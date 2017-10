Được công bố đầu tiên tại Goolge I/O vào tháng 5.2016, trợ lý ảo Assistant được Google cung cấp trên Pixel và Pixel XL, cũng như Google Home và sau đó là Android Wear 2.0 trước khi bắt đầu triển khai vào các điện thoại Android Nougat. Sau hơn một năm, Google đã giới thiệu những phần cứng mới, đều tích hợp trợ lý ảo như Pixel, loa Home và tai nghe. Dưới đây là cách Assistant hoạt động.

Assistant của Google được coi như là một phiên bản nâng cấp hoặc mở rộng của Google Now, cho phép mở rộng khả năng điều khiển bằng giọng nói, đồng thời mở rộng các điều khiển bằng giọng nói với OK Google hiện có. Nếu đã từng dùng Google Now, nó thu hút các thông tin có liên quan đến bạn. Nó biết nơi làm việc, địa điểm cuộc họp, kế hoạch du lịch, đội bóng yêu thích… Dữ liệu này được trình bày trong thẻ và qua lời nhắc trên thiết bị Android của bạn.

Với Google Now, bạn có thể thực hiện các lệnh thoại, tìm kiếm bằng giọng nói và điều khiển thiết bị bằng giọng nói, cho phép bạn làm những việc như gửi tin nhắn, kiểm tra cuộc hẹn trên Android. Với Assistant, nó kết hợp tất cả những điều này cùng trải nghiệm AI mới để bạn tương tác đàm thoại tốt hơn.

Các thiết bị hỗ trợ Assistant

Assistant đã khởi chạy trên smartphone Pixel và Google Home vào năm ngoái. Ứng dụng này có sẵn trên các thiết bị Android Wear thông qua Android Wear 2.0, Android TV qua Nvidia Shield và Android Auto. Ban đầu, Google cho biết Assistant sẽ độc quyền cho điện thoại Pixel, nhưng điều này sẽ sớm thay đổi khi công ty xác nhận nó sẽ đến với các thiết bị Marshmallow và Nougat.

Kể từ đó, Assistant đã xuất hiện trên các thiết bị như LG G6, Samsung Galaxy S8 và OnePlus 5. Tuy nhiên, trải nghiệm đầy đủ được tích hợp sâu vào bên trong thiết bị Pixel, do đó bạn sẽ nhận hơn rất nhiều điều có thể làm trên các thiết bị Android khác.

Các điện thoại trang bị Google Assistant

Điện thoại Pixel đầu tiên ra mắt vào năm 2016 cùng với loạt Pixel thế hệ thứ hai ra mắt hồi đầu tháng 10 đều tích hợp Assistant. Bên cạnh đó, Google cũng bắt đầu đưa Assistant đến với nhiều thiết bị Android 7.0 Nougat và 6.0 Marshmallow từ tháng 2.2017.

Kể từ đó một số điện thoại đã khởi chạy cùng với Assistant, gồm Galaxy S8/S8+, LG G6, HTC U11 và OnePlus 5, trong khi một số sẽ được cập nhật trong tương lai, gồm Galaxy S7/S7 edge, OnePlus 3T, HTC 10, HTC U Ultra, LG G5, LG V20, Sony Xperia XZ/XZ Premium và Huawei P9.

Google chưa chính thức xác nhận danh sách thiết bị đầy đủ nhận được Assistant nhưng đó là một phần trong bản cập nhật của Google Play Services dành cho thiết bị chạy Nougat và Marshmallow, có nghĩa nhiều điện thoại cần được hỗ trợ. Assistant hỗ trợ tiếng Anh, Đức, Pháp, Nhật, Bồ Đào Nha và Google cho biết sẽ sớm triển khai nhiều ngôn ngữ hỗ trợ hơn.

Các thiết bị hỗ trơ Assistant khác

Vào tháng 5.2017, Google xác định Assistant sẽ được tích hợp vào Google Home, mở màn để đưa trợ lý ảo Assistant này làm việc với các sản phẩm gia dụng thông minh khác, bao gồm tủ lạnh, máy rửa chén, máy giặt và máy nước nóng. Điều này có nghĩa người dùng có thể sử dụng lệnh thoại để làm những việc như bật lò nướng hoặc kiểm tra quần áo giặt.

Bên cạnh Home, Google mới đây cũng đã công bố Home Mini và Home Max nhằm bổ sung thêm vũ khí chống lại loạt loa thông minh từ Amazon và Apple.

Trong khi đó, bản cập nhật Android Wear 2.0 sắp tới cũng tích hợp Assistant, tuy nhiên không phải mọi đồng hồ thông minh Android Wear đều được cập nhật lên nó. Với thiết bị Android TV, trợ lý ảo của Google đã có sẵn trên Nvidia Shield và sẽ sớm đến với Shield Spot mà Nvidia sẽ ra mắt trong tương lai.

Đối với lĩnh vực xe hơi, Google xác nhận rằng Assistant cũng sẽ có mặt trên một số mẫu xe, cung cấp thông qua hệ thống giải trí xe hơi Android Auto tích hợp trực tiếp vào các mẫu xe của Audi hay Volvo.

iOS cũng được Google trang bị ứng dụng Assistant, nhưng do hạn chế về API nên nó chỉ có thể thực hiện một số lệnh mà không thể hoạt động giống như trên các thiết bị Android.

Kiểm tra và kích hoạt Assistant

Để kiểm tra xem điện thoại của bạn có Assistant của Google hay không, hãy nói “OK Google”, “Hey, Google” hoặc nhấn giữ nút home. Trên các thiết bị đã cập nhật Marshmallow hoặc Nougat, nhấn giữ Home sẽ khởi chạy Assistant với câu hỏi có thể giúp gì cho bạn. Đó là điểm khởi đầu cho Assistant, sau đó bạn có thể nhập hoặc đặt các câu hỏi. Trợ lý ảo sẽ theo dõi cuộc trò chuyện, xác định ngữ cảnh và đưa ra phản hồi bằng các thông tin chính xác.

Ngoài ra, tùy nền tảng thiết bị mà bạn có thể có cách khởi động Assistant theo cách khác nhau. Ví dụ, trên loạt Pixel 2 bạn cũng có thể siết chặt hai bên để kích hoạt nó nhờ tính năng Active Edge tương tự trên HTC U11 nhưng nó hoạt động tốt hơn. Với loạt Google Home, bạn có thể khởi động trung tâm điều khiển này bằng lệnh "OK Google" hoặc chạm vào nút trên cùng của Home.

Còn tai nghe Pixel Buds được tích hợp sẵn Assistant với tính năng nổi bật dịch theo thời gian thực với 40 ngôn ngữ khác nhau, cho phép dịch sang tiếng mẹ đẻ của bạn bằng cách nhấn/giữ tai phải.

Kiến Văn