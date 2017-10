Theo Neowin, nhiều người dùng sử dụng Twitter chủ yếu để chia sẻ nhanh thông tin với nhau. Do giới hạn về số ký tự trong mỗi tweet chỉ là 140 nên đôi khi người dùng không đọc hoặc kiểm tra liên kết mà ai đó đã chia sẻ trong dòng thời gian của mình.

Chính vì vậy, Twitter dường như đang có ý định cung cấp một tính năng mà ở đó mọi người có thể đánh dấu một tweet mà họ quan tâm để có thể xem lại về sau một cách dễ dàng.

Trong thông điệp chia sẻ trên Twitter, cô Shah nói rằng công ty đang làm việc với một tính năng mới được gọi là Save for Later, hay được hiểu như là tính năng đánh dấu trang.

Bên cạnh việc bổ sung tính năng đánh dấu trang, bố cục của giao diện người dùng Twitter cũng được xáo trộn, thay đổi cách trình bày các tweet. Cùng với đó, tính năng truyền thống Send via DM sẽ không còn được sử dụng nữa và thay thế nó là một trình đơn hiển thị tính năng Save for Later và tùy chọn Add to Bookmark.

Được biết, vào tháng trước Twitter tiết lộ rằng họ đã thử nghiệm một quy tắc mới làm tăng giới hạn ký tự của tweet từ mức 140 hiện tại lên 280. Ngoài ra công ty cũng chính thức tung ra chế độ ban đêm mới cho trang web, nơi người dùng ứng dụng di động đã quen thuộc với nó trong một thời gian.

Kiến Văn