tay tất cả các dòng sản phẩm mới, áp dụng các công nghệ hình ảnh tốt nhất cùng các xu hướng công nghệ thông minh hiện thời.

Ngoài những dòng sản phẩm đã quen thuộc với người dùng Việt Nam như máy ảnh DSLR, máy ảnh không gương lật , máy in laser, máy in phun… các giải pháp hình ảnh dành cho doanh nghiệp như quản lý chi phí in ấn, bảo mật dữ liệu cũng được Canon giới thiệu tại sự kiện.

Đặc biệt, các sản phẩm mà người yêu ảnh hầu như không được tiếp cận vì độ hiếm và giá trị cao của Canon như bộ cảm biến hình ảnh 120 MP và 250 MP, máy in mô hình 3D, máy quay và máy chiếu 4K… cũng sẵn sàng để người dùng tự do trải nghiệm.

Canon Expo 2017 mang đến cho khách tham quan mức ưu đãi cực tốt lên tới 49% khi mua sản phẩm Canon tại triển lãm. Ngoài ra, người dùng máy ảnh Canon còn được kiểm tra và bảo dưỡng thân máy và ống kính hoàn toàn miễn phí, được tham dự hội thảo hướng dẫn chụp ảnh của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, sự kiện này cũng quy tụ nhiều ngôi sao ca nhạc nổi tiếng Việt Nam hiện nay như Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên, Issac 365...

Ngoài chiêm ngưỡng, trải nghiệm, khách tham dự triển lãm còn có cơ hội trúng máy ảnh mới nhất hiện nay: Canon EOS M100 trị giá 13,2 triệu đồng, 8 chuyến du lịch chụp ảnh trị giá 2 triệu đồng/chuyến, 5.000 thẻ hành lý Canon, 2.000 voucher mua hàng tại Miniso trị giá 50.000 đồng. Ngoài chiêm ngưỡng, trải nghiệm, khách tham dự triển lãm còn có cơ hội trúng máy ảnh mới nhất hiện nay: Canon EOS M100 trị giá 13,2 triệu đồng, 8 chuyến du lịch chụp ảnh trị giá 2 triệu đồng/chuyến, 5.000 thẻ hành lý Canon, 2.000 voucher mua hàng tại Miniso trị giá 50.000 đồng.

Canon Expo 2017 sẽ được tổ chức trong các ngày 26 - 29.10 tại sân vận động Hoa Lư (2 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM). Riêng ngày triển lãm cuối cùng (29.10) cũng là ngày diễn ra cuộc thi sáng tác ảnh nhanh Canon PhotoMarathon thường niên lần thứ 12 của Canon tại TP.HCM. Đây là cuộc thi nằm trong chuỗi sự kiện lớn mừng kỷ niệm 15 năm Canon có mặt tại Việt Nam.

Thành Luân