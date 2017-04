7 ngày tới: Thời tiết thay đổi đột ngột, đề phòng giông lốc và mưa đá

Từ hôm nay (22.4), ban đêm và sáng trời trở lạnh với nhiệt độ giảm nhanh, thấp nhất 18 - 21 độ C, nắng và mưa xen kẽ nên hầu hết không xảy ra nắng nóng, không nơi nào vượt quá 34 - 35 độ C.

tin liên quan Người Sài Gòn dùng đủ chiêu 'đối phó' nắng nóng hầm hập Những ngày gần đây thời tiết Sài Gòn vô cùng oi bức. Mới sáng sớm mà nắng đã nóng như rang, cao điểm vào buổi trưa thì hơi nóng hầm hập vô cùng kinh khủng.

Đợt nắng nóng thứ hai ở miền Trung sẽ tạm thời chấm dứt do trời chuyển nhiều mây, chiều tối có mưa giông, đề phòng lốc xoáy, gió giật. Ban ngày có nắng nhưng thời tiết dễ chịu hơn. Từ giữa đến cuối tuần sau mưa giảm nắng tăng trở lại, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Các tỉnh phía nam và nam Tây nguyên sẽ có mưa chuyển mùa ở một số nơi, do có gió tây nam hoạt động yếu đem ẩm từ biển vào. Cần chú ý sau nhiều ngày nắng nóng oi bức, mây đối lưu phát triển mạnh mẽ nên những cơn giông đầu mùa có cường độ mạnh, có lúc kèm theo sấm sét, lốc xoáy, gió giật rất nguy hiểm. Mưa chuyển mùa trong vài ba ngày tới xảy ra trên diện hẹp ở vùng ven biển, sau sẽ mở rộng ra cả miền Đông và miền Tây, tính chất mưa trong giai đoạn này là không đều và thời gian mưa không kéo dài, chủ yếu là vào chiều và tối, vài nơi có mưa khá to. Từ 27.4, gió chuyển sang đông nam, mưa giảm hẳn và nắng nóng quay trở lại 34 - 37 độ C.

Trong những ngày gần cuối tháng 4, do tác động của gió chướng và triều cường nên xâm nhập mặn tăng dần, xâm nhập sâu hơn so với đợt vừa qua nhưng vẫn thấp hơn so với năm 2016. Tỉnh Bến Tre dự báo độ mặn 4%o có khả năng xâm nhập cách cửa sông khoảng 34 - 38 km trên các sông Cửa Đại, sông Hàm Luông và sông Cổ Chiên. Tỉnh Tiền Giang dự báo ở vùng hạ lưu sông Tiền độ mặn cao nhất sẽ xuất hiện vào ngày 28.4, tại Vàm Kênh là 15 - 17g/l.

tin liên quan Nắng nóng gay gắt trên cả nước Nam bộ chuyển mùa mưa từ đầu tháng 5 Không khí lạnh hoàn toàn suy yếu, trong 4 ngày tới thời tiết miền Bắc và miền Trung chịu ảnh hưởng bởi áp thấp nóng từ phía tây lấn sang, nhiệt độ tăng mạnh, bắt đầu đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay.

Thời tiết thay đổi thất thường ở Tây nguyên trong giai đoạn chuyển mùa và mùa mưa 2017 bắt đầu trong tháng 5, để chăm sóc tốt cà phê bà con khoan bón phân khi đất chưa đủ ẩm, có thể cung cấp dinh dưỡng qua lá để làm bước đệm cho hệ thống rễ kích hoạt trở lại sau đó mới bón phân.

Thời gian lý tưởng bón phân cho cà phê vào chiều mát, tưới nước lại vào sáng hôm sau, giúp cây hấp thụ nhanh.

Các tỉnh phía nam hầu hết đang chuẩn bị xuống giống lúa hè thu theo lịch thời vụ và theo dõi tình hình thời tiết, thủy văn thực tế của từng địa phương, đồng thời kết hợp với việc theo dõi rầy nâu di trú sẽ quyết định thời gian xuống giống cho hợp lý.

Theo dự báo, đợt rầy cám mới sẽ nở rộ đến ngày 27.4 với mật số cao trên trà lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trổ, có nguy cơ xảy ra cháy rầy cục bộ. Vì vậy, bà con tiếp tục theo dõi tình hình gây hại của muỗi hành trên các trà lúa đang giai đoạn mạ - đẻ nhánh, chú ý bón phân cân đối, hợp lý để lúa đẻ nhánh nhanh, tập trung, cung cấp đủ lượng phân lân và ka li giai đoạn đầu của cây lúa. Ở các ruộng đã bị nhiễm muỗi hành cần tăng cường dinh dưỡng để lúa mau phục hồi.

Chuyên gia Lê Thị Xuân Lan