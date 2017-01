5.040 Giấc mơ tết sum vầy đã thành hiện thực

Trong đợt ra quân đầu tiên tại TP.HCM, chương trình đã đưa 2.800 học sinh và người lao động nghèo về quê ăn tết. Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã đến từ sáng sớm ân cần thăm hỏi, gửi những lời chúc tết chân tình tới mọi người trên những Chuyến xe Mùa xuân đầu tiên. Không khí rộn ràng, hân hoan và tràn đầy xúc động đã diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên (TP.HCM).



Tại Đà Nẵng trong sáng 18.1, lễ tiễn các SV có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn tết được tổ chức rất trọng thể ở Cung Văn hóa Thiếu nhi TP.Đà Nẵng. Ông Trần Vũ Duy Mẫn, Phó bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP.Đà Nẵng, Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.Đà Nẵng và bà Đặng Hoàng Như Ý, Trưởng phòng tiếp thị khu vực Đà Nẵng - Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory Pepsico VN đã đến đưa tiễn các bạn SV. 315 SV Đà Nẵng lên 7 chuyến xe để khởi hành về an toàn các tỉnh Phú Yên, Nghệ An, Bình Định, Đăk Lăk, Quảng Bình, Hà Tĩnh.

Sáng sớm 19.1, buổi lễ tiễn SV khó khăn tại Hà Nội về quê ăn tết được tổ chức tại Nhà văn hóa học sinh sinh viên thành phố Hà Nội trong không khí vô cùng náo nức. Từ sáng sớm khi còn chưa rõ mặt người, các SV đã tới ngồi kín hội trường Nhà văn hóa học sinh sinh viên, cùng với rất nhiều hành lý để chờ đợi giờ phút khởi hành.

Ban tổ chức cho biết dự kiến ban đầu sẽ có 15 xe đưa sinh viên khó khăn Hà Nội về quê ăn tết, tuy nhiên do số lượng đăng ký tăng đột biến nên vào giờ chót Ban tổ chức đã phải tăng thêm 2 xe khách, tổng cộng có 725 sinh viên được lên các chuyến xe mùa xuân lần này để về các tỉnh: Tuyên Quang, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Móng Cái, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đến dự chương trình có ông Bùi Văn Linh, Phó vụ trưởng vụ Công tác Học sinh Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Đào Ngọc Triệu, Phó trưởng ban dân vận Thành ủy Hà Nội; ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.Hà Nội; bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó tổng biên tập báo Thanh Niên và ông Lê Ngọc An, Giám đốc Kinh doanh khu vực miền Bắc, Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam.

Ông Trần Anh Tuấn cho biết tại Hà Nội có gần 800 ngàn sinh viên, trong đó có hàng trăm ngàn SV có hoàn cảnh khó khăn là con gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa. Trong mỗi dịp tết các bến xe nhà ga thường bị quá tải. Để có được chỗ ngồi từ Hà Nội về tới quê là một việc vô cùng vất vả với sinh viên, không chỉ vấn đề chi phí, mà cả về vấn đề an toàn, tiện nghi. Do vậy, ông Tuấn đánh giá cao chương trình Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy trong việc giúp các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được hưởng một cái tết an toàn, trọn vẹn...

Vào ngày 20.1 các chuyến xe đợt hai từ TP.HCM cũng là cuối cùng của chương trình đã lăn bánh, đưa 1.200 sinh viên và người lao động nghèo về quê ăn tết. Ban tổ chức cho biết đã nhận được tin các chuyến xe đã hoàn thành sứ mệnh của mình một cách trọn vẹn. Chương trình đã khép lại nhưng những cảm xúc, niềm hân hoan vẫn còn ghi dấu mãi trong trái tim của 5.040 người tham gia chương trình.

