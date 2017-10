Chất lượng thiết kế

K8 Plus còn được trang bị mặt kim loại ở phía sau và viền xung quanh được làm bằng nhựa. Ngoài ra, cảm biến vân tay ở mặt sau cũng hoạt động khá chính xác và nhanh chóng. Tuy nhiên, các phím cảm ứng không có đèn nền khiến smartphone hơi chút khó chịu để sử dụng vào ban đêm.

Ở cạnh trái của K8 Plus là phím Music được dùng không chỉ để sử dụng điều khiển phát nhạc mà còn bật đèn pin, chụp màn hình hoặc mở bất kỳ ứng dụng bên thứ ba nào. Điều này có thể gợi nhớ điều gì đó đến phím dành riêng cho âm nhạc trên dòng Xpress Music của Nokia.

Giá hấp dẫn với cấu hình hỗ trợ



Mức giá bán 5,49 triệu đồng dành cho K8 Plus được xem là khá phù hợp cho những gì mà người dùng nhận được trên sản phẩm. Màn hình 5,2 inch Full HD trên K8 Plus có góc nhìn tốt và màu sắc tự nhiên. Đây là kích thước phù hợp để bỏ vào túi quần mỗi người, trong khi độ sáng cũng khá thoải mái khi nhìn ban đêm.

Bên trong, K8 Plus đi kèm chip MediaTek Helio P25, RAM 4 GB và chạy Android nguyên bản giúp đáp ứng các nhu cầu duyệt web, chụp ảnh hay truy cập mạng xã hội. K8 Plus trang bị pin 4.000 mAh khá lớn, đủ để đảm bảo thời lượng sử dụng pin tuyệt vời. Theo đánh giá, với dung lượng pin này, đối với một người dùng các tác vụ trung bình thì K8 Plus sẽ cho thời lượng kéo dài trong khoảng 1,5 ngày cho một lần sạc.