Trong số đó, không thể không nhắc đến bún thịt nướng của dân Quy Nhơn (Bình Định). Bún ở đây thuộc hàng “độc” bởi đây là xứ sở của nem chả chợ Huyện, bởi trong tô bún thịt nướng đúng “chất” không thể thiếu miếng nem đỏ hồng và thanh chả lụa chợ Huyện trứ danh.

Theo chị Loan, chủ quán bún Nem Lợi ở TP.Quy Nhơn, muốn có món bún thịt nướng ngon thì trước tiên nguyên liệu phải được lựa chọn kỹ và tươi ngon. Ăn thì đơn giản chứ làm thì cả một trời các thành phần phải kết hợp sao cho thật tinh tế, bài bản.

Từ thịt bò mềm loại một, chả cuộn từ thịt heo, nem, chả lụa cho tới các loại rau dưa như cà rốt, đu đủ bào sợi, xà lách rau thơm, đậu phộng rang, hành phi, nước tương… đều phải là loại ngon.

Người dân Quy Nhơn nói riêng vốn thích bún thịt nướng kiểu địa phương. Kiểu này so với các vùng miền khác khá cầu kỳ, đòi hỏi sự tỉ mẩn chăm chút. Thịt bò trước khi nướng phải được ướp chừng 4-5 tiếng. Nướng phải qua lửa than hoa chứ không dùng than đá hay bếp điện. Tương tự, thịt cuộn từ thịt và mỡ heo cũng phải được ướp cho thấm tháp mới nướng.

Một tô bún thịt nướng đúng chất Quy Nhơn sẽ có một ít bún, một chút rau sống trộn, cà rốt, đu đủ bào sợi ngâm chua ngọt và phần thịt, nem được bỏ lên trên bắt mắt. Để món bún ngon, không thể thiếu món nước xốt được pha từ nước tương đậu phộng xay nhuyễn, nước mắm ngon, chanh, đường vừa đủ.

Mỗi tô bún cứ thế sẽ được rưới phần nước tương vừa ăn lên để thực khách không mắc công thêm mà chỉ việc thưởng thức. Bún sẽ có vị ngọt của thịt, vị chua chua của dưa chua, của nem, vị beo béo của đậu phộng rang. Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm xốn xang thực khách!

Những ngày tết, người Quy Nhơn lại thích ăn bún thịt nướng hơn bao giờ hết. Bởi trong cái không khí miền Trung se lạnh, giữa bộn bề các món bánh mứt, thịt thà ở nhà thì bún thịt nướng thơm ngon, nóng hổi là lựa chọn được nhiều người yêu thích.

Chị Loan, chủ quán Nem Lợi cho biết, quán chị vốn là quán bún gia truyền từ nhiều đời. Dù trải qua những thời gian khác nhau, trong những hoàn cảnh xã hội nào thì gia đình chị vẫn giữ vị bún như cách đây mấy chục năm và được nhiều người yêu thích. Chị tự hào cho biết thêm: “Quán nhiều người ghé ăn, ăn một lần thì sẽ còn ghé nữa. Như ca sĩ Đức Tuấn, hễ có show diễn ở Quy Nhơn thì nhất định đều ghé quán của mình ăn bún. Chỉ vậy thôi là chúng tôi vui lắm rồi!”.

Ngoài bún thịt nướng, thường các quán bún còn kèm cuốn thịt nướng cũng rất ngon lành, hấp dẫn. Thịt, chả sẽ được cuốn với xoài xanh, rau sống trong một khuôn bánh tráng Bình Định. Những ngày tết gió se lùa ngoài ngõ, ở một góc quán nhỏ ngồi thưởng thức bún thịt nướng, thưởng thức tết của người xứ nẫu với bún thịt nướng thì còn gì bằng!

Tâm Ngọc

Ảnh: Tâm Ngọc